Прокуратура США: расследование по делу "лунного посадочного модуля

Первое, что шокирует - это предполагаемый факт наличия коррупционных связей в высшем руководстве NASA с транснациональными корпорациями. Мы уже привыкли устало ругать жуликов в рядах родного Роскосмоса (наш канал тоже утомленный солнцем (зачеркнуто) казнокрадством - мы писали, например, здесь ещё год назад). А теперь что же получается?! В самой демократической и прозрачной стране мира положение дел не лучше? И ведь пока там вскрыта только верхушка айсберга. А что может находиться глубже?



Второе - это то странное чувство, что в "Боинге" еще даже не началось само строительство лунного посадочного модуля (он создается для программы "Артемида", из расчета на 3 астронавтов и предполагает высадку на Луну в 2024 году), а только стадия проектирования оного длится уже около 15 лет. И теперь он оказался и слишком дорогим, и технически негодным. Нормально, да? В 1960-х (как нам рассказывают уверовавшие в Джона Ф.Кеннеди и его гениальных исполнителей) лунный модуль был СПРОЕКТИРОВАН И ПОСТРОЕН менее чем за 8 лет (если считать от бодрой речи Кеннеди "Мы решили лететь на Луну" в университете Райса до первой высадки).



Вся работа была сделана на кульманах чертежников и на коленке первых сборщиков ракетной техники. После чего столь же успешно якобы запущен. Нынешняя же команда Боинга, имея суперсовременные компьютеры и 60-летний опыт космической техники всей Земли, а также наработки со всех этих якобы-6-полётов-на-Луну, уже полтора десятка лет компостирует мозги НАСА, правительству США (кстати, не бесплатно, а получив большое финансирование на проект), ну и всему миру до кучи...