Бывшая агент ЦРУ рассказала, как скрывала от мужчин, чем зарабатывает на жизнь

На свиданиях принято задавать много вопросов — о семье, увлечениях, образовании и работе. Однако поддерживать разговор не так легко, если профессию необходимо скрывать. Такой опыт имеет 40-летняя Бриттани Батлер Дженнингс, которой приходилось совмещать романтические свидания с работой в ЦРУ.

Дженнингс живет в городе Чарлстон, что в штате Южная Каролина США. Она работала в ЦРУ девять лет, но не могла рассказывать об этом мужчинам, с которыми встречалась. Обычно женщине приходилось врать, что она работает консультанткой Минобороны. Так ей удавалось избежать бесконечных вопросов и шокированных взглядов.