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В Башкирии криптомайнер повесил на жителей СНТ долг в 116 млн рублей

В Башкирии криптомайнер повесил на жителей СНТ долг в 116 млн рублей

Автор:
28 января 2025 08:36
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Башкирия   Видео   Люди   криптомайнер   майнинг   новости   свет   снт   фото   
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В Уфе с жителей небольшого СНТ требуют 116 млн рублей за свет — по их версии, виной всему председатель товарищества, который тайно подключил трансформатор к железнодорожной опоре и занимался майнингом.

В январе 2025 года пенсионеры и жильцы СНТ «Локомотив 86» в Уфе узнали, что задолжали РЖД по бездоговорному потреблению электроэнергии более 116 млн рублей со всеми процентами. Председатель Екатерина Герасимова начала разбираться с бумагами и выяснила, что долг был предъявлен бывшему главе СНТ Динару Хабибуллину, а суд перенаправил его на садоводов.

Проблемы со светом в СНТ были ещё в 2021 году. Тогда Динар предложил жителям скинуться по 3 тысячи рублей и починить подземный провод. Люди согласились, Динар собрал деньги, но проблема не решилась, и лето садоводы провели без электричества. В следующий раз Хабибуллин предложил купить новую подстанцию и поменять поставщика электроэнергии. Люди его поддержали: сдали по 20 тысяч рублей и стали ждать. Председатель действительно купил новое оборудование, поставил его рядом со своим домом, собирал взносы по счётчикам, а свет начал поступать в дома. Правда, жители слышали странный шум возле дома Хабибуллина, но не придавали этому значения.


Позже выяснилось, что Динар купил трансформатор, но соединил его с кабелем опоры контактной сети одного из перегонов РЖД и не заключал договор с энергетической компанией. А также, по словам жителей, открыл на участке майнинговую ферму, которая потребляет очень много энергии. На посту председателя СНТ он трудился неофициально и данные в налоговую не отправлял. А потом и вовсе покинул пост.

Теперь жители СНТ требуют справедливости: они обратились в Транспортную прокуратуру и попросили сделать ответчиком по иску от РЖД бывшего председателя Динара и привлечь его к уголовной ответственности. Сам мужчина обвинения не комментирует. По словам жителей, ферму и трансформатор он увёз.

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Метки: Башкирия   Видео   Люди   криптомайнер   майнинг   новости   свет   снт   фото   
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5  комментариев
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13k
Отвратительный Мужик 57 минут назад
Таких нужно по шею в землю закаповать , голову обливать мёдом и оставлять на пару дней.
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16k
Alex Минуту назад
Засунуть все видеокарты ему в жопу
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15k
vasilykopkov 2 минуты назад
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3k
дмитрий викторович 46 минут назад
Как можно было доверить такой пост Динару, да ещë и Хабибулину? Более достойной кандидатуры не нашлось?
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Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
  • 3239 постов (3203 в горячем)

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