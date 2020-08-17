Ходорковский: Похоже Путин готовит ОМОН

По его мнению, теперь россиянам пора окучивать территорию вокруг Кремля. При этом, что характерно – причина выдумана: ОМОН, войска или просто «Вежливые люди», едущие из России в Беларусь.



Во-первых: есть договор о создании Союзного государства. Во-вторых: есть договор о коллективной безопасности. Оба документа с точки зрения юридического права дают возможность нашим силовикам взаимодействовать с друг с другом. Следовательно, переброска техники между РФ и Беларусью не является чем-то экстраординарным. Помимо этого, в начале сентября на российском полигоне Мулино планируют провести совместные военные учения «Щит Союза – 2019».



Выходит, что Михаил Ходорковский в очередной раз играет на чувствах и эмоциях людей. Либо желание устроить дистанционную революцию окончательно изменило восприятие объективных вещей бывшим заключенным.