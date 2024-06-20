В этой статье мы подробно расскажем, как правильно пожарить эти грибы, чтобы они получились вкусными и максимально сохранили свою пользу.

Подготовка шампиньонов к жарке

При покупке шампиньонов в магазине или на рынке, обратите внимание на такие признаки:

размер маленький или средний;

поверхность шляпки гладкая, белая, без темных пятен и вмятин, сухая, не липкая;

пленка соединена со шляпкой, у грибов большего размера она может быть порванной, пластинки кремового или кофейного цвета, но не темно-коричневого;

срез ножки светлый или белый;

нет запаха плесени или навоза.

Для жарки шампиньоны надо подготовить: срезать ножку на уровне шляпки, пленку удалить. Некоторые хозяйки даже снимают кожицу со шляпки — это очень легко, а грибы получаются нежнее.

Очистка обязательно включает мытье. Сначала грибы нужно порезать, совсем мелкие можно приготавливать и целыми. Покрупнее резать пополам или на четвертинки, ломтики. Далее промыть под проточной водой в дуршлаге, дать стечь и высыпать на бумажное полотенце, чтобы собрать лишнюю влагу.

Жарка шампиньонов на сковороде