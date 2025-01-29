В Суворове клиент забил до смерти сотрудника автомойки из-за неисправного оборудования

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Вечером на территории местной автомойки MagicClean владелец автомобиля поссорился с оператором автомойки из-за неисправности моющего оборудования. Во время конфликта обвиняемый ударил потерпевшего несколько раз руками в область головы, отчего тот упал на асфальт. От полученной травмы головы через несколько дней работник автомойки скончался.
По данным регионального СК, 21 января в одной из квартир города было найдено тело мужчины без признаков жизни. Сразу после обнаружения тела специалисты провели необходимые следственные действия, включая назначение судебных экспертиз.
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Зы
Было наверное так
У вас мойка не работает как надо. Можете вернуть деньги ?
Да пошел ты на ... , вали отсюда
На в бубен
Не одобряю, но сфера обслуживание нынче хуже чем в совке.