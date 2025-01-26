Двухмесячная норма осадков за 2 часа: бразильский город Сан-Паулу накрыла стихия

Бонусом Бог дождя шарахнул молнией в самолёт, чтоб не расслаблялись. Про бога шутка, про молнию нет.
За последние сутки бразильские синоптики только и успевают, что фиксировать мрачные рекорды из-за непогоды, накрывшей мегаполис Сан-Паулу. В городе было зафиксировано третье по величине количество выпавших осадков за последние 64 года.
За несколько часов непрекращающегося ливня было зафиксировано около 13 тысяч ударов молний. В аэропорту Гуарульос молния ударила прямо в киль Airbus A350 авиакомпании British Airways. После этого борт взлетел и удачно приземлился в Лондоне.
По сообщениям в местных СМИ, из-за обильных осадков около 140 тысяч объектов недвижимости остались без электричества, дороги затопило, повалило деревья, залило метро, дома и торговые центры в нескольких жилых районах.
Сильнее всего пострадали районы в западной части города — например, Вила Мадалена, который известен как популярное место у горожан и туристов: там рестораны, картинные галереи, ночные клубы.
Не менее сотни человек погибли и не менее двухсот пропали без вести. В настоящий момент ситуация начинает стабилизироваться.
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