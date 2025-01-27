«Активистам советую от девочек отстать»: в Госдуме призвали оставить в покое исполнительниц песни «Сигма Бой»

Девочек надо не наказывать, а наградить. Я бы их направил в музыкальную школу, помог развить таланты. Видно ведь, что девчонки талантливые!

Активистам советую от девочек отстать, а посмотреть в сторону цыганской свадьбы, где 9-летних выдают замуж. Чего же вы, уважаемые, молчите? Или тема не хайповая? Или страшно связываться с мафией? Понятное дело, что на беззащитных нападать проще и безопаснее.