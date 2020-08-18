Если тебе не нравится твоя страна

Вот, положим, живёт, живёт гражданин в своей стране, весело и счастливо. А потом она ему нравиться перестаёт - пособия не платят, бесплатно не кормят, одеждой не снабжают, жильё не дают. Приходится спать под деревом, а то и на дереве. Вот положим, гражданин этот - негр.
Фото Энтони Куртц, Сенегал 2011
Что делать несчастному гражданину? Да очень просто, перебраться в Европу. Например, во Францию. А почему бы и нет? Сначала во Франции гражданину хорошо - и поят, и кормят, и негром не обзывают. А потом посмотрит он по телевизору как в Америке негры живут, золотом увешанные, на кадиллаках разъезжающие, и понимает гражданин - нет во Франции настоящей свободы.
Негры во Франции. Фото © "Reuters"
До Америки далеко, так почему не поискать счастья, скажем, в Англии? Ведь теперь гражданин уже не забитый африканский негр, а цивилизованный европеец. Где хочет, там и жить будет.
В воскресенье, 16-го августа, Министр внутренних дел Великобритании Прити Сушиль Патель (Priti Sushil Patel) заявила, что мигранты переходят Ла-Манш в Великобританию, потому что считают, что Франция является «расистской страной», где их могут «пытать».
Согласно сообщениям, министр внутренних дел сделала свои комментарии во время телефонной конференции с депутатами-консерваторами, обеспокоенными недавним увеличением числа попыток опасного плавания мигрантов на небольших лодках.То есть их заботят не попытки нелегалов перейти границу, а безопасность этих самых нарушителей.
Куда катится мир? Совсем недавно пограничники вылавливали нарушителей с собаками и, в лучшем случае, затем отправляли восвояси. А при неподчинении открывали огонь на поражение. И весь мир считал, что это правильно и законно.
В воскресенье, 16-го августа, Министр внутренних дел Великобритании Прити Сушиль Патель (Priti Sushil Patel) заявила, что мигранты переходят Ла-Манш в Великобританию, потому что считают, что Франция является «расистской страной», где их могут «пытать».
Согласно сообщениям, министр внутренних дел сделала свои комментарии во время телефонной конференции с депутатами-консерваторами, обеспокоенными недавним увеличением числа попыток опасного плавания мигрантов на небольших лодках.То есть их заботят не попытки нелегалов перейти границу, а безопасность этих самых нарушителей.
Куда катится мир? Совсем недавно пограничники вылавливали нарушителей с собаками и, в лучшем случае, затем отправляли восвояси. А при неподчинении открывали огонь на поражение. И весь мир считал, что это правильно и законно.
Нарушители границы
А что теперь?
Один из членов парламента по телефону сказал "The Sun" в воскресенье: «Прити спросили, почему мигранты так отчаянно пытаются покинуть Францию и приехать сюда. Она сказала нам, что некоторые считают расизм проблемой. Они заявляют, что чувствуют себя дискриминированными, когда, например, ищут работу во Франции. Другие утверждали, что опасаются пыток, если останутся во Франции или Германии.»
Тем не менее, другой член парламента, участвовавший в телефонной беседе, сказал, что сложилось впечатление, будто она действительно считает французов расистами. «Она называла их расистами, и она права. Они более расистские, чем мы », - сказал депутат изданию "Sunday Times".
Представитель Министерства внутренних дел заявил, что Великобритания работает с французскими властями, чтобы остановить переход небольших лодок через Ла-Манш.
Один из членов парламента по телефону сказал "The Sun" в воскресенье: «Прити спросили, почему мигранты так отчаянно пытаются покинуть Францию и приехать сюда. Она сказала нам, что некоторые считают расизм проблемой. Они заявляют, что чувствуют себя дискриминированными, когда, например, ищут работу во Франции. Другие утверждали, что опасаются пыток, если останутся во Франции или Германии.»
Тем не менее, другой член парламента, участвовавший в телефонной беседе, сказал, что сложилось впечатление, будто она действительно считает французов расистами. «Она называла их расистами, и она права. Они более расистские, чем мы », - сказал депутат изданию "Sunday Times".
Представитель Министерства внутренних дел заявил, что Великобритания работает с французскими властями, чтобы остановить переход небольших лодок через Ла-Манш.
Группу мигрантов пограничники привозят в Дувр после того, как их задержали в Ла-Манше. Фото Gareth Fuller/PA
Однако этот источник заявил, что у правительства ограниченные возможности для действий до тех пор, пока переходный период Brexit не закончится в конце этого года.
«Министр внутренних дел явно разочарована увеличением количества небольших лодок, пересекающих Ла-Манш - это усугубляется тем фактом, что в настоящее время наша реакция ограничена правилами ЕС», - сказал источник.
«Министр внутренних дел явно разочарована увеличением количества небольших лодок, пересекающих Ла-Манш - это усугубляется тем фактом, что в настоящее время наша реакция ограничена правилами ЕС», - сказал источник.
Министр внутренних дел Великобритании Прити Сушиль Патель
Так что пока всё ограничивается пустыми разговорами, а негры тем временем расползаются по всей Европе...
По материалам © "The Guardian"
По материалам © "The Guardian"
Авторский пост
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Метки: великобритания криминал мигранты франция
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