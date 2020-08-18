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Если тебе не нравится твоя страна

Если тебе не нравится твоя страна (5 фото)

Автор:
18 августа 2020 09:30
Метки: великобритания   криминал   мигранты   франция   
771
5
Вот, положим, живёт, живёт гражданин в своей стране, весело и счастливо. А потом она ему нравиться перестаёт - пособия не платят, бесплатно не кормят, одеждой не снабжают, жильё не дают. Приходится спать под деревом, а то и на дереве. Вот положим, гражданин этот - негр.

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Метки: великобритания   криминал   мигранты   франция   
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8  комментариев
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4k
Pashuta 13 часов назад
Ну что можно им всем пожелать - не останавливайтесь на достигнутом ))))
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3k
Dmitry_61rus 7 часов назад
Ха прикольно, мигранты до Англосаксов добрались. Они то думали прокатит. Пусть теперь только попробуют обратно их отправить. Нужно будет всей Европе кричать BLM. А Французы пусть к ламаншу побольше привозят.
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5k
Саша Смирнов 8 часов назад
У меня сложилось впечатление, что брексит был организован, чтобы уйти от проблем Европы с беженцами.
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4k
Ya 8 часов назад
Скоро государства сэкономят на пограничниках. Если нельзя стрелять и задерживать -то нахер они нужны. Ну разумеется это не коснется англосаксонских подонков и сша, свои границы они считают законными.
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229
Shekhar Kapur 13 часов назад
Европа сама себя губит. Это им «обраточка» за десятки стран, которые они сделали своими колониями . И за сотни тысяч людей, которых они сделали рабами.
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194
Yuryi Shekhar Kapur 13 часов назад
они думали придут негры и будут на них работать за гроши, но что то пошло не так, то ли негры неправильные, то ли надсмоторщики слишком гуманные попались)
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−8
Barrymore Shekhar Kapur 11 часов назад
России тоже обраточка вернулась с Кавказа и средней Азии
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Саша Смирнов Barrymore 8 часов назад
"Обраточка" за что? Поясни.
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