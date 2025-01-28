В Башкирии криптомайнер повесил на жителей СНТ долг в 116 млн рублей

В январе 2025 года пенсионеры и жильцы СНТ «Локомотив 86» в Уфе узнали, что задолжали РЖД по бездоговорному потреблению электроэнергии более 116 млн рублей со всеми процентами. Председатель Екатерина Герасимова начала разбираться с бумагами и выяснила, что долг был предъявлен бывшему главе СНТ Динару Хабибуллину, а суд перенаправил его на садоводов.

Проблемы со светом в СНТ были ещё в 2021 году. Тогда Динар предложил жителям скинуться по 3 тысячи рублей и починить подземный провод. Люди согласились, Динар собрал деньги, но проблема не решилась, и лето садоводы провели без электричества. В следующий раз Хабибуллин предложил купить новую подстанцию и поменять поставщика электроэнергии. Люди его поддержали: сдали по 20 тысяч рублей и стали ждать. Председатель действительно купил новое оборудование, поставил его рядом со своим домом, собирал взносы по счётчикам, а свет начал поступать в дома. Правда, жители слышали странный шум возле дома Хабибуллина, но не придавали этому значения.