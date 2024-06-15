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Прикольные и не очень картинки из сетей
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ну это жесть какая то, наркоманов по моему меньше не стало, а придумать какие то пластиковые пипетки которые наркеты не могут использовать - это мозгов не хватило у тех кто запретил продажу
советовали ещё шприцем отмерять но это опять же в половину не так удобно как нормальной пипеткой