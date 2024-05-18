Какой национальности был Чебурашка?

Существует легенда, что он был еврей. Потому что его нашли в ящике с апельсинами, а до 1967 года апельсины в СССР поставляли только из Израиля (сказка была написана в 1966 году). Однако это не совсем так. Точнее - совсем не так.
Основным поставщиком апельсинов в СССР в те годы было Марокко. Название романа Василия Аксёнова "Апельсины из Марокко" в то время стало своеобразным мемом. Роман вышел в 1963 году, а Марокко стало поставлять апельсины в Союз с 1958 года.
Израиль присоединился позже - в 1964 году, согласно так называемой "апельсиновой сделке". СССР передавал Израилю объекты на его территории, которыми когда-то владела Российская империя, а в качестве оплаты страна поставляла в СССР апельсины.
Наконец, ещё с 1959 года оранжевые фрукты ввозились в страну Советов из братской Кубы. До социалистической революции основным рынком сбыта для них были США, но с наступлением на острове коммунизма этот путь для них закрылся.
Итак, есть три страны-кандидата. Но нужно вспомнить, с чего сказка начиналась. Чебурашка изначально жил в "густом тропическом лесу". Понятно, что ни в Израиле, ни тем более в Марокко густых тропических лесов нет. А вот на Кубе - есть. Получается, что Чебурашка - кубинец.
Об этом можно судить и по другим признакам. По цвету кожи Чебурашка явно латинос. Да и имя - Че Бурашка - на что-то такое намекает...
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Марокко - Омывается на севере водами Средиземного моря и на западе Атлантического океана. Леса занимают 12 % площади страны. Общая площадь страны 446 550 км .
Уже выкладывали на Литрес 2 года назад.
https://litinteres.ru/откуда-родом-чебурашка-мы-вычислили-с/https://litinteres.ru/откуда-родом-чебурашка-мы-вычислили-с/
Че Бурашка этого заслуживает!
Но не крокодил...
Как по мне, подобные рассуждения нужны с одной целью, вызвать у русских негативное отношение к русским писателям и их творчеству, вкладывая им в голову, мол у вас ни чего своего нет, вам все создали евреи.
"Но не многие знают, что на самом деле цитрусовые с наклейкой Марокко выращивают в Израиле . Официально в СССР торговые отношения с Израилем не было, и чтобы не усложнять политическую обстановку, мандарины, поставляемые с наклейкой «Яффо», чудесным образом превратились в марокканские."..