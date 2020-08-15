Если опубликованный материал негативно влияет на вашу тонкую душевную психику,
значит вы зашли не по адресу.
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Боже, какая же наивность! Напоминаю листовки киевского Майдана в конце 2013 года. И что получили?
И в чем разница?
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Будут настоящие перемены...
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БЕЛОРУСЫ, ВОТ ЧТО С ВАМИ БУДЕТ ПОСЛЕ "РЕВОЛЮЦИИ"
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Чтоб потом не говорили , как хохлы...
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Авторский пост
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Вот у нас есть хотя бы ОДИН видео-ответ белорусам против их протестов? Вот чтобы грамотная речь, логика, последовательность. Чтобы не стыдно было предъявить. Может что то Гоблин снимет, но чет я думаю у него все с Украиной смешалось, а это не годится.
Скиньте пожалуйста, я с удовольствием посмотрю.
Нам наплевать какой будет президент в Белорусии. Мы не "топим за Лукашенко". Особенно после истории с "вагнеровцами". Но мы ни при каких обстоятельствах не будем поддерживать майдан. Потому что все майданы за последние 20 лет были направлены против России. Вы - белоруссы - можете сколько угодно говорить, что вы не выстпуете против русских. Но вами руководят строго антироссийские телеграмм-каналы. Мы это уже видели и результаты нам известны.
Поэтому вы - белоруссы - должны ответить всего три вопроса:
1. Поддерживаете ли вы интеграцию с Россией?
2. Если поддерживаете, то до какой степени?
3. Если не поддерживаете, то готовы ли вы к закрытию российских рынков для ваших товаров?
Вот тогда мы определимся с отношением к протестам. Для нас важно знать:
1. Если вы разрушите свою экономику, то надо ли нам будет вас спонсировать?
2. Если вы "уйдете на Запад", то нужно ли нам уже сейчас думать о выводе наших военных объектов с вашей территории.
Нам неважно кто будет у вас президент. Но нам важно, чтобы этот президент соблюдал порядок у наших границ. Поэтому фразы, что "мы де за честные выборы" нас не устраивают. Вам - белорусам - нужно собраться где-то, выбрать лидера и сформулировать ответы на эти вопросы. И ваш новоизбранный лидер должен собрать пресконференцию журналистов и четко провозгласить ответы на эти вопросы. А вы - братья белорусы - должны поддержать или не поддердать его.
Вот тогда мы определимся.
Пока только Лукашенко сформулировал на этот счет свою позицию, и она пока более выгодна для нас. Если вы хотите, чтобы мы вас поддерживали, то вы должны занять более пророссийскую позицию, чем Лукашенко.
Всё дело в деньгах. Белоруссы имеют право хотеть радерибанить свою страну. Но мы не обязаны это мероприятие финансировать, правда? У нас есть свои интересы, мы не хотим зря терять деньги.
Как говориться, хотя отношения и братские, но пока страны разные то табачек пока ещё врозь!
повышение зарплат,улучшение социалки или что?
Вот тебе простой пример !!!
Моя мама ( вот\вот пенсионерка ) работает в оздоровительном санатории "Лётцы" под Витебском простой мед.сестрой . Свыше 70% процентов отдыхающих - это именно россияне среднего и пожилого возраста . Начнется хаос , россияне не поедут , белорусы начнут усиленно беречь каждую копейку и соответственно то же не едут .
Итог : ... санаторий закрывают и свыше 80 человек оказываются уволенными .
Знаем ..... проходили ..... когда 3 месяца санаторий был закрыт из-за ковида .
Так что , Гур , не натягивай сову на глобус , Никто не пишет , что белорусы плохие . Это тебе , провокатору и мерзавцу , так хотелось бы читать в комментариях !!!
У тебя, предурка, есть ответы на вопросы?
Бабарико пророссийский? Я Вас умоляю. Если каждого кто присосался к российским деньгам считать пророссийским, то почти всё постсоветское пространство и пол Европы будут пророссийскиими. Особенно учитывая, что он финансировал издание книг русофобки Алексиевич.
Даже такая русофобская отморозь как Гозман в своё время занимал посты в аппарате Президента и Правительстве России, а потом в РАО ЕЭС и теперь, мягко скажем, человек очень не бедный. Но такого ненавистника России ещё поискать надо. По сути он реинкарнацией Новодворской стал. И Вам ещё немало имён могу привести.