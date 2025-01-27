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«Активистам советую от девочек отстать»: в Госдуме призвали оставить в покое исполнительниц песни «Сигма Бой»

«Активистам советую от девочек отстать»: в Госдуме призвали оставить в покое исполнительниц песни «Сигма Бой»

Автор:
27 января 2025 14:47
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Виталий Милонов   Госдума   Сорок Сороков   генпрокуратура   депутат   проверка   сигма бой   
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Ранее общественники попросили депутатов проверить школьниц из-за их танцев в коротких юбках.

Вчера по сети разошёлся отрывок речи депутата Европарламента Нелы Риль. Она предложила запретить песню «Сигма Бой» - якобы трек продвигает «российские патриархальные ценности».

Так о композиции узнали даже те, кто ни о каких «Сигмах» и не слышал.

А за девочек заступился глава Росмолодёжи Григорий Гуров:

О какой свободе могут говорить европейские политики, запрещая поп-культуру и творчество наших детей? Что дальше, запрет (мультипликационного сериала, прим.) «Маша и Медведь» за пропаганду русских сказок?

Высказался и глава ЛДПР Леонид Слуцкий:

Мы изучим высказывания европейских политиков о российской песне «Сигма Бой» на соответствие Конвенции о правах ребёнка и обратимся в международные организации по защите детей.

А сегодня стало известно о том, что песней заинтересовались и у нас. СМИ сообщают, что активисты движения «Сорок сороков» обратились в Генпрокуратуру и попросили проверить клип «Сигма Бой» на предмет «сексуализации девочек». До этого они же написали такое письмо главе комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольге Тимофеевой.

Об инициативе членов движения «Сорок сороков» высказался автор песни и отец одной из исполнительниц Михаил Чертищев.

У нас там нет никаких суперкоротких юбок, мы вообще не продвигаем детей в таком направлении. Если они что-то увидели, я думаю, что это вопрос больше в их сторону - что они там увидели и почему они вообще что-то такое видят подобное.

Запрос общественников прокомментировал и депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, сейчас есть более актуальные проблемы:

Девочек надо не наказывать, а наградить. Я бы их направил в музыкальную школу, помог развить таланты. Видно ведь, что девчонки талантливые!

Активистам советую от девочек отстать, а посмотреть в сторону цыганской свадьбы, где 9-летних выдают замуж. Чего же вы, уважаемые, молчите? Или тема не хайповая? Или страшно связываться с мафией? Понятное дело, что на беззащитных нападать проще и безопаснее.

Песня «Сигма Бой» быстро взлетела в музыкальных чартах и сейчас её крутят по всему миру.

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Метки: Видео   Виталий Милонов   Госдума   Сорок Сороков   генпрокуратура   депутат   проверка   сигма бой   
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44  комментария
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26k
homerchik 4 часа назад
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73k
turyst 4 минуты назад
Послушал 2/3 песни.
Не понравилось.
Пока читал комментарии, забыл о чём там поётся, видимо, слишком умная песня.
Вот и хорошо, что забыл.


_______

Вот поэтому, я попсу только на импортном языке нормально воспринимаю.
Ибо не понимаю, что за хрень они там несут.
А так... Если музыка нормальная, то сойдёт.
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12k
soar Полчаса назад
Интересно, если сейчас в телевизор запустить клип Тату "Простые движения", кто бы раньше возбудился, Милонов или господа из сороков?
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−45
Kavpav18 Полчаса назад
Ну, прослушал. И чего? Нормальная композиция. Особо не зацепила, но зажигательная и забористая. Вполне себе. Рад, что выбилась во всякие международные рейтинги и плей листы.
А, депутатов Европарламента давно пора сдавать в клинику... на опыты.
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8k
Нестерин Сергей 49 минут назад
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6k
Макс Час назад
Юбки короткие, говорите? Тут покороче будет. Это мысли грязные и об их чистоте думать надо.
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15k
Доктор Час назад
СМЕГМА-БОЙ ))))))
Смегма смесь секрета сальных желез крайней плоти, отмершей эпителиальной ткани и влаги, которая при недостаточной гигиене половых органов у мужчин скапливается в мешке...
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5k
Alexbux1 Час назад
Милонов, ну можешь же если подумаешь. Хочется прямо подписаться под его ремаркой про цыганские свадьбы в 9 лет, и молчание об этом всяких "сороков". Хотя думаю тут дело не в хайпе, ромалов "сорока" сцат
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13k
Андрей Ма-С Час назад
хз, про песенку эту сегодня только узнал из новостей. Прослушал, мне как "скуфу" не зашла, молодежи нравится. Ничего предосудительного не вижу. Ни какой повестки тоже. По сути простенькая мелодия но приставучая, как в свое время Ландыши или Ган гам стайл. В мире кстати довольно популярна стала, от этого у некоторых походу немного подгорает....
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18k
Ivan Час назад
Кошмар! Сексуализация девочек...


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9k
Влад 2 часа назад
"У нас там нет никаких суперкоротких юбок, мы вообще не продвигаем детей в таком направлении. Если они что-то увидели, я думаю, что это вопрос больше в их сторону - что они там увидели и почему они вообще что-то такое видят подобное."
-согласен на все 100%
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13k
Dmitry 2 часа назад
Песня - говно, но мелким нравится. Не будьте ханжами, вспомните себя, в подростковом возрасте. А про сорок сороков, вообще без мата нельзя. Кто они такие? Никто и звать никак! А если рассматривать правонарушение, то это к органам, а не к сборищу придурков из сети.
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46k
pypkyn 2 часа назад
Песня и слова-говно, но раз о ней начали говорить, значит задевает. А это в поп индустрии, самое главное. В общем, на вкус и цвет...
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12k
Роман 2 часа назад
Ахаха 2 девчули подняли такую бучу, блин ржу не могу. Блин, люди, вы серьезно? Им хоть и рано такие песни петь, но емае, сами же раздуваете пламя.
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65k
Hitokiri 2 часа назад
Проблема я думаю в самой песне, малолетки мечта педофила поют у вещах о которых им знать не положено..
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27k
Михаил Сметанкин 2 часа назад
Песня же говно полное! На кой ее защищают?
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231
Сергей Сахаровский 2 часа назад
Да. Татушки поинтереснее были - там хоть текст какой-то был.
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477
TradeMoney Сергей Сахаровский 2 часа назад
Я сошла с ума, мне нужна она?
На самом деле первоначально предполагалось что она - это смерть, но после ажиотажа, они якобы сменили направление и ориентацию. Капитализм.
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231
Сергей Сахаровский TradeMoney Час назад
Я вообще в юности на дискотеках думал, что там про наркотики. 98 год. Меня как-то запинывали на улице возле дискотеки (курятник назывался в простонародье) под эту песню. И мечтал я только об одном, чтоб друзья вышли. Вышли.
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3k
Алекс 2 часа назад
Дичайшая хрень!! НО! Это наша хрень)
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128
Олег Назаров 2 часа назад
Хорошее "пиарить" не надо. А дерьмецо... Пиарь не пиарь, оно всё равно... это самое.
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36k
Korolev 2 часа назад
Даже сломанные часы два раза в сутки показывают правильное время.

И я не про часы...
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645
Dupych 2 часа назад
Впервые услышал эту пестню на фишках. Вот в этой теме.
На лицо хайп.... Пытаются раскрутить трек....
Ничего фантастичного в нем нет....
Копия с японок...
Музыка простая... слова не сложные....
Не вижу достижения....
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