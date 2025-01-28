В Башкирии криптомайнер повесил на жителей СНТ долг в 116 млн рублей

В Уфе с жителей небольшого СНТ требуют 116 млн рублей за свет — по их версии, виной всему председатель товарищества, который тайно подключил трансформатор к железнодорожной опоре и занимался майнингом.
В январе 2025 года пенсионеры и жильцы СНТ «Локомотив 86» в Уфе узнали, что задолжали РЖД по бездоговорному потреблению электроэнергии более 116 млн рублей со всеми процентами. Председатель Екатерина Герасимова начала разбираться с бумагами и выяснила, что долг был предъявлен бывшему главе СНТ Динару Хабибуллину, а суд перенаправил его на садоводов.
Проблемы со светом в СНТ были ещё в 2021 году. Тогда Динар предложил жителям скинуться по 3 тысячи рублей и починить подземный провод. Люди согласились, Динар собрал деньги, но проблема не решилась, и лето садоводы провели без электричества. В следующий раз Хабибуллин предложил купить новую подстанцию и поменять поставщика электроэнергии. Люди его поддержали: сдали по 20 тысяч рублей и стали ждать. Председатель действительно купил новое оборудование, поставил его рядом со своим домом, собирал взносы по счётчикам, а свет начал поступать в дома. Правда, жители слышали странный шум возле дома Хабибуллина, но не придавали этому значения.
Позже выяснилось, что Динар купил трансформатор, но соединил его с кабелем опоры контактной сети одного из перегонов РЖД и не заключал договор с энергетической компанией. А также, по словам жителей, открыл на участке майнинговую ферму, которая потребляет очень много энергии. На посту председателя СНТ он трудился неофициально и данные в налоговую не отправлял. А потом и вовсе покинул пост.
Теперь жители СНТ требуют справедливости: они обратились в Транспортную прокуратуру и попросили сделать ответчиком по иску от РЖД бывшего председателя Динара и привлечь его к уголовной ответственности. Сам мужчина обвинения не комментирует. По словам жителей, ферму и трансформатор он увёз.
Источник:
Источник:
- Кусались за шею и плевались зубами: нетрезвые пассажиры устроили драку в самолете
- На пути к истории: мужчина более 60 дней живёт под водой
- Удалила ребра, чтобы уменьшить талию, и планирует сделать из них себе корону
- Художница изобрела пистолет, который собирает и замораживает слёзы, превращая их в пули
- Бывшая звезда мотоспорта прошёл босиком более 6 500 км от Испании до Пакистана