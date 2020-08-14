Романтизация протеста и пустые фразы. Митинги в Белоруссии – не про свободу и демократию

Методы «цветных революций» тут налицо. Все тезисы четко по методичке: плохой диктатор, ужасная политика, отсутствие свободы, требуем перемен, хотим сменяемости власти. Фразы, которые на деле под собой не имеют никакого фундамента.



Да, Лукашенко находится у власти довольно долго, но за эти годы и страна нехило преобразилась, причем в лучшую сторону. И на кого его менять? На Тихановскую – домохозяйку, которая ничего не соображает в политике. Проведет она перевыборы, как же! Она сама даже в акциях протеста не участвует.



Ведется на все это только наивная молодежь, которая просто не знает, как оно было, как стало и как может быть, если они просрут страну своими митингами. Да, Лукашенко не идеален, но он реально за страну, а шатают ее те, кто не хочет благополучия в Белоруссии. Можно было бы понять это на примере Украины или совсем недалекие?



Все акции проводятся тоже не просто так и придумываются не самими митингующими. Да что там, пишут время и место проведения, подробности того, как нужно себя вести. И после этого кто-то будет доказывать, что это стихийное народное восстание? Хрена два.



Дамочки, раздающие цветочки омоновцам – что за бред!? Это даже не белорусы придумали. Ранее по той же схеме «работали» на Кубе, в Венесуэле и некоторых других странах.



Белоруссию пытались качать многие годы, но не получалось. А теперь молодое поколение баранов подросло, и сделать это удалось. Они, конечно, пишут на плакатах что-то типа «мы не бараны и не овцы, а свободные люди». Нет, вы идиоты, ребят.



Идиоты, которые вначале провоцировали, за что посидели в СИЗО, а потом жаловались на жесткое обращение. Идиоты, которые теперь заявляют о «мирных протестах», но не делают для мира и спокойствия страны ничего. Идиоты, которые ведутся на эту провокацию и не осознают, что пытаются привести к власти тех, кто потом обнулит Белоруссию и все ее ресурсы по полной программе.



Все эти дети на митингах, целующиеся напротив ОМОНа парочки – откровенная романтизация протеста ради красивых фотографий. Вы серьезно не понимаете, что вами манипулируют, белорусский народ!? Это же просто позорище. Жалко страну.