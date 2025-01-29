В Суворове клиент забил до смерти сотрудника автомойки из-за неисправного оборудования

Куда пойти учиться после школы в 2025 году

«Мужчине отказала». Под Екатеринбургом девушке сожгли машину на парковке

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