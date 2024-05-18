Какой национальности был Чебурашка?





Основным поставщиком апельсинов в СССР в те годы было Марокко. Название романа Василия Аксёнова "Апельсины из Марокко" в то время стало своеобразным мемом. Роман вышел в 1963 году, а Марокко стало поставлять апельсины в Союз с 1958 года.





Израиль присоединился позже - в 1964 году, согласно так называемой "апельсиновой сделке". СССР передавал Израилю объекты на его территории, которыми когда-то владела Российская империя, а в качестве оплаты страна поставляла в СССР апельсины.





Наконец, ещё с 1959 года оранжевые фрукты ввозились в страну Советов из братской Кубы. До социалистической революции основным рынком сбыта для них были США, но с наступлением на острове коммунизма этот путь для них закрылся.





Итак, есть три страны-кандидата. Но нужно вспомнить, с чего сказка начиналась. Чебурашка изначально жил в "густом тропическом лесу". Понятно, что ни в Израиле, ни тем более в Марокко густых тропических лесов нет. А вот на Кубе - есть. Получается, что Чебурашка - кубинец.





Об этом можно судить и по другим признакам. По цвету кожи Чебурашка явно латинос. Да и имя - Че Бурашка - на что-то такое намекает...