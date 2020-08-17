FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Политика 1784 поста • 671 подписчик подписаться
Главная > Антифишки > Сообщество Политика 
Бесстыжие

Бесстыжие (9 фото)

Автор:
17 августа 2020 10:23
Сообщество : Политика
Метки: белоруссия   лукашенко   минск   политика   прибалтика   протесты   россия   сша   
1380
9
По поводу беспорядков в Минске и реакции на них так называемого либерального мирового сообщества.
Про сами "стихийные мирные" протесты говорить не буду, уже рассказывал. А вот про реакцию европейских лицемеров и их американских патронов скажу.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Политика"
Метки: белоруссия   лукашенко   минск   политика   прибалтика   протесты   россия   сша   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
49
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
49  комментариев
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Дядя Саша 2 дня назад
Стыдно за Эстонию, мало того, что выбрали страшную и глупую бабенку, так ещё и светят ей на весь мир... Стыдно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
874
Vovan Petroff 12 часов назад
Эстония 2007. Не умеет Лукаш работать. В Эстонии тогда премьер (выпускник советской партийной школы) запустил в толпу провокаторов, которые начали бить витрины магазинов. И начался тупой грабёж.
Эстония 2007. Не умеет Лукаш работать. В Эстонии тогда премьер (выпускник советской партийной школы) запустил в толпу провокаторов, которые начали бить витрины магазинов. И начался тупой грабёж.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален
−20
Тапок 21 час назад
Кол для Лукашенко давно вырос
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сережа. 23 часа назад
На самой первой фото уже полная решимостей ЛАЖА! Дятел писавший статью даже не удосужился узнать кто сейчас президенты в данных странах. Вейонис - бывший през. Латвии, нынешний уже обрезанчик Левитс, -националист-еврей (как так-то?), Грибоускайте -бывшая (комсомолка) през. -Литвы, нынешнего уже и не знаю. Короче сначала изучите и проверьте, а потом пишите и публикуйте. А вот белорусам ума побольше и правильных решений.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Jackson-Motor 23 часа назад
Если америкосам что- то не нравится, они могут прислать 6-й флот к берегам Белоруссии, как того хотела Псаки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
73
dadadd День назад
Покажите Эгилса Левитса на фотографии президентов. :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Mike Snow День назад
Ребята, тут вопрос немножко другой: да, в первые дни вышли в основном провокаторы и "горячая", еще с неокрепшим умом молодежь. Допускаю, что применение спецсредств было оправдано, НО:
1 - спецсредства использовались не так, как это написано в законе - стреляли в упор в тело резиновыми пулями, светошумовые гранаты кидали прямо в толпу людей.
2 - забирали не активных участников, а всех, кто попадался под руку, абсолютно всех не смотря на возраст и пол.
3 - нечеловеческие условия содержания и истязания.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
Вит Вит Mike Snow День назад
"Несмотря на возраст и пол"....а не %уя по ночам шляться там где не надо.....и пулями резиновыми не в воздух стреляют.....Правильно,под провокаторов и "горячая" молодёжь тусила,вот всех вместе и вязали...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Mike Snow Вит Вит 15 часов назад
Тусила? Во дворы врывались со скамеек забирали, таксистов из машин, да и вообще не запрещено гулять по вечерам, хапали то весьма далеко от мест столкновений. Короче ясно с вами все. Слышали звон, да не знаете где он.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Mike Snow Вит Вит 15 часов назад
Хорошо, даже допуская то, что не надо там было "шляться", вам сколько лет? Дети есть? Предположим есть. Вот ваш ребенок, подросток, весь такой на протесте поперся посмотреть, даже не поучаствовать а посмотреть. Его хапают, лупят смертным боем, вы 3-4 дня его не можете найти, а потом его выпускают с неоказанной мед.помощью после издевательств и избиений всего синего и т.д. Ваша реакция?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
Viktor День назад
Ладно пост, а коллажик то гавно!

Ладно пост, а коллажик то гавно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman День назад
Беларуський Батька испугался и побежал за помощью к Москве. Ну и где же его многовекторная политика? Кровожадное НАТО лязгает гусеницами и щелкает клыками прямо у границы. Ну совсем как перед бомбардировками Югославии в 99 году. Америка, прибалты и пшеки требуют уйти. Даже бандеровский дружбан Зеля, и тот предал. Беларусияны его не хотят. Ну и кто ему теперь поможет? Только Россия, на которую он уже столько раз срал и оскорблял.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
936
No pasaran Aleksandr Kovaljov День назад
А зачем присоединять РБ к РФ с помощью военной техники? В чем смысл?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48k
Серый No pasaran День назад
А хороший вопрос!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Aleksandr Kovaljov No pasaran День назад
Кукловодам виднее, но пока всё развивается по этому сценарию.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Яков Aleksandr Kovaljov 24 часа назад
Чтобы ещё усерднее их содержать? Вот они все себе цену набивают...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Aleksandr Kovaljov Яков 12 часов назад
Я же говорю, глупые, глупые люди. 1. У РБ огромный аграрный потенциал. 2. Люди там не обленились на столько, как в РФ. 3. Это, прежде всего, касается военных рубежей - безопасности РФ.
Неужели вам это нужно объяснять?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Алексей День назад
Так у Литвы и Латвии другие президенты? Не такие, как на "авторском коллаже".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Павел Алексей День назад
Да? А какая разница?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
936
No pasaran Павел День назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
37k
Сергей День назад
Автору.
Ты просил 2 отличия, вот они:
Ответь мне
1. Где полицаи прячут лица за маской, а где не прячут?
2. Где человек приготовился , что его будут бить по голове( надел шлем) , и где он не ждал такого отношения к себе, и уже получил по голове?
Автору. Ты просил 2 отличия, вот они: Ответь мне 1. Где полицаи прячут лица за маской, а где не прячут? 2. Где человек приготовился , что его будут бить по голове( надел шлем) , и где он не ждал такого отношения к себе, и уже получил по голове?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
294
Алексей Сергей День назад
А чо не так, умник???

А чо не так, умник???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
37k
Сергей Алексей День назад
А вот и у меня вопрос возник: А чо не так, ты тоже смотрю-умник???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
294
Алексей Сергей День назад
Поздравляю кэп, мы оба умники. ДБ.........
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Taximaxi 2 дня назад
проказница мартышка(Эстония),осёл(Польша),козёл(Литва),да косолапый мишка(Латвия),затеяли собрать квартет...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
232k
Rusbond 2 дня назад
Какие светлые лица на первой фотке, так и хочется [мат] с ноги.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Где и как это происходит в первый раз Где и как это происходит в первый раз События второго дня протестов в Белоруссии в прямом эфире События второго дня протестов в Белоруссии в прямом эфире Третий день протестов в Белоруссии: видеохроника Третий день протестов в Белоруссии: видеохроника Женщины Минской области вышли на мирные протесты. Как на это отреагировала милиция Женщины Минской области вышли на мирные протесты. Как на это отреагировала милиция "Живёт по принципу дармоед": российские политики и артисты о Лукашенко и выборах в Белоруссии "Живёт по принципу дармоед": российские политики и артисты о Лукашенко и выборах в Белоруссии ОМОН в Минске открыл огонь по балконам жилых домов ОМОН в Минске открыл огонь по балконам жилых домов
Vlad Nikolskiy
Капитан дальнего плавания на танкерах.
Капитан Влад Никольский Персональный морской блог капитана дальнего плавания Владимира Никольского. Рассказы о жизни моряков, фотографии, видеоролики.Обзор и анализ новостных
1001



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Удивительная трансформация хаски, который 2 года жил на цепи
3
53
Удивительная трансформация хаски, который 2 года жил на цепи
Коммунисты предложили запретить Малышевой возвращаться в Россию
2
160
Коммунисты предложили запретить Малышевой возвращаться в Россию
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Причина инсульта у Михаила Ефремова
3
32
Причина инсульта у Михаила Ефремова
Найден самый "счастливый" мужчина в мире
0
28
Найден самый "счастливый" мужчина в мире
Где и как это происходит в первый раз
Где и как это происходит в первый раз
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
С невестой всё в порядке! Это она от счастья
1
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#история#белоруссия#авария#дтп#люди#дикие животные#собака#в мире
#факты#интересно#природа#интересное#звери#забавно#путешествия#москва#спасение#дети
#юмор#прикол#автомобили#картинки#россия#лукашенко#хищник#протесты#СССР#кино

На что жалуетесь?

Вернуться