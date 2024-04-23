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10 самых китайских достопримечательностей в России

10 самых китайских достопримечательностей в России

Автор:
23 апреля 2024 09:26
Сообщество : ФотоМир
Метки: Китай   Россия   интересно   китайские достопримечательности   позновательно   фото   
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В России много достопримечательностей, связанных с культурой и традициями Поднебесной.

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Гранитные фигуры львов, которые охраняют Домик Петра I, привезли в Санкт-Петербург из Маньчжурии в 1907 году. Великолепные ши-цза, установленные на Петровской набережной, призваны защищать от врагов и символизируют силу и власть. Кстати, неслучайно у обоих львов открыты пасти: считается, что таким образом они отпугивают злых духов.

Личную резиденцию Екатерины II построил Антонио Ринальди. Залы этого дворца оформлены в стиле шинуазри. Особенно эффектный — Стеклярусный кабинет: его стены украшены дюжиной панно, расшитыми шёлковой нитью со стеклярусом. По искрящемуся фону порхают бабочки и птицы, а позолоченные рамы напоминают стволы деревьев.

Один из самых первых российских парков в китайском стиле. Он работает с 1995 года и был построен по случаю возобновления российско-китайских отношений. У главного входа посетителей встречают львы Ши Дзиси. На территории парка есть Лунный мост, украшенный фигурами драконов, макет Великой китайской стены, пагоды и тематические скульптуры. В том числе - Семейство панд и памятник русско-китайской дружбе в виде традиционных музыкальных инструментов – китайской лютни пипа и русской балалайки.

Это здание в центре Москвы построили для чаеторговца Сергея Перлова в 1893 году. Но оно не всегда было похоже одновременно на пагоду и драгоценную шкатулку. В 1896-м на коронацию Николая II должен был приехать канцлер и посол Китая Ли Хунчжан.

Перлов очень хотел, чтобы важный гость остановился именно у него и заказал у архитектора Карла Гиппиуса переделку фасада в китайском стиле. Посол в итоге остановился не здесь, но зато на Мясницкой улице появилось удивительной красоты здание, которое и сегодня считается одной из главных достопримечательностей города.

Мини-копию старинного Сада Радости подарил Петербургу к 300-летию Шанхай. Примерно все локации тут — как готовый фон для эффектных фото: сразу и не поймёшь, ты в Китае или в России. Изящные сосны, яблони и нежная сакура растут в окружении камней, которые создают иллюзию горных хребтов. Пагоду Дружбы охраняют два льва-стража.

Главной достопримечательностью сада считается Стена Девяти драконов - у каждого свой цвет, имя и предназначение. Например, Яй-цзы оберегает от болезней, а Пау-лао – от внезапной опасности. Если на носу сдача диплома, то нужно обращаться за помощью к Би-си, а к Цю-ню - за притоком положительной энергии.

В музее - большая коллекция предметов искусства Китая. Среди них - изящные керамические вазы и нефритовые кубки гу, погребальные диски би, которые символизируют небо, терракотовая голова даоса с трехпалой жабой на макушке и даже особенные домики для боевых сверчков, сделанные из маленьких тыкв.

По соседству с небольшим дворцом «Монплезир» в Петергофе под Петербургом, находится камерный Китайский сад с песчаными дорожками и фонтанами «Раковина» и «Ваза». Он возник почти случайно: после реконструкции банного корпуса между зданием и морем осталась полоска земли. На ней и решили разбить крошечный сад: пруд, скрытый густой зеленью, пагода и мостики и, наконец, грот, из которого в две мраморные чаши льется вода.

Увидев китайское поселение с аккуратными домиками в шведском Дроттингхольме, Екатерина II решила создать собственную деревню - в Царском селе под Петербургом. В качестве источника вдохновения архитекторы Антонио Ринальди и Чарльз Кэмерон использовали одну из любимых гравюр императрицы. При Александре I в Китайской деревне размещали гостей императора. Например, здесь над историей государства российского работал Николай Карамзин. Попасть в деревню можно по одному из пяти мостов, например, с помощью Драконова, который украшен четырьмя фигурами этих волшебных крылатых животных.

Крупнейший традиционный китайский парк в Европе — его площадь составляет больше пяти гектаров. Он спроектирован в традициях классической ландшафтной архитектуры, а все постройки — в стиле Сыхэюань, домов Северного Китая.

Здесь можно погрузиться в безмятежную атмосферу, не торопясь, прогуливаться по дорожкам и любоваться местными красотами — беседкой Луны Ваньюэ, прудом утонченности Линлун, Беседкой прекрасного дня Фэнхэ, павильоном китайской яблони Хайтан и Домом чайных церемоний. И, разумеется, здесь есть памятник Конфуцию.

Растения тут тоже произрастают аутентичные для Пекина и Шанхая - яблони, сливы, сосны Ватерери, плакучие ивы и чёрные березы. А весной тут расцветут пионы и крокусы.

Одним из первых китайскую коллекцию начал собирать Петр I: он обменивался подарками с императором Канси, интересовался диковинными предметами, механизмами и произведениями искусства. Часть его собрания хранится в Эрмитаже. Кроме того, в музее собрана одна из крупнейших коллекций новогодних картин «нянь-хуа» конца XIX – начала XX века, произведения из резного камня, мебель и многое другое. Например, бронзовый бассейн для золотых рыбок, бронзовые ящики-ледники, украшенные густым растительным узором.

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Метки: Китай   Россия   интересно   китайские достопримечательности   позновательно   фото   
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Вадим Курбатов 47 минут назад
Вот еще одна китайская "достопримечательность")
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Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3404 поста (3102 в горячем)

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