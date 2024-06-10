FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 5436 постов • 1107 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты
А вдруг ты не знал…

А вдруг ты не знал…

Автор:
10 июня 2024 11:41
Сообщество : Факты
Метки: история   научно   факты   
1596
13

В основном интересные факты.

×

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: история   научно   факты   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
S__D 5 часов назад
Комментарий к фото
Получается, "атеизм" - независимость от чая?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
1k
probel01 55 минут назад
Да ладно?! И в Африке, и в арабских странах, и в Индии, в Израиле, в Китае, Японии?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Alex Час назад
Префронтальная кора сейчас созревает к 25 годам. А раньше этот процесс шел значительно быстрее и она созревала к 14-16 годам. Просто современному человеку приходится решать намного меньше серьезных задач, требующих хоть какого-то мышления вообще, не говоря уже о рациональном. А 2-3 века назад от того, какие решения вы принимаете каждый день, зависела ваша жизнь. Да и еще лет 75 назад - зачастую тоже. Поэтому в 16, 17, 18 и даже 19 веках были не редкостью 16-летние капитаны судов, 18-летние полководцы, 14-летние герои.
То есть можно обнаружить прямую взаимосвязь между тем, какие вызовы ставит время перед человеком - и скоростью созревания его префронтальной коры. Если человек живет в сложное, но интересное время, когда от него требуются все возможности мозга для выживания и решения сверхсложных задач - префорнтальная кора созревает как миленькая и в 14, и в 16, и в 18 лет. Если же он живет на расслабоне, все решают за него и ему остается только тупо ковыряться вполсилы за офисным столиком - то коре созревать незачем, вот она никуда и не торопится.
Далеко-далеко в океане есть острова, где нет никаких проблем. Всегда тепло, кокосы сами падают в рот, рыбы валом, борьба за существование сведена к нулю. Так вот, там островитяне находятся на той же ступени развития, как и тысячи лет назад. А уж префронтальная кора там может формироваться лет этак до 60-ти.
Я лично знаю людей лет этак 50-ти, у которых префорнтальной коры, видимо, вообще нет или процесс ее формирования сильно затянулся.
Так что все зависит от того, насколько сложные задачи ставит перед человеком жизнь и вынужден ли он бороться за себя, своих близких, страну, да и вообще за что-то хорошее со всей силой разума, на которую способен. Если вынужден напрягать мозги - созревает даже в подростком возрасте. Если лежит на диване с ноутом на пузе - бог с ней, с корой, из него бы хоть спинно-мозговая жидкость не вытекла...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Евгений 2 часа назад


А никто в лаве и не тонет. Обычно, все умирают раньше, чем появляется возможность захлебнуться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Евгений 2 часа назад


Государство гастарбайтеров.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Типа граф 4 часа назад
Комментарий к фото
Тут случаем ноликом не ошиблись ? 103 в секунду не дох.уя ли ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
S__D 4 часа назад
Комментарий к фото
Существенно больше 1000 раз в секунду.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
S__D 4 часа назад
Комментарий к фото
А в 36 лет пришёл с ордынцами в Новгород и, в интересах Орды, нехило так покошмарил местное население.
И тут тоже не проиграл.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
S__D 5 часов назад
Комментарий к фото
Дело семейное, чё..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
АРОН
  • Дата регистрации: 12.10.2018
  • 5411 постов (5055 в горячем)
Всю жизнь работаю врачом
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

635958



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Четыре дня в глухом лесу: пропавших в Свердловской области детей нашли живыми
Четыре дня в глухом лесу: пропавших в Свердловской области детей нашли живыми
В Анапе четверо мужчин по очереди вырубили друг друга "по обоюдному согласию"
В Анапе четверо мужчин по очереди вырубили друг друга "по обоюдному согласию"
Набирающие популярность в сообществах
В Москве опять смыло часть дороги
В Москве опять смыло часть дороги
На общую тему&nbsp;
На общую тему 
То, что мы оставим нашим будущим поколениям
То, что мы оставим нашим будущим поколениям
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Гениально!

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#Юмор#СССР#автомобили#авто аварии#кот#Животное#фильм#подборка
#в мире#люди#интересно#факты#автомир#аварии#кошка#Реакция#Япония#умора
#животные#забавно#Прикол#машина#новости#ДТП#собака#Россия#тюрьма#убийство
То, что мы оставим нашим будущим поколениям То, что мы оставим нашим будущим поколениям А вдруг ты не знал… А вдруг ты не знал… А вдруг ты не знал… А вдруг ты не знал… А вдруг ты не знал… А вдруг ты не знал… А вдруг ты не знал… А вдруг ты не знал… А вдруг ты не знал… А вдруг ты не знал…

На что жалуетесь?

Вернуться