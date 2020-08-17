«Мы призываем прекратить насилие и призываем к уважению основных свобод, прав человека и гражданина, включая свободу слова, средств массовой информации, собраний и безопасность журналистов», — сказано в этом обращении. Главы американских протекторатов потребовали освободить всех задержанных участников акций протеста и отказаться от новых арестов, а также немедленно начать диалог с представителями оппозиции.

Уж кто бы говорил! С Польшей всё ясно, ещё вождь мирового пролетариата назвал её политической проституткой. Не достаточно? Пожалуйста: Уинстон Черчилль сказал, что Польша - гиена Европы.

Ну а прибалты-то куда лезут, им ли говорить о правах и свободах? Пусть на себя в зеркало посмотрят.

13 августа глава Европарламента Давид-Мария Сассоли обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с призывом прекратить насилие по отношению к протестующим: «Я призываю президента Лукашенко прекратить насилие и немедленно освободить задержанных. Применение грубой силы государственными властями должно иметь последствия в соответствии с международным правом». При этом данного господина совершенно не беспокоило то, что во время протестов в Брюсселе в апреле этого года, протестующих разогнали с помощью брандспойтов, а около 50 человек были задержаны полицией. И никаких "последствий в соответствии с международным правом" он не требовал.