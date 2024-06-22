Как котёнка спасали

Сидел, вжавшись в асфальт, боясь поднять голову. Его пересадили на газон разделительной полосы. Но потом подумали и вернулись за ним. А он так и сидел там где его оставили вжавшись на этот раз в землю. Его подняли и посадили на пол в машину за сиденье водителя. А он с испугу нырнул под него и дальше. При открывании передней двери он нырнул под педали и дальше под приборную панель. Ситуация зашибись. Автомобиль в левом ряду на аварийках с котёнком в приборной панели. Убрали (оттолкали руками) машину с проезжей части. Спасибо добрый человек помог. А потом… потом его извлекли из приборной панели. Глазки чистые, носик чистый, сам чистый, но пыльный. Не царапался и не мяукал.