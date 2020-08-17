Ходорковский: Похоже Путин готовит ОМОН

Михаил Борисович Ходорковский гадает на костях белорусского народа. Результаты своих наблюдений опальный олигарх с завидной периодичностью публикует в своем twitter-аккаунте.
В начале он намекает на то, что белорусам пора отправиться штурмовать административные объекты местных муниципалитетов. Прямо так и пишет:
После того как становится очевидным, что белорусы избрали мирный формат выражения своих претензий и недовольства в отношении новоизбранного президента «богатый интеллектуал» переключается на следующий шаг по пути к революции:
По его мнению, теперь россиянам пора окучивать территорию вокруг Кремля. При этом, что характерно – причина выдумана: ОМОН, войска или просто «Вежливые люди», едущие из России в Беларусь.
Во-первых: есть договор о создании Союзного государства. Во-вторых: есть договор о коллективной безопасности. Оба документа с точки зрения юридического права дают возможность нашим силовикам взаимодействовать с друг с другом. Следовательно, переброска техники между РФ и Беларусью не является чем-то экстраординарным. Помимо этого, в начале сентября на российском полигоне Мулино планируют провести совместные военные учения «Щит Союза – 2019».
Выходит, что Михаил Ходорковский в очередной раз играет на чувствах и эмоциях людей. Либо желание устроить дистанционную революцию окончательно изменило восприятие объективных вещей бывшим заключенным.
Во-первых: есть договор о создании Союзного государства. Во-вторых: есть договор о коллективной безопасности. Оба документа с точки зрения юридического права дают возможность нашим силовикам взаимодействовать с друг с другом. Следовательно, переброска техники между РФ и Беларусью не является чем-то экстраординарным. Помимо этого, в начале сентября на российском полигоне Мулино планируют провести совместные военные учения «Щит Союза – 2019».
Выходит, что Михаил Ходорковский в очередной раз играет на чувствах и эмоциях людей. Либо желание устроить дистанционную революцию окончательно изменило восприятие объективных вещей бывшим заключенным.
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Метки: БЕЛОРУСЫ Ходорковский омон путин
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В Альпах он козла доил,
Про Россию не забыл,
Козла насмерть задрочил.
это будет 500 кадыровцев с ручными пулеметами