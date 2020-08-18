Если тебе не нравится твоя страна

До Америки далеко, так почему не поискать счастья, скажем, в Англии? Ведь теперь гражданин уже не забитый африканский негр, а цивилизованный европеец. Где хочет, там и жить будет.

В воскресенье, 16-го августа, Министр внутренних дел Великобритании Прити Сушиль Патель (Priti Sushil Patel) заявила, что мигранты переходят Ла-Манш в Великобританию, потому что считают, что Франция является «расистской страной», где их могут «пытать».

Согласно сообщениям, министр внутренних дел сделала свои комментарии во время телефонной конференции с депутатами-консерваторами, обеспокоенными недавним увеличением числа попыток опасного плавания мигрантов на небольших лодках.То есть их заботят не попытки нелегалов перейти границу, а безопасность этих самых нарушителей.

Куда катится мир? Совсем недавно пограничники вылавливали нарушителей с собаками и, в лучшем случае, затем отправляли восвояси. А при неподчинении открывали огонь на поражение. И весь мир считал, что это правильно и законно.