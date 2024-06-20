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Как жарить шампиньоны

Как жарить шампиньоны

Автор:
20 июня 2024 11:02
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: Еда   Рецепт   блюдо   вкус   грибы   кулинария   шампиньоны   
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Шампиньоны — самые популярные в нашей стране грибы, выращивание которых поставлено на промышленную основу. Это вкусный и полезный продукт питания, дает длительное ощущение сытости, насыщает энергией. Из шампиньонов можно готовить десятки блюд — варить, тушить, жарить, мариновать, солить, сушить, делать икру и котлеты, соусы, они отлично сочетаются со всеми видами гарниров, мясом, рыбой, овощами.


Содержание

В этой статье мы подробно расскажем, как правильно пожарить эти грибы, чтобы они получились вкусными и максимально сохранили свою пользу.

Подготовка шампиньонов к жарке

При покупке шампиньонов в магазине или на рынке, обратите внимание на такие признаки:

  • размер маленький или средний;
  • поверхность шляпки гладкая, белая, без темных пятен и вмятин, сухая, не липкая;
  • пленка соединена со шляпкой, у грибов большего размера она может быть порванной, пластинки кремового или кофейного цвета, но не темно-коричневого;
  • срез ножки светлый или белый;
  • нет запаха плесени или навоза.

Для жарки шампиньоны надо подготовить: срезать ножку на уровне шляпки, пленку удалить. Некоторые хозяйки даже снимают кожицу со шляпки — это очень легко, а грибы получаются нежнее.

Очистка обязательно включает мытье. Сначала грибы нужно порезать, совсем мелкие можно приготавливать и целыми. Покрупнее резать пополам или на четвертинки, ломтики. Далее промыть под проточной водой в дуршлаге, дать стечь и высыпать на бумажное полотенце, чтобы собрать лишнюю влагу.

Жарка шампиньонов на сковороде

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Чтобы грибы именно жарились, а не тушились, они на сковороде должны размещаться в один слой, порезанные пластинками могут быть в два слоя. Если грибов много, нужно взять две сковороды или готовить партиями по очереди.

Даже если у вас сковорода с антипригарным покрытием, обязательно нужно взять немного растительного или сливочного масла, которое предварительно надо хорошо разогреть и только потом выкладывать грибы.

Оптимальная температура в процессе жарки — около 150 градусов, то есть нагрев должен быть сильным при постоянном помешивании. Крупные куски жарить надо 15-20 минут, среднего размера ломтики около 10 минут, пластинки — 7-8 минут. В конце жарки огонь уменьшить до среднего и дать грибам подрумяниться со всех сторон (перемешивать реже).

Еще один способ жарки — с луком. Сначала спассеровать мелко порезанную луковицу, добавить грибы и жарить на среднем огне 20-25 минут, постоянно помешивая.

Рекомендации по подготовке грибов к грилю

Чтобы запечь шампиньоны на гриле, их надо почистить, помыть и обсушить на воздухе. Можно просто посолить, немного присыпать перцем, нанизать на шпажки и обжаривать 5-8 минут в зависимости от размера.

Но гораздо вкуснее получится, если грибы предварительно замариновать. Вот несколько вариантов маринада:

  • по 1 ст.л. оливкового масла, лимонного сока, горчицы и 1 ч.л. меда смешать, посолить и мариновать грибы минут 40-45;
  • 1 ст.л. растительного масла, 3 зубка чеснока измельчить, соль, перец, свежая петрушка;
  • 4-5 ст.л. соевого соуса, 2 зубка раздавленого чеснока, 2 ст.л. лимонного сока, 1 ст.л. измельченного укропа.

Дополнительные ингредиенты и специи

Из специй к шампиньонам добавляют только вкусовые, чтобы не перебить грибной аромат. Это черный и белый перец, сладкая паприка, куркума, карри. Хотя многие любят шампиньоны с ароматом чеснока, орегано, мускатного ореха или прованских трав.

Специи надо добавлять уже когда жарка закончена, тогда же и солить. Соль можно заменить соевым соусом.

Как готовить

Жареные шампиньоны можно подавать как отдельное блюдо, закуску или же в качестве гарнира к мясу — тушеному, жареному, котлетам и биточкам, даже жареной рыбе, готовить с ними изысканные салаты на праздничный стол. Вот на выбор несколько блюд:

  • жареные шампиньоны на гренках с добавлением зеленого лука;
  • блины с измельченными жареными грибами, луком и сметанным соусом;
  • салат с шампиньонами, крабовыми палочками, кукурузой и майонезом;
  • салат из грибов, томатов черри, сыра фета, с сухариками;
  • как гарнир: жареные шампиньоны с фиолетовым репчатым луком и заправкой из белого вина;
  • закуска с курочкой, жареными грибочками и яичными блинчиками.

Подробные рецепты приготовления можно найти на кулинарных сайтах.
 

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Метки: Еда   Рецепт   блюдо   вкус   грибы   кулинария   шампиньоны   
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1  комментарий
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Ego sum qui sum 21 минуту назад
сильный нагрев и шампиньоны жарить 20 минут? да там угли будут
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  • Дата регистрации: 03.03.2023
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