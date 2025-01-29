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Сообщество Без кота и жизнь не та 3111 постов • 549 подписчиков подписаться
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Дерзкий кот атаковал мальчика

Дерзкий кот атаковал мальчика

Автор:
29 января 2025 00:14
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Китай   животные   кот   кошка   нападение   
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Домашнему коту чем-то не понравились действия мальчика. Пушистый включил режим берсерка и пошёл в атаку

Настоящий хозяин в доме. С таким не забалуешь!

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Метки: Видео   Китай   животные   кот   кошка   нападение   
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6  комментариев
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Умница-красавица 2 часа назад
Я бы тоже взбесилась, если бы в моем доме какие-то китайцы начали хозяйничать
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19k
Типа граф 15 минут назад
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757
idlefish Час назад
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4k
Едондер пуп 2 часа назад
Не подумавши он это сделал... хороший дом у него был...
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 4272 поста (4182 в горячем)

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