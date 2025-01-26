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«Пауки» начинают заменять электриков на сложных участках России

«Пауки» начинают заменять электриков на сложных участках России

Автор:
26 января 2025 12:40
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Россия   дрон   инженеры   паук   электрики   
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Работать на севере или в горных районах действительно сложно для людей, но для автоматизированных дронов нет такого понятия, как холодно или тяжело.

Отечественные умельцы-инженеры разработали очень практичный автоматизированный дрон по обслуживанию электросетей. Назвали его весьма специфично — «паук». Ну, по паутинкам-проводам бегает-летает, значит, паук.


Так вот, этот «паучок» умеет и сбивать снег, лёд, и наносить антигололёдные составы (корка не образуется 3–4 месяца), летом — жидкость от коррозии проводов. Более того, для выполнения работ не нужно отключать линию, дрон способен садиться на фазные провода под напряжением и 35 кВ, и 110 кВ, и 220 кВ.

Задачи, на выполнения которых ранее требовались дни и недели, теперь решаются за одну смену, без риска для жизни и малым штатом сотрудников.

Сейчас «Пауки» в количестве 20 штук трудятся в 7 регионах нашей необъятной, на сложных участках. В настоящий момент они заняты на горном районе Пермского края на линиях Чусовских электрических сетей — сбрасывают изморозь и наносят антигололёд. Потом по плану объекты Салехарда и Пермский край. Им не страшна температура до -35, и в день они проходят до 12 км проводов.


В производстве находится еще 7. По продуктивности один дрон заменяет от 3 до 5 бригад электриков (в бригаде 3 человека). Со слов разработчиков, пока устройства делают на 80% из отечественных материалов, планируется перейти на показатель в 95% — из импортного останутся только видеокамеры.



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Метки: Видео   Россия   дрон   инженеры   паук   электрики   
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36  комментариев
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188k
parallax 8 часов назад
Для дронов тоже бывает холодно. Ёмкость батареи на морозе резко снижается.
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24k
BiZ 16 минут назад
еьаторию придумали. провод можно нагреть самим током! дешевле способа особо и не изобрести.
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43k
Бабай 41 минуту назад
А всё почему раньше дронов не было, а всё работало? Рассчитывали провода воздушных линий с поправкой на Климатические условия и нагрузки. А сейчас либо забили, либо просто экономят. Да, и можно чистить линию сразу всю даже не подходя к ней, есть способы.
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44k
Сергей 41 минуту назад
То что на видео, вообще сбрасывать не надо, очередное освоение денег.
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10k
Леонович 4 часа назад
Вроде и сейчас с проводов стряхивают наледь и без дронов. Высокой частотой подогревая их, или импульсами высокой частоты, заставляя провода трястись или раскачиваться. Пояснительная бригада в комменты
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−29
Александр Степанов 5 часов назад
И это говорят что Россия Что то придумывала, а оказывается копируют.
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8k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 5 часов назад
Скоро профессия "оператор" будет востребована везде.
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2k
rgubaev 6 часов назад
Имеет право на жизнь.
Но! Людей все равно не заменит.
Для плавки гололеда есть специальные режимы работы ВЛ.
Осмотры верховые делать - еще ладно, а монтера живого оно не заменит.
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21k
a_komolow 7 часов назад
Хорошая штука!
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1k
Maksim 7 часов назад
"для автоматизированных дронов нет такого понятия, как холодно или тяжело"(с)
Действительно нет. Есть понятия температурный рабочий режим и грузоподъёмность, добавим боязнь осадков, ограничения по скорости самого ветра и порывов.
Насчет "способен садиться на фазные провода"(с) тут первый вопрос не "как?", а "Зачем?".
Если использовать диэлектрики и правильно схему собрать/заэкранировать, то вероятность "коротнуть по воздуху" линии ощутимо снижается, отключают в основном ради безопасности людей. Еще один минус - такие агрегаты нужно регистрировать и полетное задание прописывать, но в этом случае это не проблема.
Первое время будет минусом качество осмотра - пока еще напишут алгоритмы анализа равные опыту, глазам и рукам старых профи...
.
В целом идея разумная. По требованиям к условиям работы выносливости человека уступает, но безопасность работы и упрощение доступа к линиям серьёзно перевешивает.
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1k
Игорь 7 часов назад
Не давно видел точно такой же, но работал он в Китае. Интересно, кто у кого идею стащил...
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19k
Григорий Бабкин 7 часов назад
Загадка:
- С когтями, а не птица, летит и матерится?
Ну, дети, кто это?
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73k
turyst 8 часов назад
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771
КВАДРО МАСТЕР 8 часов назад
огромная экономия !!!
а электроэнергия всё равно продолжит дорожать каждый год ))
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156
Александр Гуревич КВАДРО МАСТЕР 4 часа назад
а скоко по вашему эти дроны стоят?
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