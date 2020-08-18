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Неужели было ? Да , не , фейк....
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Какими надо быть долб@ебами, чтобы поверить, что "весь мир з намы", и Илон Маск накормит твоего ребенка....
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ПОТЕРЯТЬ БЕЛОРУССИЮ. КТО ЕЩЁ ХОЧЕТ НЕЗАЛЕЖНОСТИ?
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Сорос скормил мозги Навального Навальному.
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Канье Уэст заявил, что будет баллотироваться в президенты Белоруссии, на следующих выборах.
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Авторский пост
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а до убийства вполне себе ничего , по ходу, дышалось...ога
да, народ и будет управлять. особенно представители народов ЕС: польши и прибалтики, грузии, штатов.... бред? угадайте у кого спросить ;)
именно. те кто умнее не ведутся, но находятся те, кого можно купить.и вуаля - бесплатного бычья навалом, а чтоб они себя идиотами не чувствовали (вдруг допрут?!) то приходят купленные умные ребята и становятся с ними в один ряд...и вчерашний идиот чувствует себя чуть ли не профессором! :)
в итоге сисян помер с голоду.... ;)
в стране эталонной демократии за такое тоже высылают, но сначала готовят к этой тяжкой процедуре, лет 10, в гуантанамо...или в одной камере с негриллой, чтобы выходя, туалетная бумага не была нужна, ибо и так вываливается не задевая краев "дырки"....
Да, да - заграница нам поможет...
Будет Лукашенко или нет, нам все равно.
Но вам знакокачественным нужно будет переосмыслить свое место в этом мире и нахождение в пищевой цепочке.
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И от Путина
Не спрятаться, не скрыться.
Эй, майдауны,
Признайтесь - он вам снится!
ведь по закону участие в несанкционированном митинге - это административное нарушение. Три нарушения и депортация, нет?!