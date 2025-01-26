«Пауки» начинают заменять электриков на сложных участках России

Так вот, этот «паучок» умеет и сбивать снег, лёд, и наносить антигололёдные составы (корка не образуется 3–4 месяца), летом — жидкость от коррозии проводов. Более того, для выполнения работ не нужно отключать линию, дрон способен садиться на фазные провода под напряжением и 35 кВ, и 110 кВ, и 220 кВ.

Задачи, на выполнения которых ранее требовались дни и недели, теперь решаются за одну смену, без риска для жизни и малым штатом сотрудников.