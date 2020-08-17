По поводу беспорядков в Минске и реакции на них так называемого либерального мирового сообщества.
Про сами "стихийные мирные" протесты говорить не буду, уже рассказывал. А вот про реакцию европейских лицемеров и их американских патронов скажу.
Про сами "стихийные мирные" протесты говорить не буду, уже рассказывал. А вот про реакцию европейских лицемеров и их американских патронов скажу.
Президенты Польши, Эстонии, Латвии и Литвы выступили с совместным обращением к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, призвав отказаться от насилия в отношении протестующих граждан. Документ опубликован одновременно на сайтах президента Анджея Дуды, Керсти Кальюлайд, Эгилса Левитса и Гитанаса Науседы.
Президенты Польши, Эстонии, Латвии и Литвы. Вы только посмотрите на эти лица, даже комментировать не буду. (Авторский коллаж)
«Мы призываем прекратить насилие и призываем к уважению основных свобод, прав человека и гражданина, включая свободу слова, средств массовой информации, собраний и безопасность журналистов», — сказано в этом обращении. Главы американских протекторатов потребовали освободить всех задержанных участников акций протеста и отказаться от новых арестов, а также немедленно начать диалог с представителями оппозиции.
Уж кто бы говорил! С Польшей всё ясно, ещё вождь мирового пролетариата назвал её политической проституткой. Не достаточно? Пожалуйста: Уинстон Черчилль сказал, что Польша - гиена Европы.
Ну а прибалты-то куда лезут, им ли говорить о правах и свободах? Пусть на себя в зеркало посмотрят.
13 августа глава Европарламента Давид-Мария Сассоли обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с призывом прекратить насилие по отношению к протестующим: «Я призываю президента Лукашенко прекратить насилие и немедленно освободить задержанных. Применение грубой силы государственными властями должно иметь последствия в соответствии с международным правом». При этом данного господина совершенно не беспокоило то, что во время протестов в Брюсселе в апреле этого года, протестующих разогнали с помощью брандспойтов, а около 50 человек были задержаны полицией. И никаких "последствий в соответствии с международным правом" он не требовал.
Уж кто бы говорил! С Польшей всё ясно, ещё вождь мирового пролетариата назвал её политической проституткой. Не достаточно? Пожалуйста: Уинстон Черчилль сказал, что Польша - гиена Европы.
Ну а прибалты-то куда лезут, им ли говорить о правах и свободах? Пусть на себя в зеркало посмотрят.
13 августа глава Европарламента Давид-Мария Сассоли обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с призывом прекратить насилие по отношению к протестующим: «Я призываю президента Лукашенко прекратить насилие и немедленно освободить задержанных. Применение грубой силы государственными властями должно иметь последствия в соответствии с международным правом». При этом данного господина совершенно не беспокоило то, что во время протестов в Брюсселе в апреле этого года, протестующих разогнали с помощью брандспойтов, а около 50 человек были задержаны полицией. И никаких "последствий в соответствии с международным правом" он не требовал.
Беспорядки в Брюсселе 12 апреля 2020
Глава комитета по иностранным делам палаты представителей США Элиот Энгел и член палаты представителей Майкл Маккол обратились к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с требованием прекратить бессмысленные акты насилия: «Мы серьёзно обеспокоены арестами и разгоном мирных протестующих, демократических активистов и журналистов со стороны белорусских властей».
Однако и у этих товарищей никакого беспокойства не вызывают события в Чикаго 15 августа, когда "день мирных протестов с неудавшейся попыткой заблокировать главную скоростную автомагистраль в районе Чикаго закончился ожесточёнными столкновениями между демонстрантами и полицией в центре города, в результате которых было арестовано два десятка человек и многие получили травмы" (по сообщению "US News & World Report").
Однако и у этих товарищей никакого беспокойства не вызывают события в Чикаго 15 августа, когда "день мирных протестов с неудавшейся попыткой заблокировать главную скоростную автомагистраль в районе Чикаго закончился ожесточёнными столкновениями между демонстрантами и полицией в центре города, в результате которых было арестовано два десятка человек и многие получили травмы" (по сообщению "US News & World Report").
День мирных протестов завершился столкновениями с полицией Чикаго, 15 августа. © The Associated Press
Точно так же никого не обеспокоило когда в июле федеральные офицеры в Портленде применили против протестующих слезоточивый газ и боеприпасы, разгоняя толпу из тысячи человек перед зданием суда Марка О Хэтфилда.
Июль 2020 года. Portland, Oregon, USА. Photo: Nathan Howard/Getty Images
Конечно же не мог промолчать и Майк Помпео, глава Государственного департамента США: «Мы призываем белорусское правительство уважать права всех белорусов на участие в мирных собраниях, воздерживаться от применения силы и освободить незаконно задержанных».
Глава Госдепа США Майк Помпео
«Мы решительно осуждаем продолжающееся насилие в отношении протестующих и задержание сторонников оппозиции», - добавил Помпео.
А теперь найдите пару отличий на двух фотографиях ниже и постарайтесь объяснить почему сцена, изображённая на одной из них Помпео огорчает и заботит, а на другой нет.
А теперь найдите пару отличий на двух фотографиях ниже и постарайтесь объяснить почему сцена, изображённая на одной из них Помпео огорчает и заботит, а на другой нет.
Портленд, Орегон. Офицеры полиции и государственного патруля работают над арестом протестующего перед северным участком полицейского управления Портленда. Photo: Nathan Howard/Getty Images
Минск, Белоруссия. ОМОН задерживает демонстранта во время акции протеста после закрытия избирательных участков на президентских выборах в Белоруссии. Photo: Sergei Gapon/AFP/Getty Images
Однако Лукашенко, не смотря на очевидную двуличность и бесстыжесть заявлений Западных политиков, испугался не на шутку. Видимо осознал, что благодаря его собственной продажной политике "и нашим и вашим", Белоруссия осталась без союзников.
Александр Лукашенко
На митинге сторонников Лукашенко 16 августа президент Белоруссии выразил своим сторонникам признательность за то, что они его "никогда не подводили". Он отметил, что позвал народ на митинг не для того, чтобы его "защитили", а чтобы смогли защитить свою страну. Президент пояснил, что "натовские войска лязгают гусеницами у ворот Белоруссии". "Танки и самолёты в 15 минутах лёта от наших границ. <...> Идёт наращивание военной мощи на западных границах нашей страны".- нагнетал обстановку Лукашенко, наверняка не для своих, а чтобы в Москве услышали. Однако поддержки своих избирателей явно мало, пришлось "Батьке" бить челом Путину.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
16 августа по сообщению пресс-службы Кремля состоялся телефонный разговор президентов двух стран: "Продолжено обсуждение сложившейся после президентских выборов ситуации в Белоруссии, в том числе с учётом оказываемого на республику давления извне". В пресс-службе отметили, что президент России подтвердил готовность оказать Белоруссии содействие на основе принципов договора о создании Союзного государства, а в случае необходимости - и по линии Организации Договора о коллективной безопасности (по сообщению РИА Новости).
Эх, повезло Лукашенко - русские даже бывших своих не бросают...
Эх, повезло Лукашенко - русские даже бывших своих не бросают...
Источник:
Ссылки по теме:
- Третий день протестов в Белоруссии: видеохроника
- События второго дня протестов в Белоруссии в прямом эфире
- "Мы белорусы, с нами Маск!": новый день протестов и забастовок в Белоруссии
- Женщины Минской области вышли на мирные протесты. Как на это отреагировала милиция
- ОМОН в Минске открыл огонь по балконам жилых домов
1
Новости партнёров
Загрузка...
1 - спецсредства использовались не так, как это написано в законе - стреляли в упор в тело резиновыми пулями, светошумовые гранаты кидали прямо в толпу людей.
2 - забирали не активных участников, а всех, кто попадался под руку, абсолютно всех не смотря на возраст и пол.
3 - нечеловеческие условия содержания и истязания.
Неужели вам это нужно объяснять?!
Ты просил 2 отличия, вот они:
Ответь мне
1. Где полицаи прячут лица за маской, а где не прячут?
2. Где человек приготовился , что его будут бить по голове( надел шлем) , и где он не ждал такого отношения к себе, и уже получил по голове?