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Какой национальности был Чебурашка?

Какой национальности был Чебурашка?

Автор:
18 мая 2024 20:40
Сообщество : Юмор
Метки: Какой национальности был Чебурашка?   Юмор   забавно   национальности   сказки   чебурашка   
681
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Существует легенда, что он был еврей. Потому что его нашли в ящике с апельсинами, а до 1967 года апельсины в СССР поставляли только из Израиля (сказка была написана в 1966 году). Однако это не совсем так. Точнее - совсем не так.


Основным поставщиком апельсинов в СССР в те годы было Марокко. Название романа Василия Аксёнова "Апельсины из Марокко" в то время стало своеобразным мемом. Роман вышел в 1963 году, а Марокко стало поставлять апельсины в Союз с 1958 года.


Израиль присоединился позже - в 1964 году, согласно так называемой "апельсиновой сделке". СССР передавал Израилю объекты на его территории, которыми когда-то владела Российская империя, а в качестве оплаты страна поставляла в СССР апельсины.


Наконец, ещё с 1959 года оранжевые фрукты ввозились в страну Советов из братской Кубы. До социалистической революции основным рынком сбыта для них были США, но с наступлением на острове коммунизма этот путь для них закрылся.


Итак, есть три страны-кандидата. Но нужно вспомнить, с чего сказка начиналась. Чебурашка изначально жил в "густом тропическом лесу". Понятно, что ни в Израиле, ни тем более в Марокко густых тропических лесов нет. А вот на Кубе - есть. Получается, что Чебурашка - кубинец.


Об этом можно судить и по другим признакам. По цвету кожи Чебурашка явно латинос. Да и имя - Че Бурашка - на что-то такое намекает...  

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Метки: Какой национальности был Чебурашка?   Юмор   забавно   национальности   сказки   чебурашка   
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35  комментариев
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37k
Юрий Час назад
"тем более в Марокко густых тропических лесов нет." - кто тебе сказал, что в Марокко нет лесов?

Марокко - Омывается на севере водами Средиземного моря и на западе Атлантического океана. Леса занимают 12  % площади страны. Общая площадь страны 446 550 км .

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20k
Bill 9 минут назад
Одно из двух - или кубинец или чукча.
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1k
Фидель 11 минут назад
Успенский придумал Чебурашку с образа трёх летней девочки своего друга.Получается Чебурашка - это девочка.
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8k
evenSeven 15 минут назад
И тут евреи…
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21k
Robin Hood Полчаса назад
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3k
Звёздный странник Полчаса назад
Тема с бородой.
Уже выкладывали на Литрес 2 года назад.
https://litinteres.ru/откуда-родом-чебурашка-мы-вычислили-с/https://litinteres.ru/откуда-родом-чебурашка-мы-вычислили-с/
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206
Самуил Маршак Полчаса назад
Пускай он Кубинцем будет. Изолированный остров, где мог произойти эволюционный скачок.
Че Бурашка этого заслуживает!
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807
vozmez_die 45 минут назад
Марокканец он! )
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62k
Мойша 49 минут назад
Кому Чебурашка не нравиться?
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32k
AzuveR Час назад
Чебурашка был еврей. И по хер где его нашли. Папой Чебурвшки ,был Леонид Шварцман. Всё.
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40k
russger Час назад
Ох уж эти конспирологи
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33k
Владимир Час назад
А кто сказал, что он той же национальности, что и апельсины?
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1k
vitstd Час назад
Слово "Чебурашка" происходит от глагола "чебурахнуться", т.е. упасть, грохнуться. Директор магазина дал такое имя необычному зверьку, потому что тот, объевшись апельсинов, постоянно падал. Страшный, шероховатый. Звучание имени не соответствует характеру героя, потому что Чебурашка, наоборот, милый и ласковый зверёк.
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7k
satra Час назад
Чебурашка был советский.
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44k
Notan Blaine Час назад
Ну допустим он был из Израиля, тогда от куда он знал русский язык? Другой вопрос, а почему ни кого не волнует, что крокодил Гена африканец, ведь если бы он был русский, тогда вместо него должен был быть медведь, волк, лиса или другое животное обитающие в России.
Как по мне, подобные рассуждения нужны с одной целью, вызвать у русских негативное отношение к русским писателям и их творчеству, вкладывая им в голову, мол у вас ни чего своего нет, вам все создали евреи.
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148k
parallax 2 часа назад
Ну уши у чебурашки вполне еврейские, а вот нос совсем наоборот.
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55k
noName 2 часа назад
А на кой вообще задаваться этим вопросом?
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407
Влад 2 часа назад
Вроде в мультике мелькала наклейка maroc на ящике. Если че - это израильские апельсины.
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407
Влад parallax Час назад
Цитата -
"Но не многие знают, что на самом деле цитрусовые с наклейкой Марокко выращивают в Израиле . Официально в СССР торговые отношения с Израилем не было, и чтобы не усложнять политическую обстановку, мандарины, поставляемые с наклейкой «Яффо», чудесным образом превратились в марокканские."..
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407
Влад БамбарбияКиргуду 38 минут назад
Читать не умеете? Цитату же дал - на израильских Яффа клеили этикетки "Марокко", что бы не было вопросов,почему израильские товары попадают в СССР при взаимной враждебной политике..
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11k
BarOb 2 часа назад
Зачем сломали сказку, пусть бы и оставался Казахом
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16k
Александр Сучков 2 часа назад
Эдуард Успенский. Придумал чебураху в 1966 году. Успенский- русский по крови. Делаем выводы по национальности чебурахи)))
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Комментарий удален. Причина: флуд
43k
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Андрей Желязков
  • Дата регистрации: 18.05.2024
  • 0 постов (0 в горячем)

https://dzen.ru/id/5e0e1f856f5f6f00ae0280d7 Канал посвящён различным острым, трудным и спорным вопросам как в современной жизни, так и в истории.
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