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Политические комментарии из инета

Политические комментарии из инета (45 фото + 2 видео)

Автор:
18 августа 2020 08:08
Метки: комментарии   политика   юмор   
2881
45
2
Политические комментарии с сарказмом.

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Метки: комментарии   политика   юмор   
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36  комментариев
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169k
NAZARETH Автор поста 15 часов назад
Политические комментарии из инета
Политические комментарии из инета
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3k
Руслан 3 часа назад
Думаю будет так: Лукашенко придется сделать новые выборы, он уже не усидит в кресле. Путин поможет с выборами и сделает так что бы избрали пророссийского Викторо Бабарико. Лука уже мне кажется Вову позадолбал своими выкрутасами и попытками подлизать и западу и России. Пора ставить по настоящему пророссийского президента в Белоруссии.
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25k
Ashabad 7 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
ALFIE 7 часов назад
Комментарий к фото
а до убийства вполне себе ничего , по ходу, дышалось...ога

а до убийства вполне себе ничего , по ходу, дышалось...ога
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5k
ALFIE 7 часов назад
Комментарий к фото
да, народ и будет управлять. особенно представители народов ЕС: польши и прибалтики, грузии, штатов.... бред? угадайте у кого спросить ;)

да, народ и будет управлять. особенно представители народов ЕС: польши и прибалтики, грузии, штатов.... бред? угадайте у кого спросить ;)
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25k
Ashabad 7 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
ALFIE 7 часов назад
Комментарий к фото
именно. те кто умнее не ведутся, но находятся те, кого можно купить.и вуаля - бесплатного бычья навалом, а чтоб они себя идиотами не чувствовали (вдруг допрут?!) то приходят купленные умные ребята и становятся с ними в один ряд...и вчерашний идиот чувствует себя чуть ли не профессором! :)

именно. те кто умнее не ведутся, но находятся те, кого можно купить.и вуаля - бесплатного бычья навалом, а чтоб они себя идиотами не чувствовали (вдруг допрут?!) то приходят купленные умные ребята и становятся с ними в один ряд...и вчерашний идиот чувствует себя чуть ли не профессором! :)
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5k
ALFIE 7 часов назад
Комментарий к фото
в итоге сисян помер с голоду.... ;)

в итоге сисян помер с голоду.... ;)
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5k
ALFIE 7 часов назад
Комментарий к фото
вот дурак, а мог бы отморозиться и пойти уточнять в офисе..прокатывало же!
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5k
ALFIE 7 часов назад
Комментарий к фото
в стране эталонной демократии за такое тоже высылают, но сначала готовят к этой тяжкой процедуре, лет 10, в гуантанамо...или в одной камере с негриллой, чтобы выходя, туалетная бумага не была нужна, ибо и так вываливается не задевая краев "дырки"....

в стране эталонной демократии за такое тоже высылают, но сначала готовят к этой тяжкой процедуре, лет 10, в гуантанамо...или в одной камере с негриллой, чтобы выходя, туалетная бумага не была нужна, ибо и так вываливается не задевая краев "дырки"....
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56k
Доктор Джонс 8 часов назад
3,14здец, какую пургу несёт Мороз...
Да, да - заграница нам поможет...
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25k
Ashabad 8 часов назад
Глядя на то, что происходит, я пришёл к выводу, что Запад начал компанию по уничтожению Белоруссии.

Глядя на то, что происходит, я пришёл к выводу, что Запад начал компанию по уничтожению Белоруссии.
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3k
Crechet Ashabad 7 часов назад
Да не нужна она на западе. Всё делается в пику России...
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1k
Matrix Ashabad 7 часов назад
нет таких слов в этой книге
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2k
KL11 8 часов назад
Почему многовекторный говорит с рабочими на русском и они ему тоже на русском? Где великий белорусский язык используется?
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56k
Доктор Джонс KL11 8 часов назад
На хуторах, как и мова...
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25k
Ashabad 9 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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36k
Александр 11 часов назад
Я ржу - батька высмеивает отношения с Россией, препятствует интеграции, несёт ахинею, его аппарат в открытую хочет провести учения с нато, но упоротые кремлеботы высмеивают протесты белорусов против Луки... вы там в методичках своих совсем запутались. Точно такие же как и хохлы упоротые, у которых и мост не существует и Крым вернут и рашке скоро кирдык. Ничем не отличаетесь, просто гнете свою линию, насколько упоротой бы она не была.
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464
Олег Александр 8 часов назад
Мы ржем над вашей мышиной возней в целом.
Будет Лукашенко или нет, нам все равно.
Но вам знакокачественным нужно будет переосмыслить свое место в этом мире и нахождение в пищевой цепочке.
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27k
Кот Баюн Александр 3 часа назад
дурачек, Батька, в олтличие от его оппонентов, именно пробеларусский, он везде выгоду ищет, торгуется как с Путиным так и с Западом, так вот сейчас его прижало и он уже договорился с Путиным и поверь, РФ поимеет с этих договоренностей нормально.
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36k
Александр Кот Баюн 41 минуту назад
Да да пустой треп. А по факту просто проепем союзное государство под самым носом. И я вообще писал про дураков кремлеботов. Мне пофиг кого там белорусы выбирут, но лишь бы не батьку.
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179k
Северное сияние 13 часов назад
Политические комментарии из инета
Политические комментарии из инета
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229
Shekhar Kapur 13 часов назад
Автор, благодарю за пост .
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20k
Е-Лена 14 часов назад
Да... В координационный совет белорусской недоделанной Гуайды собираются включить гибрид белоруса и рагулихи - Светлану Алексиевич, уроженку моего Ивано-Франковска. Именно она, кстати, сделала вброс о том, что беломайдаунов избивает не белорусский ОМОН, а переодетые клятые маскали. Мол, белорусы не могут быть такими жестокими..
----
И от Путина
Не спрятаться, не скрыться.
Эй, майдауны,
Признайтесь - он вам снится!
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538
Replicant Е-Лена 11 часов назад
Ну,в Америке один вон,недавно,заявил,что белые переодеваются неграми и убивают других негров. Мол негры не могут убивать друг друга. Похоже у них одна методичка на всех.
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2k
Альтер Иго 14 часов назад
Был в шоке, когда узнал что это НЕ делается автоматически. В тех же США попробуй попасться на митинге протеста - визу моментом закроют навсегда.

Был в шоке, когда узнал что это НЕ делается автоматически. В тех же США попробуй попасться на митинге протеста - визу моментом закроют навсегда.
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8
Monher Альтер Иго 13 часов назад
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134
Максим Альтер Иго 10 часов назад
странно, почему не делают?
ведь по закону участие в несанкционированном митинге - это административное нарушение. Три нарушения и депортация, нет?!
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30k
Игорь Альтер Иго 8 часов назад
Всё потому, что с некоторыми, некогда братскими, странами у нес нет визового режима.
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136k
☭Cheкаво☭ 15 часов назад
"навальняты" белорусские знают лучше взрослых дядек как обустроить государство)
Ссылка youtu.be
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2k
vussia urrus ☭Cheкаво☭ 14 часов назад
А мальчишке в белых шортиках кажись всё нравится
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NAZARETH

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