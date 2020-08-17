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Ходорковский: Похоже Путин готовит ОМОН

Ходорковский: Похоже Путин готовит ОМОН (3 фото)

Автор:
17 августа 2020 17:52
Метки: БЕЛОРУСЫ   Ходорковский   омон   путин   
308
3
Михаил Борисович Ходорковский гадает на костях белорусского народа. Результаты своих наблюдений опальный олигарх с завидной периодичностью публикует в своем twitter-аккаунте.

Источник:

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Метки: БЕЛОРУСЫ   Ходорковский   омон   путин   
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10  комментариев
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752
Медвежья Ферма День назад
Нахера ВВП выпустил этого утырка? Лучше бы сослал на урановыц родник, россияне бы Спасибо сказали
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464
Олег 6 часов назад
А может вначале с Миши все бабки которые он украл вытрясти?
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1k
sergey5791 День назад
Меня долго мучает вопрос, почему его сердечная недостаточность до сих пор не настигла, иль там ледоруб какой?
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9k
Taximaxi День назад
Миша Миша Михаил,
В Альпах он козла доил,
Про Россию не забыл,
Козла насмерть задрочил.
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27k
Alex День назад
Чеченский ОМОН
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62k
Вит Вит День назад
Белоруссия вполне нормальная страна,с уровнем жизни немногим хуже чем в России,думаю здесь нужен вариант 2014 года,по возвращению в родную гавань.Вкладываться там ни во что не надо...Колхозы работают,заводы то же,дороги классные...Нужно ВВП играть в ва-банк,иначе будет ещё одна 404-я....
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−8
Barrymore Вит Вит День назад
то то они все на заработки из нее е.башут, даже РФ не брезгуют, и по поводу"возвращения" ты сначала благоустрой свою землю, потом разивай рот свой на чужой каравай, ты еще за Крым не сполна выплатил, твои прапраправнуки заплатят, дай бог...
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62k
Вит Вит Barrymore День назад
Тебя тоже санитары не поймали????Бегают тут твои товорисчи неугомонные...
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11k
робт День назад
какой омон
вы чО, ебобо чтоле?
это будет 500 кадыровцев с ручными пулеметами
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464
Олег робт 7 часов назад
Это разве плохо?
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