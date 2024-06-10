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То есть можно обнаружить прямую взаимосвязь между тем, какие вызовы ставит время перед человеком - и скоростью созревания его префронтальной коры. Если человек живет в сложное, но интересное время, когда от него требуются все возможности мозга для выживания и решения сверхсложных задач - префорнтальная кора созревает как миленькая и в 14, и в 16, и в 18 лет. Если же он живет на расслабоне, все решают за него и ему остается только тупо ковыряться вполсилы за офисным столиком - то коре созревать незачем, вот она никуда и не торопится.
Далеко-далеко в океане есть острова, где нет никаких проблем. Всегда тепло, кокосы сами падают в рот, рыбы валом, борьба за существование сведена к нулю. Так вот, там островитяне находятся на той же ступени развития, как и тысячи лет назад. А уж префронтальная кора там может формироваться лет этак до 60-ти.
Я лично знаю людей лет этак 50-ти, у которых префорнтальной коры, видимо, вообще нет или процесс ее формирования сильно затянулся.
Так что все зависит от того, насколько сложные задачи ставит перед человеком жизнь и вынужден ли он бороться за себя, своих близких, страну, да и вообще за что-то хорошее со всей силой разума, на которую способен. Если вынужден напрягать мозги - созревает даже в подростком возрасте. Если лежит на диване с ноутом на пузе - бог с ней, с корой, из него бы хоть спинно-мозговая жидкость не вытекла...
А никто в лаве и не тонет. Обычно, все умирают раньше, чем появляется возможность захлебнуться.
Государство гастарбайтеров.
И тут тоже не проиграл.