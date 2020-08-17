Мировой прецедент: К чему приведут угрозы?

Да, Берлин по многим вопросам солидарен с Вашингтоном, но, что касается замены дешевого российского газа на дорогой американский, то здесь ФРГ непреклонна. Если США, как заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, не ограничится словами и введет-таки санкции, то это станет вопиющим нарушением международного права. В таком случае Берлин будет вынужден обратиться за помощью в ООН.