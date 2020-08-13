Сталинское чудо: послевоенное восстановление СССР

Как известно, единственной наградой, которую Сталин носил, не снимая до конца дней своих, была Звезда Героя Социалистического Труда. Несмотря на более чем успешное руководство страной во время самой масштабной и тяжелой войны за всю ее историю, Иосиф Виссарионович видел себя прежде всего не полководцем и стратегом, а строителем и созидателем.
Эту его точку зрения блестяще доказывает невероятное, противоречащее всем законам экономики и вызывающее сегодня восхищение деяние: восстановление Советского Союза после Великой Отечественной войны.
Господа антисталинисты, как водится, наворотили вокруг этого периода нашей истории настоящие горы лжи. Мол, подняли СССР из руин исключительно благодаря разграблению Европы, а также рабскому труду военнопленных и заключенных ГУЛАГа. Данные утверждения не выдерживают никакой критики даже при самом поверхностном рассмотрении, так что остановлюсь на них лишь кратко. Да, в Советский Союз (не в виде грабежа, а в рамках более чем законных, оговоренных международными договорами репараций) вывозилось определенное количество сырья, оборудования для промышленности, транспорта и прочего. Однако «перекрыть» всем этим те колоссальные разрушения, которые страна понесла от оккупантов, было решительно невозможно!
Господа антисталинисты, как водится, наворотили вокруг этого периода нашей истории настоящие горы лжи. Мол, подняли СССР из руин исключительно благодаря разграблению Европы, а также рабскому труду военнопленных и заключенных ГУЛАГа. Данные утверждения не выдерживают никакой критики даже при самом поверхностном рассмотрении, так что остановлюсь на них лишь кратко. Да, в Советский Союз (не в виде грабежа, а в рамках более чем законных, оговоренных международными договорами репараций) вывозилось определенное количество сырья, оборудования для промышленности, транспорта и прочего. Однако «перекрыть» всем этим те колоссальные разрушения, которые страна понесла от оккупантов, было решительно невозможно!
По самым приблизительным подсчетам, в годы войны были разрушены до основания более 1700 советских городов и 70 тысяч сел, уничтожены более 30 тысяч промышленных предприятий и почти 100 тысяч колхозов, а также около 3 тысяч МТС, составлявших одну из основ советского сельского хозяйства. С лица земли были стерты 65 тысяч километров железных дорог, сотни тысяч километров линий электропередач и связи. В общем и целом СССР лишился не менее трети своего национального достояния, его европейская часть лежала в руинах практически полностью. Страна потеряла более 20 миллионов своих граждан…
При таких масштабах разрушений никакие репарации и контрибуции народное хозяйство не спасли бы. Ввезти можно станки, рельсы, локомотивы, руду, уголь… Но доменную печь, заводские корпуса, дорожное полотно, электростанции — ни в коем случае. Все это можно было только восстановить, а в большинстве случаев и вовсе построить заново. Два с половиной миллиона пленных или два — отечественных зэков? По масштабам того времени цифры просто мизерные. Называть их роль решающей в послевоенном возрождении невозможно хотя бы в силу того, что только демобилизованных красноармейцев (уже летом 1945 года из рядов вооруженных сил были уволены целых 13 возрастных составов) влилось в число строителей, восстанавливавших СССР, в кратчайшие сроки более 10 миллионов. Еще больше было тех, кто попросту продолжил свой труд на предприятиях, сразу после окончания войны переведенных решением ГКО с военных на мирные «рельсы».
Страну восстановили, конечно же, никакие не зэки и не пленные, а ее народ, сменивший военную форму на рабочие спецовки и робы. При этом опять-таки абсолютной ложью являются либеральные сказки о послевоенном трудовом рабстве. Все обстояло как раз наоборот. Отмена обязательных сверхурочных, возвращение привычного восьмичасового рабочего дня и оплачиваемых ежегодных отпусков — все это произошло практически сразу после окончания войны. И, кстати говоря, карточная система в послевоенном СССР была отменена намного раньше, чем в некоторых других странах, той же Великобритании, к примеру.
При этом Советский Союз категорически отказался от участия в предложенном США послевоенном «плане Маршалла». Товарищ Сталин усмотрел в таковом путь к экономическому закабалению заокеанскими «благодетелями» тех, кому они собрались «помогать», — и как в воду глядел. Более того, участвовать в Бреттон-Вудской системе, ознаменовавшей собой начало эры финансового господства на планете ФРС США, СССР также не стал: по решению Иосифа Виссарионовича советский рубль не «привязали» к доллару, а вернули к золотому стандарту, проведя в стране блестящую денежную реформу. Казалось бы, страна, решительно отвергнувшая поддержку вчерашних «союзников», превратившихся во всемирных ростовщиков, была обречена на многолетнее прозябание и предельно медленное восстановление. Не тут-то было!
Помимо громадного трудового энтузиазма, самоотверженности и сплоченности советского народа, проявившего в деле возрождения Родины не меньше героизма, чем на полях сражений Великой Отечественной, огромную роль сыграло гениальное планирование и руководство послевоенной «великой стройкой» в СССР. Между прочим, первые решения, касавшиеся неотложных мер по восстановлению народного хозяйства в освобождаемых от вражеской оккупации районах, были приняты руководством партии и страны и начали претворяться в жизнь еще в 1943 году. Однако вершиной управленческого мастерства Сталина и его команды стал знаменитый «Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946-1950 годы», принятый в марте 1946 года решением Верховного Совета СССР.
В рамках претворения в жизнь этого воистину грандиозного замысла и было совершено то самое чудо, которым историки и экономисты восторгаются по сей день. План был перевыполнен с лихвой. К 1948 году советская промышленность была в основном поднята из руин и начала работать, а уже 1950 году благодаря восстановлению и созданию новых предприятий в количестве, превышавшем 6200 объектов, уровень промпроизводства в СССР превысил довоенные показатели не на 48%, как предусматривалось изначально, а на все 73%! Аналогичные показатели, пусть и менее впечатляющие, были достигнуты в сельском хозяйстве. И это несмотря на вызванный природными катаклизмами страшный неурожай 1946 года. Тем не менее, даже во время него хлеб за границей СССР не закупал…
Из каждой победы и из каждого просчета немедленно делались соответствующие выводы. Именно в этот период был принят «сталинский план преобразования природы», суливший невиданные перспективы аграриям. Шло бурное развитие советской науки, действительно бывшей самой передовой в мире. Именно тогда закладывались основы будущих фантастических прорывов советской страны – таких, как полеты в космос. При этом вооруженные силы не разваливались, а развивались и стремительно модернизировались. СССР шел к созданию ядерного оружия, межконтинентальных баллистических ракет, иных новейших образцов вооружений и техники.
Ложилось ли все это тяжким бременем на плечи простых людей? Судите сами, но только с учетом реальных фактов и цифр. Таких, к примеру, как регулярное и весьма существенное снижение цен практически на все товары народного потребления, от продуктов питания до мотоциклов и телевизоров. В СССР была развернута колоссальная программа жилищного строительства, в стране создавались все условия для развития артельно-кооперативного движения, фактически частного предпринимательства, находившегося под государственным контролем. Увы, все это закончилось в 1953 году. После смерти Иосифа Виссарионовича, бывшего воистину Героем труда и созидания, Советский Союз перешел от послевоенного неимоверного взлета к падению в пропасть.
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Мой дед был крестьянином, и ему дали 25 лет лагерей строгого режима, из которых он 17 лет восстанавливал народное хозяйство, правда в Сибири. А бабушка с ребенком (моей мамой) на руках пахала за "палочку", на которую прокормиться было невозможно. Поэтому по ночам она еще работала в своем огороде. И за облигации, которые до сих пор лежат в сундуке, потому что когда пришел срок их погашения смысла в этом уже не было.
Государство это все, на людей насрать. Техника в колхозе появилась в шестидесятых, до этого были лошади и ручной труд. Электроэнергию провели в семидесятых. Тогда же в домах появились деревянные полы (до этого были земляные полы и насыпанная солома). Страну восстановили люди, поставленные в адские условия, которые перебороли чудовищно неэффективный менеджмент страны.
А Ваша "великая страна" где?
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А наша на "великую" никогда не претендовала. Нам и без "величия" хорошо живётся. Уровень жизни, даже после 50 лет оккупации, выше чем в вашей "великой" России
А облигации под 3% на 40лет, которые бабушка смогла погасить в 1992-м и получить за это совсем другие деньги...
А так-то да, гениально. Разделить наличый и безналичный оборот. Создать министерства с полностью замкнутым циклом производства: от разведки полезных ископаемых до выпуска готовой продукции. На период восстановления страны лучшей модели не придумать (я об этом серьёзно).
А здесь, сталин молодец, хрущёв хреновый, всё развалил....а люди то куда подевались? Те же самые люди, которые при сталине всё строили? Они то куда изчезли?
Или всё таки всё строили рабы? сталин сдох, рабы разбежались по углам водку пить? Где эта ваша страна великая? Рабовладелец поменялся, и у крепостных всё рухнуло, неожиданно. Оставшись без грузина, самым русским слабо страну сделать великой?
Германия восстановилась ещё быстрее, причём без "мудрого руководства" сталина и лагерей. Притом, что из этой страны вывезли все заводы и фабрики, а миллионы немцев работая на стройках СССР, своим трудом помогали возвышать мнение о усатом грузине.
Трогательное упоминание о том, что СССР после войны не закупал зерно. У меня отец ту послевоенную голодовку помнил до самой смерти, натерпелся.
Нет, восстанвливать страну было нужно, само собой. Нужно было строить заводы, восстанавливать мосты и железные дороги. Но заявить неким чудом возможность фактически бесплатной эксплуатации огромной массы народа- это фарисейство. Хотя да, чудо- люди добросовестно вкалывают а им не платят.
Сейчас проклинают "трудодни". Что это? Это ЖРАТВА В ГОЛОДНЫЙ ГОД. Пока городские пухли с голоду (в буквальном смысле) сельские ни то чтобы жировали- но имели возможность нажиться на чужом горе.
Чтобы масштаб был понятен- пасечник Головатый торговал медом, на вырученные деньги купил армии ДВА самолета. Советский человек и настоящий патриот. Но патриотами были не все.
Потому пока одни ходили в обносках, шили из мешков одежду и голодали другие выглядели франтами и покупали дома.
Кто это вблизи видел после войны- как селюк, так шикарно одет. Жратву в голодный год продавать голодающим- выгодный бизнес!
Городских советская власть ободрала до нитки а вот селюков не получилось. Именно потому после войны была проведена денежная реформа, которую назвали "конфискационной". Несуразные доходы селюков и операторов черного рынка слегка пощипали.
Идиот
Почему-то после любого комментария лезет ТУПОЙ СКОТ со своим ценным мнением. БЫДЛО ВОН! Домой в свинарник!
т-щу сталину было пофиг, насколько пламенный ты революционер и коммунист.
Советский народ потерял за годы войны 20 миллионов человек, это была страшная война с внешним врагом, которую не забудут никогда. Только по официальным данным, при раскулачивании были загублены жизни 10 миллионов человек, какую войну вела, эта гнида усатая. Тварь воюющая со своим народом, пусть горит в аду мразь.
" Административно-командная система в в истории СССР действительно была, но она возникла после смерти Сталина, когда Систему Будущего стали целенаправленно уничтожать. Тогда хирург высшей квалификации стал получать меньше грузчика и мясника, а образованный и квалифицированный инженер, на котором лежала ответственность за сложнейший технологический процесс меньше рабочего, а то и меньше пацана, только что отслужившего армию. Тогда появились омерзительные «шабашки», в которых доценты и «мнс-ы», работая на рабочих специальностях, за два месяца зарабатывали деньги которые на основной работе они не получали и за год, и зарабатывали не потому, что они «предприниматели», а за счет приписок в нарядах. Можно ли представить подобные вещи во времена Сталина?
А после его смерти действительно секретарь райкома указывал председателю колхоза, что и где сеять, а потерявшие свое хозяйство крестьяне, стали зависимы от государства абсолютно. Стала распространяться удушливая идеология серости.
А тогда, в героических 30-х Сталин сделал ставку на совсем других людей талантливых и сильных. Это были настоящие предприниматели, люди новой формации предприниматели на своем месте, активные молодые инженеры, ученые и рабочие. Именно они зарабатывали больше всех и обладали самым высоким социальным статусом. Попытка приравнять и даже приблизить зарплаты квалифицированного и неквалифицированного рабочего, не говоря уже об инженере, и нарушение принципа оплаты по труду приравнивалось к контрреволюционной деятельности со всеми вытекающими. Никакой речи о реальной диктатуре быдловатого пролетариата не было и близко, речь была о том, как из быдла сделать героев. И это удалось. Как впоследствии удалось обратное.
Общество Будущего просуществовало совсем недолго год, это 40-й год, а также период с 50-ого по 53. А весь остальной период жизни Сталина ушел на строительство этого самого общества, оборонительные войны и восстановление разрушенного. 40-й год почти стерся из памяти того поколения последующими страшными четырьмя годами. Поэтому обычно люди, жившие в те годы вспоминают 50-53 годы как самые лучшие и счастливые годы своей жизни, когда каждый следующий год был только лучше предыдущего и сердце щемило от будущих побед.
Кстати, демобайки о том, что «беспаспортные крестьяне были прикреплены к земле, не имея возможности уехать» аналогичны вранью о ста миллионах репрессированных и погибших в «голодоморе». Хоть бы задумались, а каким образом десятки миллионов людей в 30-е годы оказались в городах? Ведь для того, чтобы провести индустриализацию надо, как минимум, чтобы крестьянин оказался в городе, а если он бесправный крепостной, то как он там окажется? Ведь это же очевидная чушь. Но на эту нехитрую басню попалось быдло, пусть даже имеющее диплом, а всё потому, что на человека вываливается нагло, нахрапом, куча самой настоящей наглой лжи и он, как баран, впадает в зомбированное состояние и сам начинает вещать о «десятках миллионов репрессированных», «Сталине ростом 153 см» и прочей непроходимой чуши..."
в Москве, куда переехала его семья, сменил несколько школ, в шестом классе был оставлен на второй год и в конце концов исключён из школы.
В 1947 году был призван на службу в военно-морской флот, служил в Сибири, где за угон машины секретаря Приморского крайкома ВКП(б) в 1949 году был приговорён к четырём годам заключения
сидел на общем режиме, а пел о сибирях (
как вам такой сиделец? а его песнями малолетки во дворах заслушивались и шли "на дело"
А вот ты читал его что-нибудь? Попробуй для начала "Николая Николаевича". Оборжёшься.
Заключенными ГУЛАГа в 1930-1950-х годах велось строительство почти всех крупных промышленных и транспортных объектов страны: каналов (Беломорско-Балтийский канал имени Сталина, канал имени Москвы, Волго-Донской канал имени Ленина); ГЭС (Волжская, Жигулевская, Угличская, Рыбинская, Куйбышевская, Нижнетуломская, Усть-Каменогорская, Цимлянская и др.); металлургических предприятий (Норильский и Нижнетагильский МК и др.); объектов советской ядерной программы; ряда железных дорог (Трансполярной магистрали, Кольской железной дороги, тоннеля на Сахалин, Караганда-Моинты-Балхаш, Печорской магистрали, вторых путей Сибирской магистрали, Тайшет-Лена (начало БАМа) и д.р.) и автострад (Москва – Минск, Нагаево – Атка – Нера и д.р.).
Ряд советских городов был основан и строился учреждениями ГУЛАГа (Комсомольск-на-Амуре, Советская Гавань, Магадан, Дудинка, Воркута, Ухта, Инта, Печора, Молотовск, Дубна, Находка). Кроме того, заключенные построили несколько советских городов, среди которых Комсомольск-на-Амуре, Воркута и Находка.
А вы думали что это все "комсомольцы-добровольцы" строили?)))
Еще более четко отношение властей к заключенным как к экономическому ресурсу выразил Иосиф Сталин, в 1938 году выступивший на заседании Президиума Верховного Совета СССР и заявивший по поводу существовавшей тогда практики досрочного освобождения заключенных следующее: «Мы плохо делаем, мы нарушаем работу лагерей. Освобождение этим людям, конечно, нужно, но с точки зрения государственного хозяйства это плохо…».
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