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Котёнок-ребёнок: правила переноски

Котёнок-ребёнок: правила переноски

Автор:
24 мая 2024 14:53
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Дитя   Животное   забота   котёнок   кошка   мать   перенос   способ   трогательно   фото   
1403
24

Зубы у кошек острые, хотя и не слишком крупные. Об этом свидетельствуют болезненные куси, оставленные на конечностях и не только легкомысленных хозяев.

Но при этом свою малышню кошки-мамы переносят в зубах с такой заботой и нежностью, что не страдает не то что нежная шкурка, но даже ни одна  шерстинка на шубке малыша. А дети инстинктивно собираются в комочек, поджимая лапы и понимая, что если мать их куда-то понесла, то значит так надо.

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Метки: Дитя   Животное   забота   котёнок   кошка   мать   перенос   способ   трогательно   фото   
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Alexbux1 55 минут назад
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Бывалый 52 секунды назад
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Евгений 4 минуты назад
Я думал их только зашкикру носят. Оказывается насят как придется. И зашкирку, и за шею, и вообще поперек тела. Короче как ухватит так и тащит, но в основном за шкирятник
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Бывалый 5 минут назад
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wild cat Полчаса назад
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Vladimir Полчаса назад
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Gatsby
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  • 2467 постов (2203 в горячем)

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