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Бывшая агент ЦРУ рассказала, как скрывала от мужчин, чем зарабатывает на жизнь

Бывшая агент ЦРУ рассказала, как скрывала от мужчин, чем зарабатывает на жизнь

Автор:
04 июля 2024 09:02
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Бриттани Батлер Дженнингс   Жизнь   в мире   люди   отношение   работа   фото   цру   
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Бриттани Батлер Дженнингс ходила на свидания, но была вынуждена скрывать значительную часть своей жизни. Даже находясь несколько месяцев в отношениях, она не могла признаться, где на самом деле работает.

На свиданиях принято задавать много вопросов — о семье, увлечениях, образовании и работе. Однако поддерживать разговор не так легко, если профессию необходимо скрывать. Такой опыт имеет 40-летняя Бриттани Батлер Дженнингс, которой приходилось совмещать романтические свидания с работой в ЦРУ.

Дженнингс живет в городе Чарлстон, что в штате Южная Каролина США. Она работала в ЦРУ девять лет, но не могла рассказывать об этом мужчинам, с которыми встречалась. Обычно женщине приходилось врать, что она работает консультанткой Минобороны. Так ей удавалось избежать бесконечных вопросов и шокированных взглядов.

"Детали становились более конкретными только тогда, когда это было абсолютно необходимо", — поделилась экс-агентка ЦРУ.

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Она объяснила, что могла признаться о месте работы только тогда, когда отношения достигали значительного уровня доверия и преданности. Хранить тайну Дженнингс было не слишком сложно, она просто относилась к этому как к "уникальному аспекту" своей жизни. Женщина заботилась о том, чтобы разговоры на свиданиях проходили естественно, чтобы сохранить свое прикрытие.

Однако в ЦРУ действует правило для сотрудников, состоящих в отношениях с иностранцами. После девяти месяцев отношений Дженнингс нужно было сообщить на работе полное имя, дату рождения и некоторую информацию о партнере в таком случае.

"Удивительно, но получить эту информацию не было неудобно или трудно. Люди, как правило, доверяли мне, и речь шла больше об обеспечении прозрачности и безопасности", — рассказала бывший агент.

В 2008 году Дженнингс встретила своего будущего мужа Мэтта. Сначала она традиционно рассказала, что работает правительственным консультантом. Однако после примерно четырех месяцев отношений стало понятно, что все серьезно, и американка раскрыла правду.

"Он нашел это невероятно интригующим. Когда я спросила его, он сказал, что считает это сексуальным и таинственным", — вспомнила она.


Мэтт как лоббист был знаком с людьми в разведке и оборонных сообществах, поэтому это оказалось для него чем-то совсем чужим.

В течение почти 10 лет Дженнингс скрывала значительную часть своей жизни, однако в 2014 году уволилась из ЦРУ. Теперь она рассказывает о своем опыте и написала шпионский роман.

"Мне очень нравится делиться реальностью быть женщиной в разведке, особенно работая в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке. Существует потребность противостоять многим ложным нарративам, которые изображают женщин как простых соблазнительниц", — подчеркнула экс-агентка ЦРУ.


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Метки: Бриттани Батлер Дженнингс   Жизнь   в мире   люди   отношение   работа   фото   цру   
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Alex Vlg Час назад
Могла бы у эскортниц спросить, они бы поделились опытом
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728
Дмитрий Базурин Полчаса назад
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4k
Autumn2015 40 минут назад
"Метт как лоббист ... " То есть официальный даватель взяток, в демократических США самое главное - не забыть заплатить налоги со взятки и это уже обычный доход.
Занятная парочка.
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AccheDin
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