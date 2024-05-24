Котёнок-ребёнок: правила переноски

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Зубы у кошек острые, хотя и не слишком крупные. Об этом свидетельствуют болезненные куси, оставленные на конечностях и не только легкомысленных хозяев.
Но при этом свою малышню кошки-мамы переносят в зубах с такой заботой и нежностью, что не страдает не то что нежная шкурка, но даже ни одна шерстинка на шубке малыша. А дети инстинктивно собираются в комочек, поджимая лапы и понимая, что если мать их куда-то понесла, то значит так надо.
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