«Активистам советую от девочек отстать»: в Госдуме призвали оставить в покое исполнительниц песни «Сигма Бой»

Ранее общественники попросили депутатов проверить школьниц из-за их танцев в коротких юбках.
Вчера по сети разошёлся отрывок речи депутата Европарламента Нелы Риль. Она предложила запретить песню «Сигма Бой» - якобы трек продвигает «российские патриархальные ценности».
Так о композиции узнали даже те, кто ни о каких «Сигмах» и не слышал.
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А за девочек заступился глава Росмолодёжи Григорий Гуров:
О какой свободе могут говорить европейские политики, запрещая поп-культуру и творчество наших детей? Что дальше, запрет (мультипликационного сериала, прим.) «Маша и Медведь» за пропаганду русских сказок?
Высказался и глава ЛДПР Леонид Слуцкий:
Мы изучим высказывания европейских политиков о российской песне «Сигма Бой» на соответствие Конвенции о правах ребёнка и обратимся в международные организации по защите детей.
А сегодня стало известно о том, что песней заинтересовались и у нас. СМИ сообщают, что активисты движения «Сорок сороков» обратились в Генпрокуратуру и попросили проверить клип «Сигма Бой» на предмет «сексуализации девочек». До этого они же написали такое письмо главе комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольге Тимофеевой.
Об инициативе членов движения «Сорок сороков» высказался автор песни и отец одной из исполнительниц Михаил Чертищев.
У нас там нет никаких суперкоротких юбок, мы вообще не продвигаем детей в таком направлении. Если они что-то увидели, я думаю, что это вопрос больше в их сторону - что они там увидели и почему они вообще что-то такое видят подобное.
Запрос общественников прокомментировал и депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, сейчас есть более актуальные проблемы:
Девочек надо не наказывать, а наградить. Я бы их направил в музыкальную школу, помог развить таланты. Видно ведь, что девчонки талантливые!
Активистам советую от девочек отстать, а посмотреть в сторону цыганской свадьбы, где 9-летних выдают замуж. Чего же вы, уважаемые, молчите? Или тема не хайповая? Или страшно связываться с мафией? Понятное дело, что на беззащитных нападать проще и безопаснее.
Песня «Сигма Бой» быстро взлетела в музыкальных чартах и сейчас её крутят по всему миру.
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Не понравилось.
Пока читал комментарии, забыл о чём там поётся, видимо, слишком умная песня.
Вот и хорошо, что забыл.
_______
Вот поэтому, я попсу только на импортном языке нормально воспринимаю.
Ибо не понимаю, что за хрень они там несут.
А так... Если музыка нормальная, то сойдёт.
А, депутатов Европарламента давно пора сдавать в клинику... на опыты.
Смегма смесь секрета сальных желез крайней плоти, отмершей эпителиальной ткани и влаги, которая при недостаточной гигиене половых органов у мужчин скапливается в мешке...
-согласен на все 100%
На самом деле первоначально предполагалось что она - это смерть, но после ажиотажа, они якобы сменили направление и ориентацию. Капитализм.
И я не про часы...
На лицо хайп.... Пытаются раскрутить трек....
Ничего фантастичного в нем нет....
Копия с японок...
Музыка простая... слова не сложные....
Не вижу достижения....