Шампиньоны — самые популярные в нашей стране грибы, выращивание которых поставлено на промышленную основу. Это вкусный и полезный продукт питания, дает длительное ощущение сытости, насыщает энергией. Из шампиньонов можно готовить десятки блюд — варить, тушить, жарить, мариновать, солить, сушить, делать икру и котлеты, соусы, они отлично сочетаются со всеми видами гарниров, мясом, рыбой, овощами.
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В этой статье мы подробно расскажем, как правильно пожарить эти грибы, чтобы они получились вкусными и максимально сохранили свою пользу.
Подготовка шампиньонов к жарке
При покупке шампиньонов в магазине или на рынке, обратите внимание на такие признаки:
- размер маленький или средний;
- поверхность шляпки гладкая, белая, без темных пятен и вмятин, сухая, не липкая;
- пленка соединена со шляпкой, у грибов большего размера она может быть порванной, пластинки кремового или кофейного цвета, но не темно-коричневого;
- срез ножки светлый или белый;
- нет запаха плесени или навоза.
Для жарки шампиньоны надо подготовить: срезать ножку на уровне шляпки, пленку удалить. Некоторые хозяйки даже снимают кожицу со шляпки — это очень легко, а грибы получаются нежнее.
Очистка обязательно включает мытье. Сначала грибы нужно порезать, совсем мелкие можно приготавливать и целыми. Покрупнее резать пополам или на четвертинки, ломтики. Далее промыть под проточной водой в дуршлаге, дать стечь и высыпать на бумажное полотенце, чтобы собрать лишнюю влагу.
Жарка шампиньонов на сковороде
Чтобы грибы именно жарились, а не тушились, они на сковороде должны размещаться в один слой, порезанные пластинками могут быть в два слоя. Если грибов много, нужно взять две сковороды или готовить партиями по очереди.
Даже если у вас сковорода с антипригарным покрытием, обязательно нужно взять немного растительного или сливочного масла, которое предварительно надо хорошо разогреть и только потом выкладывать грибы.
Оптимальная температура в процессе жарки — около 150 градусов, то есть нагрев должен быть сильным при постоянном помешивании. Крупные куски жарить надо 15-20 минут, среднего размера ломтики около 10 минут, пластинки — 7-8 минут. В конце жарки огонь уменьшить до среднего и дать грибам подрумяниться со всех сторон (перемешивать реже).
Еще один способ жарки — с луком. Сначала спассеровать мелко порезанную луковицу, добавить грибы и жарить на среднем огне 20-25 минут, постоянно помешивая.
Рекомендации по подготовке грибов к грилю
Чтобы запечь шампиньоны на гриле, их надо почистить, помыть и обсушить на воздухе. Можно просто посолить, немного присыпать перцем, нанизать на шпажки и обжаривать 5-8 минут в зависимости от размера.
Но гораздо вкуснее получится, если грибы предварительно замариновать. Вот несколько вариантов маринада:
- по 1 ст.л. оливкового масла, лимонного сока, горчицы и 1 ч.л. меда смешать, посолить и мариновать грибы минут 40-45;
- 1 ст.л. растительного масла, 3 зубка чеснока измельчить, соль, перец, свежая петрушка;
- 4-5 ст.л. соевого соуса, 2 зубка раздавленого чеснока, 2 ст.л. лимонного сока, 1 ст.л. измельченного укропа.
Дополнительные ингредиенты и специи
Из специй к шампиньонам добавляют только вкусовые, чтобы не перебить грибной аромат. Это черный и белый перец, сладкая паприка, куркума, карри. Хотя многие любят шампиньоны с ароматом чеснока, орегано, мускатного ореха или прованских трав.
Специи надо добавлять уже когда жарка закончена, тогда же и солить. Соль можно заменить соевым соусом.
Как готовить
Жареные шампиньоны можно подавать как отдельное блюдо, закуску или же в качестве гарнира к мясу — тушеному, жареному, котлетам и биточкам, даже жареной рыбе, готовить с ними изысканные салаты на праздничный стол. Вот на выбор несколько блюд:
- жареные шампиньоны на гренках с добавлением зеленого лука;
- блины с измельченными жареными грибами, луком и сметанным соусом;
- салат с шампиньонами, крабовыми палочками, кукурузой и майонезом;
- салат из грибов, томатов черри, сыра фета, с сухариками;
- как гарнир: жареные шампиньоны с фиолетовым репчатым луком и заправкой из белого вина;
- закуска с курочкой, жареными грибочками и яичными блинчиками.
Подробные рецепты приготовления можно найти на кулинарных сайтах.
Источник:
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