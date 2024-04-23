10 самых китайских достопримечательностей в России

Здесь можно погрузиться в безмятежную атмосферу, не торопясь, прогуливаться по дорожкам и любоваться местными красотами — беседкой Луны Ваньюэ, прудом утонченности Линлун, Беседкой прекрасного дня Фэнхэ, павильоном китайской яблони Хайтан и Домом чайных церемоний. И, разумеется, здесь есть памятник Конфуцию.

Растения тут тоже произрастают аутентичные для Пекина и Шанхая - яблони, сливы, сосны Ватерери, плакучие ивы и чёрные березы. А весной тут расцветут пионы и крокусы.