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Романтизация протеста и пустые фразы. Митинги в Белоруссии – не про свободу и демократию

Романтизация протеста и пустые фразы. Митинги в Белоруссии – не про свободу и демократию (3 фото)

Автор:
14 августа 2020 17:37
Метки: белоруссия   дураки   протесты   
1629
3
Пятый день в Белоруссии проходят протесты. Участвует в них преимущественно молодняк. Митингующие как бараны кричат заученные речевки, одинаково ведут себя, провоцируют правоохранителей, устраивают странные акции, а потом обвиняют во всем силовиков. Очевидно, что все эти протесты – искусственная история, потому что вести себя столь организованно не могут ни одни активисты. Некто курирует это дело, и даже можно догадаться, кто именно.

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Метки: белоруссия   дураки   протесты   
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205  комментариев
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7k
Александр 4 дня назад
Они то думают что они умные и всё у них будет лучше.
Они то думают что они умные и всё у них будет лучше.
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−484
Dmitry Kurtov День назад
! 14 hagen0485 Dmitry Kurtov 2 дня назад так почему вы живете в Канаде, а не в таком замечательном месте как Беларусь? и почему все думают что новый президент ввергнет страну в бездну, Тихановская сразу сказала что на посту не останется, шла только чтоб сделать честные выборы..И да кстати пенсионный возраст поднял, а еще есть налог на тунеядство и это при том что нет рабочих мест, так что перед тем как болтать ерундой из-за бугра разберитесь подробно в вопросе
_________________________________________
Да потому, что к Белоруссии я имею опосредованное отношение, сиречь, никакого. Я из Украины, хотя и не украинец и не русский. Сведения о Белоруссии у меня от белорусов, которые ездят на родину, и видят изменения в лучшую сторону. Я далеко не сторонник России, совсем наоборот, но то, что произошло в Украине - полный беспредел. Поехать на могилы своих предков я не могу ввиду того, что устраивают там нацисты. А ведь как хорошо начиналось! Свобода! Европа! Всё можем сами! И что получилось? Бандюки Гражданской просто отдыхают. Существуют народы, которые просто не способны жить и развиваться без тоталитаризма, Белоруссия, Украина и Россия в их числе. Причем, в Белоруссии этот самый тоталитаризм гораздо честнее, чем в России, да и старается что-либо сделать для людей. "Тихановская сразу сказала что на посту не останется, шла только чтоб сделать честные выборы.." Ну, так говорить, извините, не мешки ворочать. Есть такая штука - опыт, в том числе - высказывания этих приходящих к власти. Путин в начале 2000-х тоже много чего говорил. Есть ещё такая штука - мозги и способность к анализу. Так вот, кто первым взьелся по поводу происходящего? Австрия, Германия и Прибалтика. С чего бы это вдруг? Штаты, между прочим, отреагировали весьма сдержанно. Так кому выгодно убрать Лукашенко? Бесплатных революций не бывает. Ну, и откуда у этой Тихановской деньги на этот банкет? И с чего бы Прибалтика после её провала с распростертыми обьятьями приняла? Украину с этим бежавшим в Россию не напоминает?
И напоследок, с Вас, милейший, налог на тунеядство снимают? Так Вы, любезный, - тунеядец. Не бывает такого, чтобы совсем не было работы, знаю по своему опыту.
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5k
zurapod 3 дня назад
на митинг собрались дебилы- все 30 лет у белорусов была тихая жизнь. они жили может не богато но стабильно, 90е в России - Белоруссия молодец, всякие кризисы вокруг- Белорусию не касалась , но вот американцы решили что тупые и подлые хохлы не справляются с войной с Россией (хитропопые и вороватые не выполняют не одного приказа и все воруют на корню ). вот и решили использовать трудолюбивых и честных белорусов от капали белорусских фашистов , назначили Польшу господами . и дали денег провокаторам и интернет агитаторам. а главное пообещали тупому скоту даже не деньги не вхождение в европу а смену царя на преданного Америке клоуна. потом Белорусы скажут что не за это боролись но дело сделано - уже не чего не исправить . смотрим на хохляндию - что лучше им стало ?
на митинг собрались дебилы- все 30 лет у белорусов была тихая жизнь. они жили может не богато но стабильно, 90е в России - Белоруссия молодец, всякие кризисы вокруг- Белорусию не касалась , но вот американцы решили что тупые и подлые хохлы не справляются с войной с Россией (хитропопые и вороватые не выполняют не одного приказа и все воруют на корню ). вот и решили использовать трудолюбивых и честных белорусов от капали белорусских фашистов , назначили Польшу господами . и дали денег провокаторам и интернет агитаторам. а главное пообещали тупому скоту даже не деньги не вхождение в европу а смену царя на преданного Америке клоуна. потом Белорусы скажут что не за это боролись но дело сделано - уже не чего не исправить . смотрим на хохляндию - что лучше им стало ?
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6k
maxim1357 3 дня назад
Романтизация протеста и пустые фразы. Митинги в Белоруссии – не про свободу и демократию
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−14
hagen0485 3 дня назад
Как в лучших традициях лукаботов...Минусите дальше только поймите Беларусь это не Украина совсем другой менталитет и то что многие из вас кивают в сторону Украины, ну не будет такого, просто ваш рабский мозг не может понять этого..Вы говорите что нельзя верить Тихановской, а что верить луке который с экранов говорил что ковид это психоз и что от него никто не умрет, а получилось что по официальной стате более 500 человек умерло, тот кто вводит налог на тунеядство при дефиците рабочих мест, тому кто фактически сделал из людей рабов посадив на контракты,да даже сейчас он открыто врет народу, нет ему веры больше не достоин, а вы промойте глаза и мозги, а то засрал он вам их когда вы не видите очевидного....
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71k
Иван Иванов hagen0485 3 дня назад
Романтизация протеста и пустые фразы. Митинги в Белоруссии – не про свободу и демократию
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29
Эбонитовая голова 3 дня назад
какая же мразь скравыется под ником Людмила Корсунова ?
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3k
max_wheel 3 дня назад
Одна из претензий к Лукашенко - ввел наказание за тунеядство. Скоро вы, долпоёбы, будете выть, что у вас нет работы и вам жить не на что. А я буду гнать вас и насмехаться над вами, дебилами.
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12k
MedOFFo 3 дня назад
https://vk.com/tutby
https://vk.com/onliner
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16k
Николай 3 дня назад
Если в Белоруссии буза срежиссирована извне - сами же белорусы и пострадают.
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71k
Иван Иванов Николай 3 дня назад
Что значит "Если"?
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6k
maxim1357 Николай 3 дня назад
Романтизация протеста и пустые фразы. Митинги в Белоруссии – не про свободу и демократию
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6k
maxim1357 Николай 3 дня назад
Он особо и не шифруется. Даже методички одни и те же, только переводят на новые языки. Это вирус, который пробует страну на прочность. Не поддастся "заражению" - выживет! А если насобирается толпа безмозглых долбоящеров, которые свергнут правительство - не будет больше страны, одно название останется
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2k
Гур 3 дня назад
Ну да, ну да молодняк...И на МАЗе и на БелАЗе и других предприятиях бастует молодняк...А где же 80% процентов залуковцев? Чё не выходят в поддержку ? Помнится на Украине был АнтиМайдан... А здесь чё та никого ...
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3k
Gennady Volf Гур 3 дня назад
Вам вместо ОМОНа хочется с гражданскими подраться?
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4k
Ф Ив 3 дня назад
Главная ошибка Лукашенко в том, что он не подготовил себе приемника. А ведь есть хороший пример - Казахстан. Главня ошибка митингующих в том, что они не понимают того за что митингуют. Какая программа у Тихановской? Кроме того, чтобы разорвать отношения с РФ и провести еще одни выборы никакой. Разорвет она с Россией, а дальше что? Беларусская экономика очень тесно связана с российской от разрыва не будет лучше никому. Но всё же если разорвет, то какие дальнейшие шаги? Вступление в ЕС? Так они еще старых новых членов переварить не могут чтобы еще Беларусь принимать. Нато? Но зачем оно? Нет у оппозиции толком никакой программы. Прежде всего нужна программа четкая, ясная, с поэтапным планом действий. Ломать - не строить.
P.S. Я не кремлебот и считаю, что в любом случае власть должна быть сменяемой и лучше без революцй.
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245
g789 Ф Ив 3 дня назад
Где у Тихановской "разорвать отношения с РФ"????

Или имеется в виду убрать из Белоруссии российский омон?
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79
contraas g789 3 дня назад
ну по этому посту главное это пернуть про антироссийские настроения в Минске....тогда все протесты автоматом цветные революции
пс...играю в компьютерную игру лефтфодед (стрелялка) на сервере (сервер РФ) где ограничение по возрасту 18+.....заходит школота лет 10 из Москвы и начинает слюни пускать про с кем дружить и кто откуда.....говорю закрой рот иначе кикну....так раза 2....в ответ мат перемат и вопрос - ты меня кикаешь потомучто я русский???? не плять, потому что ты долбаиоб малолетний.....так и на фишках тупоголовые за сашу с вовой топят
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3k
Gennady Volf g789 3 дня назад
А где на территории Белоруссии российский ОМОН?
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3k
Алексей Ф Ив 3 дня назад
Приемника? Вы о радиоприемнике или о приемнике купюр? Может, преемника?
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3k
konon_1983 4 дня назад
Вот кукловоды и не парятся, зачем, если овцы хавают одно и то же по всему Миру!
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−14
hagen0485 4 дня назад
Уважаемые россияне и все остальные кто топит за лукашенко, скажите почему вы думаете что новый президент ввергнет страну в бездну бедности и разрухи ? Только не стоит воспринимать Тихановскую как нового президента, ее выбирали ради честных выборов..
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4k
enchanted hagen0485 3 дня назад
Бедностью и разрухой они просто пугают, чтобы Беларусь не смела уходить от русского мира к западному.
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3k
Gennady Volf hagen0485 3 дня назад
Далеко не все топят конкретно за Лукашенко. Я лично против любых массовых беспорядков. Кроме того в Белоруссии явно идёт крен в сторону антироссийских отношений и не только в курсе вашего "батьки", о чём тут и не только тут, к слову, многие россияне писали, но и среди граждан.

Потом. Вот потому и против, что сами пишите выбирали Тихановскую не как президента. И кто тогда ваш реальный президент? Не тот ли молодой перспективный политик, если не ошибаюсь, по фамилии Северинец, который высказался за расторжение всех договоров с Россией и отказ по выплате ей белорусских долгов?
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3k
Gennady Volf enchanted 3 дня назад
Вот так вот Украину уговорили уйти из русского мира.
https://www.svaboda.org/a/25114740.htmlhttps://www.svaboda.org/a/25114740.html

В итоге в западный не пустили, украинский мир под вопросом. Походу аналогичный подход к Белоруссии применяют.
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6k
Мэйсон Второй hagen0485 3 дня назад
У нового президента программа есть? Или просто чтоб был другой.
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3k
qap hagen0485 3 дня назад
Романтизация протеста и пустые фразы. Митинги в Белоруссии – не про свободу и демократию
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245
g789 4 дня назад
Очередной кремлебот отрабатывает свою зп. Причём настолько грубо, что аж тошнит.
Обязательно минусите этот пост, нечего ему тут делать.
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836
Vasek Banochkin g789 4 дня назад
Кастрюля,не отсвечивал.
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374
grihon g789 3 дня назад
О свинооылй хахлабот.
Сдристни в с русскоязычного ресурса
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245
g789 grihon 2 дня назад
Vasek Banochkin, grihon отличная манера вести диалог, браво!
Показали себя во всей красе.
Вот они авторы и плюсеры таких постов. Оцените уровень и интеллект
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4k
Сергей 4 дня назад
В Хабаровске народ проснулся,понимает что несменяемая власть это тупиковая ветвь.а здесь судя по кометам глухие и слепые трусливые терпилы.ладно Белоруссия.а у нас , здесь!ой бня власть хорошая!а кто вместо Путина!вы чего,все идиоты?вам дали работать до гроба поправ все завоевания ваших дедов,по сути вытерев ноги об них об вас и об ваших детей.ваши взвинченные налоги идут на хотелки чиновников и олигархов,вашу Москву уже иначе как москвобад уже и не кличут,чурки вас уже скоро в открытую по....то будут,и баб ваших тарабанить впрочем что уже происходит.вы вообще в курсе что Россия с внешними долгами рассчиталась?по сути жить лучше должны ,живёте лучше?а вы в курсе сколько долларовых миллионеров ,"легальных"при этой власти стало?впереди планеты всей!гордимся,и от умиления выбираем скупую слезу.а при том что если врубить прогрессивный налог то этих налогов хватит только с трёх алигархов чтобы не то что повышать пенсионный возраст а ещё и опустить его.а этих эффективных предпринимателей уже где-то 150рыл.свора засевшая в правительстве уже давно оторвана от народа,многие из них не знают ни цен ни доходов людей.они небожители.и уже уверовали в это.вна хохляндии было все понятно,там рулили нацики и печеньки.так чья вина что Украину про...ли?вроде как вова2%уже был,со своими эффективными.а в Беларусии молодцы ,терпеть не хотят,и получится как получится.по крайней мере чувство гордости и свободы они поимеют.и к стати у бабы что в президенты метит прикольная программа, выберите меня говорит,и через месяц я организую честные выборы.я так и знал что лука на этом в трубу вылетит.к с тати наш обнуленный по интернет голосованию тоже не больше 2%набирает.извиняйте за много букав.искренне надеюсь что у белорусов все будет хорошо.
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4k
Сергей uid-e36jnbu3 3 дня назад
Найти бы тебя.за базар поболтать.нравится когда сношают?тебя,твоих предков и твоих потомков уже поимели нетрадиционно одной пенсионной реформой!!!а ты гнида голубая лиш сглотнул.и глазками похлопал.готовь следующий хрен.откуда вы берётесь?из жопы?
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34k
uid-e36jnbu3 Сергей 3 дня назад
Да в тебе , дрыщавом юнце-онанисте , любая фраза выдаёт мелкого задрота .... За базар он поболтать собрался ...... , клоун !!!
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3k
Gennady Volf Сергей 3 дня назад
Вы бы прежде, чем других учить, русский язык подучили. Извините, но читать Ваш текст невозможно. Ни заглавных букв, ни абзацев и масса ошибок.
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245
g789 Сергей 2 дня назад
Сергей, напомню:
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они Вас задавят своим опытом.
Марк Твен (по моему)
Современная формулировка: Не корми тролля.

Зачем опускаться до склоки с этими уважаемыми фишкянами? Да ёще и [мат] сюда тянуть?
Вы написали отличный коммент. Адекватные люди всё поймут.
В том числе и то, что стоящий коммент под кремлеботским постом имеет максимально отрицательный рейтинг. Конечно, если там нет ругани и оскорблений.

З.Ы. Через комменты на фишках кремлеботов на зарплате и школоту с мозгами промытыми первым каналом Вы никак не переубедите.
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Сергей g789 2 дня назад
У меня фетиш такой, запустить пульку потом поугарать.прикольно же!
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49
Александр 4 дня назад
хотел написать длинный текст, но в итоге решил просто сказать - автор долбойоб.
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180k
MASK Александр 4 дня назад
Да обыкновенный тролль, с пригожинской фабрики, который свою зарплату отрабатывает.
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Алан MASK 3 дня назад
я никак не пойму смысл этой мантры про фабрики и зарплату - помогает?
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Gennady Volf Алан 3 дня назад
Это типа плацебо. Им так легче пережить собственную никчемность.
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245
g789 Алан 2 дня назад
Смысл в том, что в нашей стране 140 миллионов населения. А в мире русскоязычных ещё больше.
Так что количество людей, для которых это первый политический пост в жизни, измеряется тысячами.
Фишки не самое удачное место для входа в тему, но возможности созданы, никуда не деться.
Важно, чтобы новички не попались в эту ловушку.
А поскольку администрация ресурса соответствующего дисклеймера не ставит, приходится делать вручную.
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4k
Сергей 4 дня назад
О никак вова2%определился!
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16k
Хозяин твоих дырочек 4 дня назад
Протестуны подросли.
Протестуны подросли.
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6k
maxim1357 4 дня назад
Романтизация протеста и пустые фразы. Митинги в Белоруссии – не про свободу и демократию
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339
Вальдемар 4 дня назад
Перемен.. хм у китайцев страшное проклятие: чтоб ты жил в эпоху перемен.
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753
ant-laz11 4 дня назад
кореш отписывался с минска из за этих митингов невозможно девчулю нормальную заказать все хохлушки как по приказу пошли митинговать
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