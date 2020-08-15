11.

📌 Владимир Корнилов: "Многие белорусы просят меня не сравнивать их события с киевским майданом. Мол, мы не за Запад и не против России, нас просто все достало. А вот победим и заживём!

Боже, какая же наивность! Напоминаю листовки киевского Майдана в конце 2013 года. И что получили?

И в чем разница?