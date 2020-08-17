Мировой прецедент: К чему приведут угрозы?

Для Вашингтона в порядке вещей диктовать свою политическую волю всему окружающему миру. Вот и теперь, когда «Северный поток-2» стал американцам поперек горла, США грубо навязывает свой взгляд ФРГ, угрожая финансовыми санкциями.
Да, Берлин по многим вопросам солидарен с Вашингтоном, но, что касается замены дешевого российского газа на дорогой американский, то здесь ФРГ непреклонна. Если США, как заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, не ограничится словами и введет-таки санкции, то это станет вопиющим нарушением международного права. В таком случае Берлин будет вынужден обратиться за помощью в ООН.
На наших глазах, если США не сбавит обороты, может произойти исторический прецедент, когда член Североатлантического альянса, ближайший партнер США, обратится к международному сообществу с просьбой защитить его суверенный интересы от нападок Вашингтона.
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Метки: Северный поток германия политика санкции сша
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А то до этого они ничего такого не нарушали, можно подумать.
Зато явно высветилось:
Идеология Запада одна - ДЕНЬГИ.
На остальное наплевать.