Сталинское чудо: послевоенное восстановление СССР

При таких масштабах разрушений никакие репарации и контрибуции народное хозяйство не спасли бы. Ввезти можно станки, рельсы, локомотивы, руду, уголь… Но доменную печь, заводские корпуса, дорожное полотно, электростанции — ни в коем случае. Все это можно было только восстановить, а в большинстве случаев и вовсе построить заново. Два с половиной миллиона пленных или два — отечественных зэков? По масштабам того времени цифры просто мизерные. Называть их роль решающей в послевоенном возрождении невозможно хотя бы в силу того, что только демобилизованных красноармейцев (уже летом 1945 года из рядов вооруженных сил были уволены целых 13 возрастных составов) влилось в число строителей, восстанавливавших СССР, в кратчайшие сроки более 10 миллионов. Еще больше было тех, кто попросту продолжил свой труд на предприятиях, сразу после окончания войны переведенных решением ГКО с военных на мирные «рельсы».