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Прокуратура США: расследование по делу "лунного посадочного модуля

Прокуратура США: расследование по делу "лунного посадочного модуля (3 фото)

Автор:
18 августа 2020 19:50
Метки: nasa   враньё   космос   луна   политика   факты   
424
3
Защитникам и адвокатам NASA, а также любителям Радио "Свобода" и "Голоса Америки" просьба это не читать! Вам это больно ударит по мировоззрению и может лишить значительной части веры в непоколебимость США и американских технологий!

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Метки: nasa   враньё   космос   луна   политика   факты   
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17  комментариев
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15k
Maks Es 2 часа назад
Полагаю, недолго осталось до момента истины, когда правда о лунной афере прорвется наружу
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28k
winergy2012 ☣️Месть печенегов☣️ Час назад
А вонь почему то от тебя.
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−483
Dmitry Kurtov Полчаса назад
! 18k Обыватель Dmitry Kurtov Полчаса назад Какие именно доказательста "независимых" ученых были предоставлены ?
___________________________________
Ребятки, вы офигели?! У вас интернет отключили? Есть такой поисковик - Гугл. Я нашёл то, что мне нужно было - с каких делов я должен делать это за вас, причем, благодаря идиотским правилам этого сайта, даже ссылку вставить не могу. Не хотел поднимать эту бучу, но сами напросились. Итак, нахрена этот пост вообще? Чтобы отвлечь от бодрого п-дежа Рогозина? Так это не поможет. Россия просрала космос, просрала и разворовала даже то, что осталось от СССР, и вот теперь срочно нужно найти что-нибудь ещё хуже. Так не получается ведь.
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5k
Лаврентий 53 минуты назад
Прокуратура США: расследование по делу "лунного посадочного модуля
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5k
☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Пост оплачен роскосмосом?
Пост оплачен роскосмосом?
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542
Виктор Чикалев 2 часа назад
Осень еще не, а обострения уже начались...
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−9
Barrymore 3 часа назад
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179k
Северное сияние 3 часа назад
Прокуратура США: расследование по делу "лунного посадочного модуля
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179k
Северное сияние 3 часа назад
Прокуратура США: расследование по делу "лунного посадочного модуля
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−483
Dmitry Kurtov 3 часа назад
"Защитникам и адвокатам NASA, а также любителям Радио "Свобода" и "Голоса Америки" просьба это не читать!" Что, виноват, подразумевает данный призыв? Если имелось ввиду, что не стоит читать сторонникам информации о высадке Штатов на Луну, то кто остается? Те, кто уверенны, что Штатов там не было? Тогда нахрена вообще это вываливать? Чтобы лишний раз, значить, в десна со своими сторонниками поцеловаться? Это как-то уже отдает секс-меньшинствами, и, в принципе, должно быть вывалено не здесь - для этой категории есть отдельные ресурсы. Ну да ладно, я не являюсь любителем Радио "Свобода", "Голоса Америки", да и вообще - Масс Медиа. А теперь вопрос: как быть с доказательствами независимых ученых, которые, после тщательнейшего анализа всей информации ещё в 2012-м году уверенно сказали "да, Штаты на Луне были!"?
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4k
Игорь Dmitry Kurtov 3 часа назад
А теперь другой вопрос - а как быть с доказательствами других, не менее независимых ученых, которые, после не менее тщательнейшего анализа всей информации не менее уверенно сказали "да, Штаты на Луне НЕ были!"?
Это, для тупых сарказм
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2k
Spanki Dmitry Kurtov 3 часа назад
Никакие ученые, не смогут тягаться в компетентности, с диванными экспертами посмотревшими пару роликов на Youtube...
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18k
Обыватель Dmitry Kurtov Час назад
Какие именно доказательста "независимых" ученых были предоставлены ?
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3k
the_RON 3 часа назад
Ёрш твою медь! О чём этот пост? Вообще ничего связного!
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5k
☣️Месть печенегов☣️ the_RON 2 часа назад
Все в пиндоссии говно, а наш Дима молодец!
Все в пиндоссии говно, а наш Дима молодец!
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10k
tarassarat the_RON Час назад
тоже, ненавижу такой стиль изложения
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