Гойко Митич, югославский актер, режиссер и каскадер

3.

В 1965 году он исполнил главную роль в фильме «Сыновья Большой Медведицы», режиссер картины Йозеф Мах выбрал на главную роль — роль индейского вождя — именно Гойко Митича. После колоссального успеха такой картины было принято решение снять следующее кино про индейцев. Им стал фильм «Чингачгук — Большой Змей» — экранизация романа Фенимора Купера «Зверобой», которая была выпущена в 1967 году. После сумасшедшего успеха этой картины фильм был завезен в СССР.