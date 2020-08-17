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Мировой прецедент: К чему приведут угрозы?

Мировой прецедент: К чему приведут угрозы? (2 фото)

Автор:
17 августа 2020 18:13
Сообщество : Политика
Метки: Северный поток   германия   политика   санкции   сша   
619
2
Для Вашингтона в порядке вещей диктовать свою политическую волю всему окружающему миру. Вот и теперь, когда «Северный поток-2» стал американцам поперек горла, США грубо навязывает свой взгляд ФРГ, угрожая финансовыми санкциями.

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Метки: Северный поток   германия   политика   санкции   сша   
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14  комментариев
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2k
Hellgone День назад
Будет интересно посмотреть.
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6k
Олег 21 час назад
ООН независимая и международная? Серьезно?
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4k
Leo Sun День назад
"...то это станет вопиющим нарушением международного права"

А то до этого они ничего такого не нарушали, можно подумать.
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169k
NAZARETH Leo Sun День назад
Нет , конечно. Они несли демократию.
Нет , конечно. Они несли демократию.
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6k
? ? ? Leo Sun День назад
Мировой прецедент: К чему приведут угрозы?
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34k
doker День назад
Их деды что? Зря воевали?
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5k
albedo День назад
Прикольно.
Зато явно высветилось:
Идеология Запада одна - ДЕНЬГИ.
На остальное наплевать.
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22k
parallax День назад
Меньше надо было лизать янкам пятки и присоединяться к антироссийским, антииранским и прочим санкциям.
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Манзал
Блогер, публицист, гражданин, начальник Моя страничка в ЖЖ: http://manzal.livejournal.com/
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