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Субботний улыбатор

Субботний улыбатор

Автор:
15 июня 2024 14:12
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Мемы   Приколы   Юмор   
1589
28

Прикольные и не очень картинки из сетей

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Метки: Мемы   Приколы   Юмор   
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14  комментариев
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1k
Антон 5 часов назад
На картинке ручка двери на стороне петель находится.
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Юрий 2 часа назад
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Бабушка с утра решила в ветклинику сгонять.
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14k
Copycat 5 часов назад
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Короче из-за епаных наркетов в аптеках перестали продавать пипетки через которые они дуют, а на вопрос аптекаря "а чем мне лекарства отмерять" я получил ответ "ну может у вас осталось от какого нибудь другого лекарства баночка с дозатором, вот в неё и перелейте"

ну это жесть какая то, наркоманов по моему меньше не стало, а придумать какие то пластиковые пипетки которые наркеты не могут использовать - это мозгов не хватило у тех кто запретил продажу

советовали ещё шприцем отмерять но это опять же в половину не так удобно как нормальной пипеткой
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7k
schmubu 5 часов назад
про дверь уже писали?
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306
Victoria 5 часов назад
Комментарий к фото
Я заметила только, что петли на двери с той же стороны, где и ручка.
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41
Игорь 5 часов назад
петли и ручка на двери с одной стороны
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738
Шурман 5 часов назад
Про ребенка в первый месяц рождения это бредятина чистой воды . Вот моя , на фото ровно 3 недели .
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26
Вадим 5 часов назад
петли
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15k
Григорий Бабкин 6 часов назад
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Брала сразу деньгами...
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Григорий Бабкин 6 часов назад
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Григорий Бабкин 6 часов назад
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NAZARETH
  • Дата регистрации: 26.12.2018
  • 2251 пост (2198 в горячем)

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