Дерзкий кот атаковал мальчика

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Домашнему коту чем-то не понравились действия мальчика. Пушистый включил режим берсерка и пошёл в атаку
Настоящий хозяин в доме. С таким не забалуешь!
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