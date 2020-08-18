Прокуратура США: расследование по делу "лунного посадочного модуля

Защитникам и адвокатам NASA, а также любителям Радио "Свобода" и "Голоса Америки" просьба это не читать! Вам это больно ударит по мировоззрению и может лишить значительной части веры в непоколебимость США и американских технологий!
Не успели мы с вами, уважаемые читатели, несколько дней назад обсудить в статье "Лунный" диспут / Американская афера с прилунением" _https://cont.ws/@fanc/1758211_ еще один аргумент, что полёты на Луну 1969-1972 года являются подделкой (материал вызвал около тысячи комментариев, из которых немало, естественно, оказалось и от противников, и от сторонников), как Национальное агентство по аэронавтике как будто решило помочь нам с доводами.
Как сообщила 14 августа 2020 года газета The Wall Street Journal, заместитель руководителя пилотируемыми проектами NASA Дуглас Ловерро (уже теперь бывший) стал фигурантом расследования Федеральной прокуратуры США. Заметьте, это не Рогозин на него наехал, а собственные прокуроры.
Позднее, конечно, нам объяснят, что они были подкуплены Роскосмосом, русскими шпионами, Путиным и лично мамой Дмитрия Олеговича. Но это позже. А пока...
Тот самый Дуг Ловерро, экс-зам.руководителя пилотируемыми проектами в НАСА. По мнению американской Генпрокуратуры - злодей гражданской наружности
Суть дела:
господин Ловерро подозревается в предоставлении информации для корпорации Boeing о конкурсе на разработку лунного посадочного модуля. На данном конкурсе отбирались компании, получающие финансирование для разработки этого самого посадочного модуля. Прокуратура намерена установить законность контактов Ловерро со старшим вице-президентом подразделения космических и военных разработок Boeing Джимом Чилтоном. Дуг Ловерро, как предполагается, сливал ему информацию про то, что "Boeing не сможет пройти по конкурсу из-за высокой стоимости его проекта посадочного модуля и некоторых технических особенностей".
Как сообщила 14 августа 2020 года газета The Wall Street Journal, заместитель руководителя пилотируемыми проектами NASA Дуглас Ловерро (уже теперь бывший) стал фигурантом расследования Федеральной прокуратуры США. Заметьте, это не Рогозин на него наехал, а собственные прокуроры.
Позднее, конечно, нам объяснят, что они были подкуплены Роскосмосом, русскими шпионами, Путиным и лично мамой Дмитрия Олеговича. Но это позже. А пока...
Тот самый Дуг Ловерро, экс-зам.руководителя пилотируемыми проектами в НАСА. По мнению американской Генпрокуратуры - злодей гражданской наружности
Суть дела:
господин Ловерро подозревается в предоставлении информации для корпорации Boeing о конкурсе на разработку лунного посадочного модуля. На данном конкурсе отбирались компании, получающие финансирование для разработки этого самого посадочного модуля. Прокуратура намерена установить законность контактов Ловерро со старшим вице-президентом подразделения космических и военных разработок Boeing Джимом Чилтоном. Дуг Ловерро, как предполагается, сливал ему информацию про то, что "Boeing не сможет пройти по конкурсу из-за высокой стоимости его проекта посадочного модуля и некоторых технических особенностей".
В этой новости прекрасно (зачеркнуто) шокирует всё
Первое, что шокирует - это предполагаемый факт наличия коррупционных связей в высшем руководстве NASA с транснациональными корпорациями. Мы уже привыкли устало ругать жуликов в рядах родного Роскосмоса (наш канал тоже утомленный солнцем (зачеркнуто) казнокрадством - мы писали, например, здесь ещё год назад). А теперь что же получается?! В самой демократической и прозрачной стране мира положение дел не лучше? И ведь пока там вскрыта только верхушка айсберга. А что может находиться глубже?
Второе - это то странное чувство, что в "Боинге" еще даже не началось само строительство лунного посадочного модуля (он создается для программы "Артемида", из расчета на 3 астронавтов и предполагает высадку на Луну в 2024 году), а только стадия проектирования оного длится уже около 15 лет. И теперь он оказался и слишком дорогим, и технически негодным. Нормально, да? В 1960-х (как нам рассказывают уверовавшие в Джона Ф.Кеннеди и его гениальных исполнителей) лунный модуль был СПРОЕКТИРОВАН И ПОСТРОЕН менее чем за 8 лет (если считать от бодрой речи Кеннеди "Мы решили лететь на Луну" в университете Райса до первой высадки).
Вся работа была сделана на кульманах чертежников и на коленке первых сборщиков ракетной техники. После чего столь же успешно якобы запущен. Нынешняя же команда Боинга, имея суперсовременные компьютеры и 60-летний опыт космической техники всей Земли, а также наработки со всех этих якобы-6-полётов-на-Луну, уже полтора десятка лет компостирует мозги НАСА, правительству США (кстати, не бесплатно, а получив большое финансирование на проект), ну и всему миру до кучи...
Второе - это то странное чувство, что в "Боинге" еще даже не началось само строительство лунного посадочного модуля (он создается для программы "Артемида", из расчета на 3 астронавтов и предполагает высадку на Луну в 2024 году), а только стадия проектирования оного длится уже около 15 лет. И теперь он оказался и слишком дорогим, и технически негодным. Нормально, да? В 1960-х (как нам рассказывают уверовавшие в Джона Ф.Кеннеди и его гениальных исполнителей) лунный модуль был СПРОЕКТИРОВАН И ПОСТРОЕН менее чем за 8 лет (если считать от бодрой речи Кеннеди "Мы решили лететь на Луну" в университете Райса до первой высадки).
Вся работа была сделана на кульманах чертежников и на коленке первых сборщиков ракетной техники. После чего столь же успешно якобы запущен. Нынешняя же команда Боинга, имея суперсовременные компьютеры и 60-летний опыт космической техники всей Земли, а также наработки со всех этих якобы-6-полётов-на-Луну, уже полтора десятка лет компостирует мозги НАСА, правительству США (кстати, не бесплатно, а получив большое финансирование на проект), ну и всему миру до кучи...
Одним словом, чудеса в решете (американском)
Кстати, когда Джон Фитцджеральд Кеннеди летом 1961 года говорил свои проникновенные слова, Америке еще не то что на Луну - даже на орбиту было рано лететь. Лишь через 3 месяца после Юрия Гагарина первый американский астронавт совершил только суборбитальный полёт. А настоящий космический полёт на орбиту Земли был осуществлён лишь в 1962-м. Первый выход в открытый Космос у Америки - лето 1965 года. Поэтому разработка полёта на Луну во всей полноте и красе должна была начаться лишь с этого времени, так что в запасе у лунных покорителей было бы не более 4-5 лет. По прошествии которых, как нам утверждают защитники НАСА, двухместный модуль "Орёл" воспарил на поверхность Луну легко и непринужденно.
"Отчего же теперь, спустя 50 лет, супер-корпорация Boeing катастрофически не может повторить успех лунного модуля корабля «Аполлон», который был разработан американской компанией «Grumman»? "
(Алексей Королёв, историк космонавтики)
Кстати. По некоторой информации из США, Джим Брайденстайн (администратор НАСА) незадолго до слушаний в Сенате высказался поперёк некоторых концепций космических полётов, которые предлагают корпорации Boeing и SpaceX. Вот тут ему строго пояснили, что если он ещё раз такое скажет, то станет бывшим администратором НАСА.
Кстати. По некоторой информации из США, Джим Брайденстайн (администратор НАСА) незадолго до слушаний в Сенате высказался поперёк некоторых концепций космических полётов, которые предлагают корпорации Boeing и SpaceX. Вот тут ему строго пояснили, что если он ещё раз такое скажет, то станет бывшим администратором НАСА.
P.S.
Источник:
Ссылки по теме:
- В NASA рассказали, что им мешает вновь высадиться на Луну
- В НАСА озаботились лунными туалетами
- NASA может привлечь Украину к исследованию Луны
- Отмена визита Рогозина в NASA может уничтожить «лунное» сотрудничество
- Китайцы не увидели на Луне следов высадки американцев
0
Новости партнёров
Загрузка...
___________________________________
Ребятки, вы офигели?! У вас интернет отключили? Есть такой поисковик - Гугл. Я нашёл то, что мне нужно было - с каких делов я должен делать это за вас, причем, благодаря идиотским правилам этого сайта, даже ссылку вставить не могу. Не хотел поднимать эту бучу, но сами напросились. Итак, нахрена этот пост вообще? Чтобы отвлечь от бодрого п-дежа Рогозина? Так это не поможет. Россия просрала космос, просрала и разворовала даже то, что осталось от СССР, и вот теперь срочно нужно найти что-нибудь ещё хуже. Так не получается ведь.
Это, для тупых сарказм