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Молочный коктейль из мороженого по-советски

Молочный коктейль из мороженого по-советски

Автор:
10 мая 2024 13:31
Метки: Молочный   из мороженого   коктейль   
847
2

Я думаю, у многих людей моего поколения одной из «вкусняшек» советского детства был молочный коктейль. Он был белый, сладкий, густой как сметана, сытный и с тугими пузырьками.



В Астрахани, как и по всему Союзу, его делали в магазине «Соки-Воды» и соки-водовских отделах гастрономов. Там стоял серый металлический трехрогий миксер с никелированными стаканами, который ревел как турбина. Еще там была стойка с тремя стеклянными конусами. Внизу у конусов были краники. А в конусах были разные соки. Обычно — яблочный осветленный, персиковый с мякотью и самый дешевый — березовый (тоже с мякотью;). Часто — томатный. И стояла солонка, из которой пальцами брали щепотку, посолить томатный сок. Но это — взрослые. Я никогда не видел детей, пивших томатный сок. Ну да ладно, не суть.

Коктейль делали у тебя на глазах: продавщица наливала в большой никелированный стакан молоко из бутылки с широким горлышком, закрытым крышечкой из алюминиевой фольги, бросала туда же пару шариков мороженого, выскребая их из холодильника специальной ложкой, и наливала из мерного стаканчика немного сиропа — обычно яблочного или грушевого. Потом стакан устанавливался в миксер, тот начинал реветь, и надо был мучительно долго ждать, пока коктейль взобьется. И вот — миг блаженства! Который быстро кончается. Как жаль, что стеклянный граненый стакан нельзя облизать изнутри! Или я один так горестно взжыхал? :( А иногда все было буднично, когда в холодильнике уже была заготовленная смесь, которую надо было только взбить.

А потом СССР кончился. И кончились молочные коктейли. Миксеры без стаканов еще долго сиротливо торчали в магазинах. Потом пропали. Зато появилось ВСЁ! Ну, так казалось, по крайней мере. А через несколько лет появились и деньги на это все. Или на что-то. И в кафе появились — ТАДАМ! — молочные коктейли.

Я захотел вспомнить вкус детства и попробовал раз. Попробовал два. Попробовал три. Это был совсем не тот коктейль! Это было просто сладкое молоко с пеной сверху! Я подумал, что дело в слабых китайских миксерах, которые стоят в кафе и купил специальный мощный миксер для кафе. Ведь ЭТО сотни раз делали у меня на глазах! Я не ждал подвоха. А он меня ждал... Ничего не вышло. Это было сладкое молоко с пеной сверху. Я положил побольше мороженого. Я взбивал минут десять и из молока выбил крупинки масла. Это было фиаско. Я признал поражение.

Миксер пылился в шкафу. Но однажды, в начале тысячелетия, прогуливаясь по городу в гастрономе на Васильевском острове я увидел старинный советский миксер, в котором настоящая советская продавщица делала почти настоящий коктейль. Время не пощадило его. Он был непонятного розового оттенка, вкуса и запаха из-за импортного сиропа. Но консистенция была правильная! Я вцепился в продавщицу как клещ. Она молчала как партизан. Но я оказался энцефалитнее. Она открыла мне страшную тайну!!!

Помните прикольный хруст дробленых льдинок на дне стакана? В этом вся хитрость. Молоко должно быть из МОРОЗИЛКИ! Если молоко из холодильника — ничего не выйдет. А в морозилке молоко легко переморозить, поэтому в коктейле часто попадались льдинки. Вот как все просто, когда знаешь. Я быстро обпился молочным коктейлем и миксер снова отправился пылиться в шкаф. Я часто делился своим открытием с продавщицами фуфлыжных коктейлей, но увы, интереса эта хитрость у них не вызывала. Не хочу, чтобы эта тайна ушла со мной. Вот она вам!


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Метки: Молочный   из мороженого   коктейль   
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27  комментариев
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128k
Игорь 5 часов назад
Я вам скажу ещё один секрет, это должно быть молоко, а не фигня из пальмы.
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62k
turyst 2 минуты назад
Молоко должно быть "Можайским"! Вот с ним и был тот самый вкус.

Ну и мороженое настоящее, конечно. :)
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22k
Альберт 39 минут назад
"Я вцепился в продавщицу как клещ. Она молчала как партизан. Но я оказался энцефалитнее. "

Спасибо.
Улыбнуло.
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44k
Карандаш Час назад
У нас в магазине работали на коктейлях две женщины, работали посменно. Одна в возрасте, другая помоложе. У той которая старше коктейль получался воздушный, бархатный, сладкий. С сиропом не жмотилась. А вот у второй и пожиже был и не такой сладкий и льдинки попадались. Обе вроде делали из одного и того же, а результат разный. Так что коктейль тоже "наотшебись" не любит получаться.
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55k
Опиум для народа 2 часа назад
Хоть что-то у лютого антисоветчика ваньки было нормальное...
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21k
Robin Hood 2 часа назад
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30k
Великий Комбинатор 2 часа назад
у нас в кафетерии до сих пор коктейли делают в советском аппарате. только стаканы пластиковые, родные. а новый аппарат пылится в сторонке...
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933
emporio_ss 3 часа назад
Божественный вкус у советского был. Весь секрет в машинке для приготовления - у неё много тысяч оборотов для взбивания. Такие машинки можно купить только в отделе для Спец.Тех.Про. ОЧЕНЬ ДОРОГО.
Ссылка coub.com
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2k
Damvrot Hohlam 3 часа назад
Я сам дома его делаю ,в блендаре . Сливки хэлфэндхэлф , лёд ,пломбир и сироп .
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20k
banzai7 3 часа назад
Господи, сколько воспоминаний нахлынуло.
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22k
КВТИУ-80 4 часа назад
Имитационный коллаж коктейлей "мороженого ПО-СОВЕТСКИ"(?) мне как-то не того (трубка пустая, застывшее в стандартной мимике лицо по естественным эмоциям – пустое)... Настоящий вкус (без "химии") из детства нынче – ау совсем.
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1k
Anatolij 4 часа назад
Родился и до 13 лет жил в Каспийске. Потом лихие девяностые, родители, как многие русские, сбежали в Россию. Одним из ярких воспоминаний о родном городе как раз то, как мы с пацанами пили этот божественный коктейль с песочным пирожным. Мне именно они нравились, друг балдел по заварным.
И вот прошло 32 года, решаю я посетить родину. Жене и детям показать, где прошло мое детство.
Прогуливаясь по памятным местам, наткнулся на кафешку на тм самом месте. Просто из любопытства зашли, взяли по стаканчику. Я большой, семья по среднему. И, о чудо, тот самый, нет, ТОТ САМЫЙ ВКУС!!! У меня как в кино все моё детство перед глазами пронеслось. Может даже скупая слеза...
Потом знакомые рассказывали, что кафешка очень популярна. Ее пытались выкупить вместе с рецептом, но хозяева держатся пока. Не знаю, может и легенда. Но вкус коктейля тот самый!
Будете в Каспийске, обязательно зайдите (ул. Сулеймана Стальского, 3А).
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59k
zloykoyot 5 часов назад
А в Парке Горького сверху коктейль посыпали шоколадной крошкой.
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16k
Александр Сучков 5 часов назад
густой, как сметана он не был! Жиже он был. Каждый день с тёткой ходил пить....
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11k
MakDag 5 часов назад
Как же такое забудешь. У нас, у рынка, в универмаге такой делали 20 коп. стакан. Всегда брал два. Потому что покупать один стакан, это издевательство над нервной системой, пока выстоишь очередь наступает полное обезвоживание от изобилия слюновыделения. Первый стакан глушил залпом, а второй уже смаковал. Чуть позже, такое с пивом было, но это уже другая история...
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75
олег 5 часов назад
С квасом из бочки в стеклянных 0,5 л кружках по 6 коп. та же тайна.
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79k
Viktor 5 часов назад
Я до сих пор помню его вкус, в магазине на углу Ленина и Кирова их отлично готовили! Пойдёшь в кино в Спартак или Ригу (находились рядом), а перед сеансом пару коктейльчиков пропустишь, красота.
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