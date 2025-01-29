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В Суворове клиент забил до смерти сотрудника автомойки из-за неисправного оборудования

В Суворове клиент забил до смерти сотрудника автомойки из-за неисправного оборудования

Автор:
29 января 2025 09:21
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   ЧП   автомойка   жесть   конфликт   негатив   
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Вечером на территории местной автомойки MagicClean владелец автомобиля поссорился с оператором автомойки из-за неисправности моющего оборудования. Во время конфликта обвиняемый ударил потерпевшего несколько раз руками в область головы, отчего тот упал на асфальт. От полученной травмы головы через несколько дней работник автомойки скончался.

По данным регионального СК, 21 января в одной из квартир города было найдено тело мужчины без признаков жизни. Сразу после обнаружения тела специалисты провели необходимые следственные действия, включая назначение судебных экспертиз.


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Метки: Видео   ЧП   автомойка   жесть   конфликт   негатив   
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6  комментариев
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13k
Отвратительный Мужик 37 минут назад
Печально, что за убийство данный гражданин может получить уловку или минимальный срок.
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510
Дмитрий Минуту назад
На зоне парашу теперь мыть будет, вместо машины на свободе. Д.Б.
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2k
DuckTales 20 минут назад
Из-за такой чуши, один в могилу , другой на кичу ...
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545
GAS1973 Полчаса назад
От полученных травм через несколько дней, ну тут ещё бабка на двое сказала отчего персонаж крякнул...
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16k
Alex Полчаса назад
Сжечь живьем
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3k
Волк 38 минут назад
Сурово в Суворове
Зы
Было наверное так
У вас мойка не работает как надо. Можете вернуть деньги ?
Да пошел ты на ... , вали отсюда
На в бубен
Не одобряю, но сфера обслуживание нынче хуже чем в совке.
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Snezhinka
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 2432 поста (2390 в горячем)

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