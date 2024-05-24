Котёнок-ребёнок: правила переноски

Но при этом свою малышню кошки-мамы переносят в зубах с такой заботой и нежностью, что не страдает не то что нежная шкурка, но даже ни одна шерстинка на шубке малыша. А дети инстинктивно собираются в комочек, поджимая лапы и понимая, что если мать их куда-то понесла, то значит так надо.