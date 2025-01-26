«Пауки» начинают заменять электриков на сложных участках России

Работать на севере или в горных районах действительно сложно для людей, но для автоматизированных дронов нет такого понятия, как холодно или тяжело.
Отечественные умельцы-инженеры разработали очень практичный автоматизированный дрон по обслуживанию электросетей. Назвали его весьма специфично — «паук». Ну, по паутинкам-проводам бегает-летает, значит, паук.
Так вот, этот «паучок» умеет и сбивать снег, лёд, и наносить антигололёдные составы (корка не образуется 3–4 месяца), летом — жидкость от коррозии проводов. Более того, для выполнения работ не нужно отключать линию, дрон способен садиться на фазные провода под напряжением и 35 кВ, и 110 кВ, и 220 кВ.
Задачи, на выполнения которых ранее требовались дни и недели, теперь решаются за одну смену, без риска для жизни и малым штатом сотрудников.
Сейчас «Пауки» в количестве 20 штук трудятся в 7 регионах нашей необъятной, на сложных участках. В настоящий момент они заняты на горном районе Пермского края на линиях Чусовских электрических сетей — сбрасывают изморозь и наносят антигололёд. Потом по плану объекты Салехарда и Пермский край. Им не страшна температура до -35, и в день они проходят до 12 км проводов.
В производстве находится еще 7. По продуктивности один дрон заменяет от 3 до 5 бригад электриков (в бригаде 3 человека). Со слов разработчиков, пока устройства делают на 80% из отечественных материалов, планируется перейти на показатель в 95% — из импортного останутся только видеокамеры.
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Как этоктроплитка
Провод нагрелся - лед растаял и посыпался
Но! Людей все равно не заменит.
Для плавки гололеда есть специальные режимы работы ВЛ.
Осмотры верховые делать - еще ладно, а монтера живого оно не заменит.
И тогда не придется еженедельно читать обзоры НС.
Грамотного, реально понимающего все опасности, человека не загонишь ты под напряжение.
А "умные очки" это "костыль" для "инвалида в профессии".
Действительно нет. Есть понятия температурный рабочий режим и грузоподъёмность, добавим боязнь осадков, ограничения по скорости самого ветра и порывов.
Насчет "способен садиться на фазные провода"(с) тут первый вопрос не "как?", а "Зачем?".
Если использовать диэлектрики и правильно схему собрать/заэкранировать, то вероятность "коротнуть по воздуху" линии ощутимо снижается, отключают в основном ради безопасности людей. Еще один минус - такие агрегаты нужно регистрировать и полетное задание прописывать, но в этом случае это не проблема.
Первое время будет минусом качество осмотра - пока еще напишут алгоритмы анализа равные опыту, глазам и рукам старых профи...
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В целом идея разумная. По требованиям к условиям работы выносливости человека уступает, но безопасность работы и упрощение доступа к линиям серьёзно перевешивает.
- С когтями, а не птица, летит и матерится?
Ну, дети, кто это?
а электроэнергия всё равно продолжит дорожать каждый год ))
но по факту он заменяет 9-15 сотрудников у которых зп 120-150 тр, так, что 1 месяц и он окупится два раза