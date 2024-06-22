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Как котёнка спасали

Как котёнка спасали

Автор:
22 июня 2024 15:06
Сообщество : Животные
Метки: кот   котёнок   кошка   
170
9

Замечен он был сидевшим в левом ряду (между колёс) трёхполосного Ленинского проспекта в Питере.

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Метки: кот   котёнок   кошка   
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23k
homerchik 2 часа назад
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Ёшкин кот 13 минут назад
За котов всегда плюс
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1k
bigkoss Час назад
Много лет возил кошку в машине, никуда не лазила, сидела на коленях. Пришло время, взял котенка русской голубой, как положено отдали в 3 месяца, посадил в машину, подвоха не ожидал, а котейка нырнула вниз и в дырку какую то шмыг (я и не знал что там кошак пролезть сможет) Еле успел за хвост и лапу схватить... теперь только в переноске.
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БрОдЯгА
  • Дата регистрации: 22.01.2015
  • 3269 постов (1723 в горячем)

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