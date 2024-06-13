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Гойко Митич, югославский актер, режиссер и каскадер

Гойко Митич, югославский актер, режиссер и каскадер

Автор:
13 июня 2024 20:43
Метки: Гойко Митич   СССР   Фото.   кино   
277
9

Гойко Митич (серб. Гојко Митић) родился 13 июня 1940 года в югославском городе Лесковац, в семье фермера.

С детства Гойко увлекался спортом, играл в футбол, занимался легкой атлетикой. Мечтал стать спортивным тренером, поэтому окончил Белградскую академию физической культуры. И даже был участником сборной Югославии по водной гребле.

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Метки: Гойко Митич   СССР   Фото.   кино   
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6  комментариев
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40k
Андрей Иванов 6 часов назад
Известный советский индеец. В детстве считал, что они там все такие
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29k
ПаганецЪ 3 часа назад
Самый индейский индеец нашего детства.
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42k
АнтонПолднев 6 часов назад
Вот, кстати. В голливудской культуре вестернов нет культовых индейцев. Есть культовые ковбои. А у нас наоборот. Культовых ковбоев нет. Но индеец есть.

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16k
Александр Сучков 6 часов назад
и да! тоже с фишек...
Гойко Митич 79 лет
Гойко Митич 79 летГойко Митич 79 лет...с дочкой Натали
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16k
Александр Сучков 6 часов назад
Какой популярный у детей)))
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5538 постов (5526 в горячем)

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