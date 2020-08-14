Романтизация протеста и пустые фразы. Митинги в Белоруссии – не про свободу и демократию

Пятый день в Белоруссии проходят протесты. Участвует в них преимущественно молодняк. Митингующие как бараны кричат заученные речевки, одинаково ведут себя, провоцируют правоохранителей, устраивают странные акции, а потом обвиняют во всем силовиков. Очевидно, что все эти протесты – искусственная история, потому что вести себя столь организованно не могут ни одни активисты. Некто курирует это дело, и даже можно догадаться, кто именно.
Методы «цветных революций» тут налицо. Все тезисы четко по методичке: плохой диктатор, ужасная политика, отсутствие свободы, требуем перемен, хотим сменяемости власти. Фразы, которые на деле под собой не имеют никакого фундамента.
Да, Лукашенко находится у власти довольно долго, но за эти годы и страна нехило преобразилась, причем в лучшую сторону. И на кого его менять? На Тихановскую – домохозяйку, которая ничего не соображает в политике. Проведет она перевыборы, как же! Она сама даже в акциях протеста не участвует.
Ведется на все это только наивная молодежь, которая просто не знает, как оно было, как стало и как может быть, если они просрут страну своими митингами. Да, Лукашенко не идеален, но он реально за страну, а шатают ее те, кто не хочет благополучия в Белоруссии. Можно было бы понять это на примере Украины или совсем недалекие?
Все акции проводятся тоже не просто так и придумываются не самими митингующими. Да что там, пишут время и место проведения, подробности того, как нужно себя вести. И после этого кто-то будет доказывать, что это стихийное народное восстание? Хрена два.
Дамочки, раздающие цветочки омоновцам – что за бред!? Это даже не белорусы придумали. Ранее по той же схеме «работали» на Кубе, в Венесуэле и некоторых других странах.
Белоруссию пытались качать многие годы, но не получалось. А теперь молодое поколение баранов подросло, и сделать это удалось. Они, конечно, пишут на плакатах что-то типа «мы не бараны и не овцы, а свободные люди». Нет, вы идиоты, ребят.
Идиоты, которые вначале провоцировали, за что посидели в СИЗО, а потом жаловались на жесткое обращение. Идиоты, которые теперь заявляют о «мирных протестах», но не делают для мира и спокойствия страны ничего. Идиоты, которые ведутся на эту провокацию и не осознают, что пытаются привести к власти тех, кто потом обнулит Белоруссию и все ее ресурсы по полной программе.
Все эти дети на митингах, целующиеся напротив ОМОНа парочки – откровенная романтизация протеста ради красивых фотографий. Вы серьезно не понимаете, что вами манипулируют, белорусский народ!? Это же просто позорище. Жалко страну.
Да, Лукашенко находится у власти довольно долго, но за эти годы и страна нехило преобразилась, причем в лучшую сторону. И на кого его менять? На Тихановскую – домохозяйку, которая ничего не соображает в политике. Проведет она перевыборы, как же! Она сама даже в акциях протеста не участвует.
Ведется на все это только наивная молодежь, которая просто не знает, как оно было, как стало и как может быть, если они просрут страну своими митингами. Да, Лукашенко не идеален, но он реально за страну, а шатают ее те, кто не хочет благополучия в Белоруссии. Можно было бы понять это на примере Украины или совсем недалекие?
Все акции проводятся тоже не просто так и придумываются не самими митингующими. Да что там, пишут время и место проведения, подробности того, как нужно себя вести. И после этого кто-то будет доказывать, что это стихийное народное восстание? Хрена два.
Дамочки, раздающие цветочки омоновцам – что за бред!? Это даже не белорусы придумали. Ранее по той же схеме «работали» на Кубе, в Венесуэле и некоторых других странах.
Белоруссию пытались качать многие годы, но не получалось. А теперь молодое поколение баранов подросло, и сделать это удалось. Они, конечно, пишут на плакатах что-то типа «мы не бараны и не овцы, а свободные люди». Нет, вы идиоты, ребят.
Идиоты, которые вначале провоцировали, за что посидели в СИЗО, а потом жаловались на жесткое обращение. Идиоты, которые теперь заявляют о «мирных протестах», но не делают для мира и спокойствия страны ничего. Идиоты, которые ведутся на эту провокацию и не осознают, что пытаются привести к власти тех, кто потом обнулит Белоруссию и все ее ресурсы по полной программе.
Все эти дети на митингах, целующиеся напротив ОМОНа парочки – откровенная романтизация протеста ради красивых фотографий. Вы серьезно не понимаете, что вами манипулируют, белорусский народ!? Это же просто позорище. Жалко страну.
Авторский пост
Ссылки по теме:
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Метки: белоруссия дураки протесты
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Да потому, что к Белоруссии я имею опосредованное отношение, сиречь, никакого. Я из Украины, хотя и не украинец и не русский. Сведения о Белоруссии у меня от белорусов, которые ездят на родину, и видят изменения в лучшую сторону. Я далеко не сторонник России, совсем наоборот, но то, что произошло в Украине - полный беспредел. Поехать на могилы своих предков я не могу ввиду того, что устраивают там нацисты. А ведь как хорошо начиналось! Свобода! Европа! Всё можем сами! И что получилось? Бандюки Гражданской просто отдыхают. Существуют народы, которые просто не способны жить и развиваться без тоталитаризма, Белоруссия, Украина и Россия в их числе. Причем, в Белоруссии этот самый тоталитаризм гораздо честнее, чем в России, да и старается что-либо сделать для людей. "Тихановская сразу сказала что на посту не останется, шла только чтоб сделать честные выборы.." Ну, так говорить, извините, не мешки ворочать. Есть такая штука - опыт, в том числе - высказывания этих приходящих к власти. Путин в начале 2000-х тоже много чего говорил. Есть ещё такая штука - мозги и способность к анализу. Так вот, кто первым взьелся по поводу происходящего? Австрия, Германия и Прибалтика. С чего бы это вдруг? Штаты, между прочим, отреагировали весьма сдержанно. Так кому выгодно убрать Лукашенко? Бесплатных революций не бывает. Ну, и откуда у этой Тихановской деньги на этот банкет? И с чего бы Прибалтика после её провала с распростертыми обьятьями приняла? Украину с этим бежавшим в Россию не напоминает?
И напоследок, с Вас, милейший, налог на тунеядство снимают? Так Вы, любезный, - тунеядец. Не бывает такого, чтобы совсем не было работы, знаю по своему опыту.
https://vk.com/onliner
P.S. Я не кремлебот и считаю, что в любом случае власть должна быть сменяемой и лучше без революцй.
Или имеется в виду убрать из Белоруссии российский омон?
пс...играю в компьютерную игру лефтфодед (стрелялка) на сервере (сервер РФ) где ограничение по возрасту 18+.....заходит школота лет 10 из Москвы и начинает слюни пускать про с кем дружить и кто откуда.....говорю закрой рот иначе кикну....так раза 2....в ответ мат перемат и вопрос - ты меня кикаешь потомучто я русский???? не плять, потому что ты долбаиоб малолетний.....так и на фишках тупоголовые за сашу с вовой топят
Потом. Вот потому и против, что сами пишите выбирали Тихановскую не как президента. И кто тогда ваш реальный президент? Не тот ли молодой перспективный политик, если не ошибаюсь, по фамилии Северинец, который высказался за расторжение всех договоров с Россией и отказ по выплате ей белорусских долгов?
https://www.svaboda.org/a/25114740.htmlhttps://www.svaboda.org/a/25114740.html
В итоге в западный не пустили, украинский мир под вопросом. Походу аналогичный подход к Белоруссии применяют.
Обязательно минусите этот пост, нечего ему тут делать.
Сдристни в с русскоязычного ресурса
Показали себя во всей красе.
Вот они авторы и плюсеры таких постов. Оцените уровень и интеллект
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они Вас задавят своим опытом.
Марк Твен (по моему)
Современная формулировка: Не корми тролля.
Зачем опускаться до склоки с этими уважаемыми фишкянами? Да ёще и [мат] сюда тянуть?
Вы написали отличный коммент. Адекватные люди всё поймут.
В том числе и то, что стоящий коммент под кремлеботским постом имеет максимально отрицательный рейтинг. Конечно, если там нет ругани и оскорблений.
З.Ы. Через комменты на фишках кремлеботов на зарплате и школоту с мозгами промытыми первым каналом Вы никак не переубедите.
Так что количество людей, для которых это первый политический пост в жизни, измеряется тысячами.
Фишки не самое удачное место для входа в тему, но возможности созданы, никуда не деться.
Важно, чтобы новички не попались в эту ловушку.
А поскольку администрация ресурса соответствующего дисклеймера не ставит, приходится делать вручную.