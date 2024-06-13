Гойко Митич, югославский актер, режиссер и каскадер

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Гойко Митич (серб. Гојко Митић) родился 13 июня 1940 года в югославском городе Лесковац, в семье фермера.
С детства Гойко увлекался спортом, играл в футбол, занимался легкой атлетикой. Мечтал стать спортивным тренером, поэтому окончил Белградскую академию физической культуры. И даже был участником сборной Югославии по водной гребле.
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С 1960 года он работал каскадером в кино. Его дебют в кинематографе состоялся в качестве каскадера в английском фильме «Ланселот и Королева». Затем была небольшая роль в итальянском фильме «Венецианские катакомбы».
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В начале 1960-х годов популярность снимать картины про индейцев пришла и в Европу. В 1963-1965 годах Митич снялся в первых своих индейских ролях в западногерманских вестернах по романам Карла Мая, среди которых: «Золото апачей», «Виннету — сын Инчу-чуна» и другие. Он переехал жить в Восточный Берлин, где стал актером киностудии ДЕФА.
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В 1965 году он исполнил главную роль в фильме «Сыновья Большой Медведицы», режиссер картины Йозеф Мах выбрал на главную роль — роль индейского вождя — именно Гойко Митича. После колоссального успеха такой картины было принято решение снять следующее кино про индейцев. Им стал фильм «Чингачгук — Большой Змей» — экранизация романа Фенимора Купера «Зверобой», которая была выпущена в 1967 году. После сумасшедшего успеха этой картины фильм был завезен в СССР.
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Четкий профиль, прекрасная фигура, бесстрашие и благородство, гордый взгляд, замечательное владение телом и несомненное актерское дарование Митича сделали его кумиром миллионов кинозрителей. После этого актер снялся в таких фильмах про индейцев как: «Белые волки», «След сокола», «Смертельная ошибка», «Оцеола», «Апачи», «Текумзе», «Ульзана». В процессе работы над фильмами «Апачи» и «Ульзана» Гойко Митич уже был приглашен в роли эксперта-сценариста, а фильм «Ульзана» снимался под Самаркандом.
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В 1988 году в прокат вышел последний тринадцатый фильм из серии вестернов про индейцев — «Охотники в прериях Мексики» режиссера Ханса Кнётшца. В 1980-90-е годы отдельные фильмы с участием Гойко Митича были закуплены для проката в США.
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Постепенно интерес к фильмам про индейцев угас. Но Гойко Митич остался востребован в героическом амплуа. Он переезжает в ФРГ, где начинает сниматься в телевизионных сериалах и играть в театре города Бад-Зегеберг. На театральной сцене он исполнил роли Робин Гуда, Спартака, д’Артаньяна, Труффальдино...
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Кроме того, Митич участвовал в середине 1970-х годов в съёмках экранизации пьесы Виктора Гюго «Мария Тюдор», снимался в телесериале «Архив смерти» и телепостановке «Слуга двух господ». В 1980-х годах был ведущим спортивной программы на телевидении ГДР.
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Попробовал он себя и в качестве режиссера, сняв несколько детских фильмов в 1985-1989 годах о приключениях двух кукол «Ян и Тини». В 1996 году вышли мемуары актера — «Гойко Митич: Воспоминания».
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Но полностью отойти от роли индейца ему так и не удалось — в 2016 году вышел очередной фильм, где он играет старого вождя: «Виннету и Олд Шаттерхенд» (Winnetou & Old Shatterhand). Также в Берлине он сыграл индейца в театральной постановке «Полёта над гнездом кукушки». В настоящее время Гойко Митич живёт в Берлине, продолжая свою творческую карьеру.
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Метки: Гойко Митич СССР Фото. кино
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Тебя с днюхой не поздравили, али как?
84 года человеку, которого помнит вся молодежь СССР!
Дальше даже на фишках не стал копать))))