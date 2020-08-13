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Сталинское чудо: послевоенное восстановление СССР

Сталинское чудо: послевоенное восстановление СССР (9 фото)

Автор:
13 августа 2020 13:59
Метки: Иосиф Виссарионович Сталин   СССР   страницы истории   
1534
9
Как известно, единственной наградой, которую Сталин носил, не снимая до конца дней своих, была Звезда Героя Социалистического Труда. Несмотря на более чем успешное руководство страной во время самой масштабной и тяжелой войны за всю ее историю, Иосиф Виссарионович видел себя прежде всего не полководцем и стратегом, а строителем и созидателем.

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Метки: Иосиф Виссарионович Сталин   СССР   страницы истории   
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63  комментария
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28k
Юр21 5 дней назад
Ожидаемо от местных гнид завоняло палёными пердаками и они начали нести свою куйню про тысячупицот миллионов расстреляных. Люди действительно работали не щадя себя, мой батя пацаном после ФЗУ восстанавливал Минск, восстанавливал порт в Клайпеде, люди работали не за зарплату, хотя платили им нормально, почему никто из лицемерных гадов либероидных не вспоминает о целых районах в которых не было мужиков и сеять приходилось женщинам и детям, плюсом непогода, оттуда и голод 1947 года, но либерастские опарыши и это перевирают.
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1
despik 2 дня назад
знали за что работали.
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1k
Alex P 2 дня назад
А еще допустили голод в 1947 году. В проигравшей Германии голода не было, а в победившем СССР был. Потому что опять, как во времена индустриализации, всю тяжесть вынесли крестьяне. Вот только запас прочности села был не бесконечен. За десять лет деревню так истощили, что уже Хрущеву пришлось поднимать цены на продовольствие и увеличивать расходы на сельское хозяйство. Но было уже поздно.

Мой дед был крестьянином, и ему дали 25 лет лагерей строгого режима, из которых он 17 лет восстанавливал народное хозяйство, правда в Сибири. А бабушка с ребенком (моей мамой) на руках пахала за "палочку", на которую прокормиться было невозможно. Поэтому по ночам она еще работала в своем огороде. И за облигации, которые до сих пор лежат в сундуке, потому что когда пришел срок их погашения смысла в этом уже не было.

Государство это все, на людей насрать. Техника в колхозе появилась в шестидесятых, до этого были лошади и ручной труд. Электроэнергию провели в семидесятых. Тогда же в домах появились деревянные полы (до этого были земляные полы и насыпанная солома). Страну восстановили люди, поставленные в адские условия, которые перебороли чудовищно неэффективный менеджмент страны.
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−1496
Нож 4 дня назад
Александр Нож Полчаса назад
А Ваша "великая страна" где?
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А наша на "великую" никогда не претендовала. Нам и без "величия" хорошо живётся. Уровень жизни, даже после 50 лет оккупации, выше чем в вашей "великой" России
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1k
zenon 5 дней назад
В небольших городах не было возможности как в большом городе. Но собрались люди и решили - в первую очередь восстановить дома тем, у кого дети и мужья не вернулись с войны. Создались бригады, которые на Украине называли клака. Буквально за две недели стоял дом. Оставалось, только оштукатурить внутри и побелить известью. Снаружи уже не так спешно было. За одно лето восстановили около сотни домов. Осенью, конечно не очень разгонишься, когда начинаются дожди, тогда хоть крышу ставали из рубероида, что бы в дом не текло.
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30k
Игорь 5 дней назад
Денежная реформа 1947... А что она дала народу? Поднять цены в 10раз, а потом их синжать?
А облигации под 3% на 40лет, которые бабушка смогла погасить в 1992-м и получить за это совсем другие деньги...
А так-то да, гениально. Разделить наличый и безналичный оборот. Создать министерства с полностью замкнутым циклом производства: от разведки полезных ископаемых до выпуска готовой продукции. На период восстановления страны лучшей модели не придумать (я об этом серьёзно).
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1k
zenon Игорь 5 дней назад
Вы не в курсе дела, что делали спекулянты во время войны. Некоторых молодчиков, которые в Ленинграде крутились при продуктах, ловили до 1960 года и расстреливали. Но теми деньгами, что они нашуровали они воспользоваться не смогли.
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30k
Игорь zenon 5 дней назад
А кроме спекулянтов эта реформа никого не коснулась? Или лес рубят щепки летят? Справедливости ради, тех, кто жил от получки до получки не коснуласть, а у кого были хоть какие-то сберажения, того да.
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384
Sergei 5 дней назад
Достойная статья!
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65
Петр Комаров 5 дней назад
70 процентов мужиков на районе нигде не работают, все пьют, не знаю откуда у них деньги на бухло
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12k
Владислав Грецов 5 дней назад
тогда работали практически все....сейчас половина трудоспособных ХЗ чем занимается
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12k
Александр Владислав Грецов 4 дня назад
"Работа" тогда и сегодня - две большие разницы... "Тогда" ты вкалывал на стройке, стоял у станка, был занят в поле... "Сейчас" - можно стоять раздавать рекламные буклетики у метро, просиживать штаны "менеджером по продажам" в салоне связи, или, "специалист по коммуникации" в Колл-центре... И это считается "РАБОТА"!
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12k
Владислав Грецов Александр День назад
кому и это работа...
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−1496
Нож 5 дней назад
Пфф сталин....На Японию две атомные бомбы сбросили. Страна вообще без ресурсов, не то что СССР, и то восстановилась быстрее, и посей день живёт лучше России, как и Германия, и Италия.
А здесь, сталин молодец, хрущёв хреновый, всё развалил....а люди то куда подевались? Те же самые люди, которые при сталине всё строили? Они то куда изчезли?
Или всё таки всё строили рабы? сталин сдох, рабы разбежались по углам водку пить? Где эта ваша страна великая? Рабовладелец поменялся, и у крепостных всё рухнуло, неожиданно. Оставшись без грузина, самым русским слабо страну сделать великой?
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12k
Александр Нож 4 дня назад
А Ваша "великая страна" где?
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6k
Олег 5 дней назад
По ходу дела все стали спецами по истории послевоенных годов. Уже и людей тех кто при Сталине жил, хрен да нихрена осталось, а школота прям сама всё видела. Помело уж придержите, историки херовы.
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32
Владимир 5 дней назад
Бд"дь, а как же облигации?
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22k
parallax 5 дней назад
У сталинистов, даже сталинский пук - чудо.
Германия восстановилась ещё быстрее, причём без "мудрого руководства" сталина и лагерей. Притом, что из этой страны вывезли все заводы и фабрики, а миллионы немцев работая на стройках СССР, своим трудом помогали возвышать мнение о усатом грузине.
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59k
Максим parallax 5 дней назад
Вот ты долпоеп)))
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2k
Игорь parallax 5 дней назад
про план Маршалла ничего не слышал никогда? Может стоит поизучать историю?
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4k
enchanted Игорь 5 дней назад
Может это тебе стоит ее поизучать? По плану Маршалла Западной Германии с 1948 по 1951 было выделено 1.3 млрд $ https://ru.wikipedia.org/wiki/План_Маршаллаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/План_Маршалла. Что с учетом инфляции доллара сейчас равно примерно 13 млрд $ https://www.fncalculator.com/financialcalculator?type=usInflationCalculatorhttps://www.fncalculator.com/financialcalculator?type=usInflationCalculator . Для сравнения общая стоимость "Северного потока-2" с учетом инфраструктуры, необходимой на российской территории, составляет свыше 40 миллиардов евро. Так что план Маршалла это копейки.
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3k
Дмитрий Горчилин 5 дней назад
Чудеса имели очень простое объяснение- люди работали за сущие грошИ. Трудовые ресурсы бесплатно. И даже эти грошИ регулярно вымывались займами, навязывались в принудительном порядке. Пока обычные страны вынуждены были как-то организовывать жизнь и быт населения, здесь на это махнули рукой- успеется.
Трогательное упоминание о том, что СССР после войны не закупал зерно. У меня отец ту послевоенную голодовку помнил до самой смерти, натерпелся.

Нет, восстанвливать страну было нужно, само собой. Нужно было строить заводы, восстанавливать мосты и железные дороги. Но заявить неким чудом возможность фактически бесплатной эксплуатации огромной массы народа- это фарисейство. Хотя да, чудо- люди добросовестно вкалывают а им не платят.
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2k
Гур Дмитрий Горчилин 5 дней назад
Сказки ты рассказываешь, ибо хохл из Днипра
Вас кляти кацапи вечно голодом морили
А я говорю что было, да не жировали, но и с голоду не пухли . А ты иди Дудя пересматривай.
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4k
enchanted Гур 5 дней назад
Не совсем не платили, а "люди работали за сущие грошИ". И дома соответсвенно тоже стоили гроши. Жили тогда очень тесно и бедно. Небось дом, которым хвалитесь, был на самом деле небольшой мазанкой.
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3k
Дмитрий Горчилин Гур 5 дней назад
Давай я тебе расскажу откуда деньги у людей в войну, после войны появлялись. Почему пока одни пухли с голода другие дома покупали.

Сейчас проклинают "трудодни". Что это? Это ЖРАТВА В ГОЛОДНЫЙ ГОД. Пока городские пухли с голоду (в буквальном смысле) сельские ни то чтобы жировали- но имели возможность нажиться на чужом горе.

Чтобы масштаб был понятен- пасечник Головатый торговал медом, на вырученные деньги купил армии ДВА самолета. Советский человек и настоящий патриот. Но патриотами были не все.

Потому пока одни ходили в обносках, шили из мешков одежду и голодали другие выглядели франтами и покупали дома.

Кто это вблизи видел после войны- как селюк, так шикарно одет. Жратву в голодный год продавать голодающим- выгодный бизнес!

Городских советская власть ободрала до нитки а вот селюков не получилось. Именно потому после войны была проведена денежная реформа, которую назвали "конфискационной". Несуразные доходы селюков и операторов черного рынка слегка пощипали.
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2k
Aristarx Дмитрий Горчилин 5 дней назад
Это ты, долбойоп, сейчас за копейки работаешь, все деньги что у тебя есть, точно расчитаны, чтоб ты мог оплатить жкх, купить себе ширпотребные пластмассовые "кроссовки" и немного пожрать подлельных продуктов из субпродуктов.
Идиот
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3k
Дмитрий Горчилин Aristarx 5 дней назад
Прочитал первые строчки сообщения. Что в нем? Переход на личности, тупость, хамство, оскорбления- что это? Это яркие признаки рагулья-селючья, БЫДЛА. Это основная модель общения между свинарником и кучей навоза.

Почему-то после любого комментария лезет ТУПОЙ СКОТ со своим ценным мнением. БЫДЛО ВОН! Домой в свинарник!
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25k
Rest Tremor 5 дней назад
Владимир Ильич Ленин пытается найти своё бревно.
Владимир Ильич Ленин пытается найти своё бревно.
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10k
Аццкий Бобр Rest Tremor 5 дней назад
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74k
dpazuzu 5 дней назад
думаю, все современные коммунисты бы поднимали очередную целину в тех же тюремных робах, что и оппы. включая авторов статей про чудесного Иосифа Виссарионовича.

т-щу сталину было пофиг, насколько пламенный ты революционер и коммунист.
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1k
Пока живу 5 дней назад
Доброго дня
Советский народ потерял за годы войны 20 миллионов человек, это была страшная война с внешним врагом, которую не забудут никогда. Только по официальным данным, при раскулачивании были загублены жизни 10 миллионов человек, какую войну вела, эта гнида усатая. Тварь воюющая со своим народом, пусть горит в аду мразь.
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17k
Lynx Пока живу 5 дней назад
Тащем-то, у гнид нет усов.
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RALEXXX 5 дней назад
Прям запеть хочется: "Эх, хорошо в стране советской жить!"
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29k
Volga_34 5 дней назад
http://uznai-pravdu.com/viewtopic.php?f=31&t=3865&sid=d8f4ac7daf2b18fb883f23075cbd71cfhttp://uznai-pravdu.com/viewtopic.php?f=31&t=3865&sid=d8f4ac7daf2b18fb883f23075cbd71cf

" Административно-командная система в в истории СССР действительно была, но она возникла после смерти Сталина, когда Систему Будущего стали целенаправленно уничтожать. Тогда хирург высшей квалификации стал получать меньше грузчика и мясника, а образованный и квалифицированный инженер, на котором лежала ответственность за сложнейший технологический процесс меньше рабочего, а то и меньше пацана, только что отслужившего армию. Тогда появились омерзительные «шабашки», в которых доценты и «мнс-ы», работая на рабочих специальностях, за два месяца зарабатывали деньги которые на основной работе они не получали и за год, и зарабатывали не потому, что они «предприниматели», а за счет приписок в нарядах. Можно ли представить подобные вещи во времена Сталина?
А после его смерти действительно секретарь райкома указывал председателю колхоза, что и где сеять, а потерявшие свое хозяйство крестьяне, стали зависимы от государства абсолютно. Стала распространяться удушливая идеология серости.

А тогда, в героических 30-х Сталин сделал ставку на совсем других людей талантливых и сильных. Это были настоящие предприниматели, люди новой формации предприниматели на своем месте, активные молодые инженеры, ученые и рабочие. Именно они зарабатывали больше всех и обладали самым высоким социальным статусом. Попытка приравнять и даже приблизить зарплаты квалифицированного и неквалифицированного рабочего, не говоря уже об инженере, и нарушение принципа оплаты по труду приравнивалось к контрреволюционной деятельности со всеми вытекающими. Никакой речи о реальной диктатуре быдловатого пролетариата не было и близко, речь была о том, как из быдла сделать героев. И это удалось. Как впоследствии удалось обратное.

Общество Будущего просуществовало совсем недолго год, это 40-й год, а также период с 50-ого по 53. А весь остальной период жизни Сталина ушел на строительство этого самого общества, оборонительные войны и восстановление разрушенного. 40-й год почти стерся из памяти того поколения последующими страшными четырьмя годами. Поэтому обычно люди, жившие в те годы вспоминают 50-53 годы как самые лучшие и счастливые годы своей жизни, когда каждый следующий год был только лучше предыдущего и сердце щемило от будущих побед.

Кстати, демобайки о том, что «беспаспортные крестьяне были прикреплены к земле, не имея возможности уехать» аналогичны вранью о ста миллионах репрессированных и погибших в «голодоморе». Хоть бы задумались, а каким образом десятки миллионов людей в 30-е годы оказались в городах? Ведь для того, чтобы провести индустриализацию надо, как минимум, чтобы крестьянин оказался в городе, а если он бесправный крепостной, то как он там окажется? Ведь это же очевидная чушь. Но на эту нехитрую басню попалось быдло, пусть даже имеющее диплом, а всё потому, что на человека вываливается нагло, нахрапом, куча самой настоящей наглой лжи и он, как баран, впадает в зомбированное состояние и сам начинает вещать о «десятках миллионов репрессированных», «Сталине ростом 153 см» и прочей непроходимой чуши..."

" Административно-командная система в в истории СССР действительно была, но она возникла после смерти Сталина, когда Систему Будущего стали целенаправленно уничтожать. Тогда хирург высшей квалификации стал получать меньше грузчика и мясника, а образованный и квалифицированный инженер, на котором лежала ответственность за сложнейший технологический процесс меньше рабочего, а то и меньше пацана, только что отслужившего армию. Тогда появились омерзительные «шабашки», в которых доценты и «мнс-ы», работая на рабочих специальностях, за два месяца зарабатывали деньги которые на основной работе они не получали и за год, и зарабатывали не потому, что они «предприниматели», а за счет приписок в нарядах. Можно ли представить подобные вещи во времена Сталина? А после его смерти действительно секретарь райкома указывал председателю колхоза, что и где сеять, а потерявшие свое хозяйство крестьяне, стали зависимы от государства абсолютно. Стала распространяться удушливая идеология серости. А тогда, в героических 30-х Сталин сделал ставку на совсем других людей талантливых и сильных. Это были настоящие предприниматели, люди новой формации предприниматели на своем месте, активные молодые инженеры, ученые и рабочие. Именно они зарабатывали больше всех и обладали самым высоким социальным статусом. Попытка приравнять и даже приблизить зарплаты квалифицированного и неквалифицированного рабочего, не говоря уже об инженере, и нарушение принципа оплаты по труду приравнивалось к контрреволюционной деятельности со всеми вытекающими. Никакой речи о реальной диктатуре быдловатого пролетариата не было и близко, речь была о том, как из быдла сделать героев. И это удалось. Как впоследствии удалось обратное. Общество Будущего просуществовало совсем недолго год, это 40-й год, а также период с 50-ого по 53. А весь остальной период жизни Сталина ушел на строительство этого самого общества, оборонительные войны и восстановление разрушенного. 40-й год почти стерся из памяти того поколения последующими страшными четырьмя годами. Поэтому обычно люди, жившие в те годы вспоминают 50-53 годы как самые лучшие и счастливые годы своей жизни, когда каждый следующий год был только лучше предыдущего и сердце щемило от будущих побед. Кстати, демобайки о том, что «беспаспортные крестьяне были прикреплены к земле, не имея возможности уехать» аналогичны вранью о ста миллионах репрессированных и погибших в «голодоморе». Хоть бы задумались, а каким образом десятки миллионов людей в 30-е годы оказались в городах? Ведь для того, чтобы провести индустриализацию надо, как минимум, чтобы крестьянин оказался в городе, а если он бесправный крепостной, то как он там окажется? Ведь это же очевидная чушь. Но на эту нехитрую басню попалось быдло, пусть даже имеющее диплом, а всё потому, что на человека вываливается нагло, нахрапом, куча самой настоящей наглой лжи и он, как баран, впадает в зомбированное состояние и сам начинает вещать о «десятках миллионов репрессированных», «Сталине ростом 153 см» и прочей непроходимой чуши..."
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16k
BillyBonzz 5 дней назад
Ссылка youtu.be
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2k
RALEXXX BillyBonzz 5 дней назад
На самом деле эта песня не Высоцкого, а Алешковского. Но Владимир Семенович часто исполнял её на своих концертах.
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1k
Nikolay RALEXXX 5 дней назад
Юз Алешковский:
в Москве, куда переехала его семья, сменил несколько школ, в шестом классе был оставлен на второй год и в конце концов исключён из школы.
В 1947 году был призван на службу в военно-морской флот, служил в Сибири, где за угон машины секретаря Приморского крайкома ВКП(б) в 1949 году был приговорён к четырём годам заключения
сидел на общем режиме, а пел о сибирях (
как вам такой сиделец? а его песнями малолетки во дворах заслушивались и шли "на дело"
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2k
RALEXXX Nikolay 5 дней назад
Ну бывает. Владимир Семёнович тоже не в первых учениках ходил. Кстати, я заметил, из отличников почему-то редко что-нибудь путное получается. А по поводу "угона" ты обстоятельства дела знаешь? Что и как было? Вот когда выяснишь, тогда и напиши. В те года сшить уголовное дело (могли и политическое - у секретаря крайкома угнал) было как два пальца.
А вот ты читал его что-нибудь? Попробуй для начала "Николая Николаевича". Оборжёшься.
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16k
BillyBonzz 5 дней назад
"Два с половиной миллиона пленных или два отечественных зэков? По масштабам того времени цифры просто мизерные.(ц)
Заключенными ГУЛАГа в 1930-1950-х годах велось строительство почти всех крупных промышленных и транспортных объектов страны: каналов (Беломорско-Балтийский канал имени Сталина, канал имени Москвы, Волго-Донской канал имени Ленина); ГЭС (Волжская, Жигулевская, Угличская, Рыбинская, Куйбышевская, Нижнетуломская, Усть-Каменогорская, Цимлянская и др.); металлургических предприятий (Норильский и Нижнетагильский МК и др.); объектов советской ядерной программы; ряда железных дорог (Трансполярной магистрали, Кольской железной дороги, тоннеля на Сахалин, Караганда-Моинты-Балхаш, Печорской магистрали, вторых путей Сибирской магистрали, Тайшет-Лена (начало БАМа) и д.р.) и автострад (Москва – Минск, Нагаево – Атка – Нера и д.р.).
Ряд советских городов был основан и строился учреждениями ГУЛАГа (Комсомольск-на-Амуре, Советская Гавань, Магадан, Дудинка, Воркута, Ухта, Инта, Печора, Молотовск, Дубна, Находка). Кроме того, заключенные построили несколько советских городов, среди которых Комсомольск-на-Амуре, Воркута и Находка.
А вы думали что это все "комсомольцы-добровольцы" строили?)))
Еще более четко отношение властей к заключенным как к экономическому ресурсу выразил Иосиф Сталин, в 1938 году выступивший на заседании Президиума Верховного Совета СССР и заявивший по поводу существовавшей тогда практики досрочного освобождения заключенных следующее: «Мы плохо делаем, мы нарушаем работу лагерей. Освобождение этим людям, конечно, нужно, но с точки зрения государственного хозяйства это плохо…».
https://ria.ru/20090415/168168878.htmlhttps://ria.ru/20090415/168168878.html
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10k
Элитный тигр BillyBonzz 5 дней назад
Жаль что сейчас не так, многие оппы неплохо бы смотрелись в лагерных робах.
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40k
Цыц тут у меня Элитный тигр 5 дней назад
Не время еще.
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2k
Наташа Ростова Элитный тигр 5 дней назад
угу и ваших детей в вагоны до сибири. а там доживут не доживут кому какая разница да? вы часто забываете как вывозили и кого, как шло раскулачивание. и так далее. как под шумок вывозили интелегенцию. и в лагерях жилось хуже не приступникам а именно полит заключенным. (и кстати я имела честь почитать архивное дело, в нем показание свидетеля было такое "я сам не видел, но знаю..." классно да? и туту поехали на поезде кататься) как вам такое? ( и так скульптор провел в сибири 10 лет, не убийца не вор а скульптор! памятники делал)
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Простой в использовании видеоредактор, который не взорвет ваш мозг (5 фото)
Простой в использовании видеоредактор, который не взорвет ваш мозг (5 фото)
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