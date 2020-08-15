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Политические комментарии из инета

Политические комментарии из инета (35 фото + 1 видео)

Автор:
15 августа 2020 06:34
Метки: комментарии   политика   юмор   
4236
35
1
Политические комментарии с сарказмом.
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Метки: комментарии   политика   юмор   
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70  комментариев
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1k
Che 4 дня назад
недовольные нынешним президентом не знают что это за алкаш, и кто этот саксофонист.
недовольные нынешним президентом не знают что это за алкаш, и кто этот саксофонист.
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452
Сергей 2 дня назад
Комментарий к фото
Прикол в том, что политиканов в РБ особо и наблюдается...вот реально есть ли они вообще?
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3k
Руслан 2 дня назад
Вот чего добиваются в Белоруссии? Ну снимут Луку, придет другой, все останется либо так же, либо будет хуже. Так же будут воровать, пилить, просто уже другие. Это просто борьба за власть, за ресурсы, а не за свободу и улучшения жизни народа. Народ просто инструмент, юзают как хотят. Ничего народ с этого не заимеет, в любом итоге.
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−2
Алексей 3 дня назад
сначала чем то опыляли и облучали скаклов, теперь начали опылять и облучать белорусов, что плять происходит!!!??? у нас в России начали опылять с Дальнего Востока, но ветер перемен подул в другую сторону и все успокоилось
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19k
Надежда 3 дня назад
Политические комментарии из инета
Политические комментарии из инета
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1k
Владимир Теленков 3 дня назад
чет опять палку перегнули, я понимаю надо давить протест но это уже гротеск

Вот у нас есть хотя бы ОДИН видео-ответ белорусам против их протестов? Вот чтобы грамотная речь, логика, последовательность. Чтобы не стыдно было предъявить. Может что то Гоблин снимет, но чет я думаю у него все с Украиной смешалось, а это не годится.

Скиньте пожалуйста, я с удовольствием посмотрю.
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19k
предводитель дворянства! 3 дня назад
Белорусы хотят быть еще иопнутей хохлов.
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164
Трафка 3 дня назад
Ссылка www.youtube.com
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180
Дементий Мурзич Трафка 3 дня назад
чмо
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164
Трафка 3 дня назад
Необходимо ясно высказаться, о том, как русские относятся к протестам в Белоруссии.
Нам наплевать какой будет президент в Белорусии. Мы не "топим за Лукашенко". Особенно после истории с "вагнеровцами". Но мы ни при каких обстоятельствах не будем поддерживать майдан. Потому что все майданы за последние 20 лет были направлены против России. Вы - белоруссы - можете сколько угодно говорить, что вы не выстпуете против русских. Но вами руководят строго антироссийские телеграмм-каналы. Мы это уже видели и результаты нам известны.
Поэтому вы - белоруссы - должны ответить всего три вопроса:
1. Поддерживаете ли вы интеграцию с Россией?
2. Если поддерживаете, то до какой степени?
3. Если не поддерживаете, то готовы ли вы к закрытию российских рынков для ваших товаров?
Вот тогда мы определимся с отношением к протестам. Для нас важно знать:
1. Если вы разрушите свою экономику, то надо ли нам будет вас спонсировать?
2. Если вы "уйдете на Запад", то нужно ли нам уже сейчас думать о выводе наших военных объектов с вашей территории.
Нам неважно кто будет у вас президент. Но нам важно, чтобы этот президент соблюдал порядок у наших границ. Поэтому фразы, что "мы де за честные выборы" нас не устраивают. Вам - белорусам - нужно собраться где-то, выбрать лидера и сформулировать ответы на эти вопросы. И ваш новоизбранный лидер должен собрать пресконференцию журналистов и четко провозгласить ответы на эти вопросы. А вы - братья белорусы - должны поддержать или не поддердать его.
Вот тогда мы определимся.
Пока только Лукашенко сформулировал на этот счет свою позицию, и она пока более выгодна для нас. Если вы хотите, чтобы мы вас поддерживали, то вы должны занять более пророссийскую позицию, чем Лукашенко.
Всё дело в деньгах. Белоруссы имеют право хотеть радерибанить свою страну. Но мы не обязаны это мероприятие финансировать, правда? У нас есть свои интересы, мы не хотим зря терять деньги.
Как говориться, хотя отношения и братские, но пока страны разные то табачек пока ещё врозь!
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41k
Михалыч Трафка 3 дня назад
Да, всё верно. Пусть четко определятся с нами они или с Западом. От этого будем плясать. Не знаю, что там им блогер с женой наобещал. Но что-то подсказывает мне, что предвыборные обещания гроша ломанного не стоят...
Да, всё верно. Пусть четко определятся с нами они или с Западом. От этого будем плясать. Не знаю, что там им блогер с женой наобещал. Но что-то подсказывает мне, что предвыборные обещания гроша ломанного не стоят...
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41k
Михалыч 3 дня назад
Политические комментарии из инета
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15k
Alush 3 дня назад
Политические комментарии из инета
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7k
Путинский Бот Alush 3 дня назад
это шедевр!
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2k
mobi dic 3 дня назад
я не понимаю каких перемен хотят протестующие, нет конкретики.
повышение зарплат,улучшение социалки или что?
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2k
Egor Egorov kpk666 3 дня назад
Насчет правды от тебя - не знаю. Но доля логики присутствует. И то, что пытаешься донести, а не выкидывать тролевскую чушь, тоже видно. Поэтому я тебя проплюсовал. Хотя делаю это совсем не часто. Выбора у вас реально нет, прям как у хохлов. Ну не Тихорецкая же - какая у ней команда будет? - форумных домохозяек? Зеленский хоть пол-состава КВН подтянул...
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165
Rredd Lelik 3 дня назад
Какой блохер, такая и жена.
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36k
Александр kpk666 2 дня назад
Ничего ты им не докажешь. Я прекрасно знаю как Беларусы относятся к России и почему они вышли против луки. И да в любом дворе в любом городе скажут как лука достал всех со своими ментами и таможней. Как он душит предприимчивых и хороших людей, сунься они немного не туда. Как он душит предпринимателей. Как задолбала бедность.
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36k
Александр mobi dic 2 дня назад
да никаких перемен. Просто достал лука и все, достал своей наглостью и несменяемостью, люди любых перемен хотят, чтоб они были просто. Не хотят эту рожу усатую просто видеть. Он подмял под себя всю страну, его дети правят главными структурами и не дают никому вздохнуть. Любые инициативы и хорошие и плохие режут на корню очень жестко. Задолбало это людей. думаешь Тихановская им нужна? НЕт, просто любой кроме усатого. Вот и все.
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36k
Александр mobi dic 2 дня назад
Тапросто собрано все худшее из СССР - люди с гарантированной нищетой. Без шанса вылезти из говна, будь хоть семи пядей во лбу. Процветают только нужные люди, остальные пашут как лошади за прокорм. Вот это надоело.
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2k
Гур 3 дня назад
Любопытно мне смотреть на развивающуюся шизофрению в рядах кремлепутов
Ребятки, вы посмотрите на свои посты , комменты 2-3 недельной давности. "Лука-попрошкайка, на 2 стульях, охренел в край" и в таком духе... Ну вот, белорусы вышли против Луки и что мы видим? Оказывается теперь белорусы плохие, а Лука вообще-то ничо такой...
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34k
uid-e36jnbu3 Гур 3 дня назад
Дурак , ты батенька , ой дурак !!! Дело то , не в Лукашенко ..... и смысл комментариев не менялся . Лукашенко как был шантажистом и хитрожо"пым , таким и остается в комментариях . Дело то , не в нём !!! Дело и смысл комментариев в том , что даже к гадалке ходить не надо , так как Республику Беларусь ждет украинский сценарий с последующим хаосом , разрухой и русофобией !!!
Вот тебе простой пример !!!
Моя мама ( вот\вот пенсионерка ) работает в оздоровительном санатории "Лётцы" под Витебском простой мед.сестрой . Свыше 70% процентов отдыхающих - это именно россияне среднего и пожилого возраста . Начнется хаос , россияне не поедут , белорусы начнут усиленно беречь каждую копейку и соответственно то же не едут .
Итог : ... санаторий закрывают и свыше 80 человек оказываются уволенными .
Знаем ..... проходили ..... когда 3 месяца санаторий был закрыт из-за ковида .
Так что , Гур , не натягивай сову на глобус , Никто не пишет , что белорусы плохие . Это тебе , провокатору и мерзавцу , так хотелось бы читать в комментариях !!!
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2k
Гур uid-e36jnbu3 3 дня назад
Так что ты предлагаешь, пусть шантажист дальше правит? А почему сразу украинский сценарий? Ты считаешь белорусов совсем тупыми? Не приходило в голову, что белорусы голосовали не за эту бабу, а против Луки? Почему не сделать перевыборы с допуском изначальных кандидатов? Тот же Бабарико вполне пророссийский, как и БОЛЬШИНСТВО белорусов .
У тебя, предурка, есть ответы на вопросы?
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319
Андрей Гур 3 дня назад
А мне любопытно наблюдать за продолжающейся паранойей хомячков ,везде ищущих происки каких-то «кремлепутов». Хомяк, никто за ЛАГ не топит, особенно после того, что он наговорил в последние пару месяцев. Но абсолютное большинство против того пи..деца, который начинается в Белоруссии. Б..ля, реально, как-будто в первую солянку для майдана попал, те же самые объяснения, что и сейчас от белорусов
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12k
MedOFFo Гур 3 дня назад
Бесполезно объяснять, Россиян зомбирует их пропаганда...
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3k
Gennady Volf Гур 3 дня назад
Вот именно, что голосовали ПРОТИВ, а не ЗА, а значит не понятно, что будет дальше. Кстати, и Вам тоже не понятно, просто ни лично Вы, ни Ваши соотечественники этого признавать не хотят. На Украине тоже голосовали против Януковича, а теперь многие там ноют, что "не за то стоял Майдан".

Бабарико пророссийский? Я Вас умоляю. Если каждого кто присосался к российским деньгам считать пророссийским, то почти всё постсоветское пространство и пол Европы будут пророссийскиими. Особенно учитывая, что он финансировал издание книг русофобки Алексиевич.

Даже такая русофобская отморозь как Гозман в своё время занимал посты в аппарате Президента и Правительстве России, а потом в РАО ЕЭС и теперь, мягко скажем, человек очень не бедный. Но такого ненавистника России ещё поискать надо. По сути он реинкарнацией Новодворской стал. И Вам ещё немало имён могу привести.
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20k
Е-Лена 3 дня назад
Политические комментарии из инета
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476
SuB 3 дня назад
Комментарий к фото
Правильно, ведь если действует, то кто-то выглядит [мат]@болом
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26k
KiploksAKS 4 дня назад
Полгода Фишки топили против Лукашенко. Опомнились, иди новый заказ пришёл?
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26k
KiploksAKS Albert GER 3 дня назад
В том, что несколько недель по делу и без дела пинали Беларусь и Лукашенко, а как только отпустили мутных перцев с российскими паспортами, тут же в антифишках пачка постов за прекращение протестов.
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12k
Павел KiploksAKS 3 дня назад
Крым чей?
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1k
Владимир Теленков Павел 3 дня назад
Ты опух? Что значит чей? Для таких как ты у нас в конституции все прописано, иди почитай до приезда опер группы. Совсем либшиза нюх потеряла.
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43k
Albert GER KiploksAKS 3 дня назад
Шо постили разные люди ты не допускает?
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12k
Павел Владимир Теленков 3 дня назад
Тыкать в своего партнера будете. Я вам этот вопрос задавал?
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8
Monher 4 дня назад
Да! Будет горько если белорусы поведутся на майдан
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48k
Андрей Monher 4 дня назад
От них уже, по-моему, ничего не зависит. Они были нужны как статисты, массовка - они сыграли свою роль, голоса более трезвомыслящих потонули в потоке "жыве бялорусь!" Надо было заканчивать этот бардак до начала окриков из-за кордона.
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