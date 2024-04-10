FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8641 пост • 1061 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
"Беременна в ...13?" Более 10 тысяч россиянок младше 18 лет стали мамами в 2021 году

"Беременна в ...13?" Более 10 тысяч россиянок младше 18 лет стали мамами в 2021 году

Автор:
10 апреля 2024 22:00
Сообщество : Жить в России
Метки: беременность   молодые мамы   несовершеннолетние   росстат   статистика   школьницы   
924
2
1

По данным Росстата, в 2021 году в России более 10 тысяч девушек младше 18 лет стали молодыми мамами. Чаще всего несовершеннолетние рожают в Тыве и Забайкальском крае.

Каждый год в России беременеют около 14 тысяч несовершеннолетних девочек. Таких случаев за последние десятилетия стало заметно меньше, но по сравнению с другими странами уровень рождаемости среди девушек младше 18 лет все еще высокий.

На тревожную тенденцию, например, жалуются власти Новосибирской области: "В регионе регулярно рожают школьницы".

Сразу несколько девочек в 2023 году стали мамами в 14 лет, а в 2022-м в области зафиксировали рекорд - роды в 13 лет.

Одна из героинь репортажа программы "Место встречи" на НТВ родила в 14, а забеременнела в 13.

Папаша, явно нежеланного ребёнка, находится в местах не столь отдалённых. Ему 44 или 45 лет, - сообщает бабушка новорожденного.

По данным Росстата, более 10 тысяч девушек, младше 18 лет, родили в 2021 году 11 тысяч детей.

Самая высокая рождаемость среди несовершеннолетних — в Тыве (13 рождений на 1000 девочек 15–17 лет), Забайкальском крае (12,5), Еврейской автономной области (12).

Реже всего подростки рожают детей в Москве (1 случай на 1000 девочек 15–17 лет), Санкт-Петербурге (2 случая) и Ингушетии (2 случая).

Некоторые депутаты, например Виталий Милонов, считают, что ранняя беременность — это ЧП и вообще, такие провокативные шоу как "Беременна в 16", нужно запрещать.

А вот в думском комитете по защите семьи (депутат Вероника Власова) призвали несовершеннолетних отказаться от абортов в пользу родов.

Хотя, это, как минимум, странно.

Ведь у будущих матерей 15–19 лет выше риск таких опасных состояний, как эклампсия , послеродовой эндометрит и системные инфекции . Материнство в раннем возрасте также повышает риск депрессии и тревожного расстройства. 

Ранний материнский дебют сказывается и на социально-экономическом положении женщин. У женщин, родивших до 18 лет, значительно меньше шансов получить высшее образование и найти хорошо оплачиваемую работу. 

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: беременность   молодые мамы   несовершеннолетние   росстат   статистика   школьницы   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Гвоздь Час назад
дети рожденные в 13 довольно рано станут для матери ровесниками
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
DumDum 7 минут назад
Не, ну так-то нормально: в 11 тройничок организовала. В 13 остепенилась, родила...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1429 постов (1357 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

98062



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В России разработан литровый двигатель мощностью 105 л.с.
В России разработан литровый двигатель мощностью 105 л.с.
Необычные истории котиков, которые всю свою жизнь прожили на заводах
Необычные истории котиков, которые всю свою жизнь прожили на заводах
Набирающие популярность в сообществах
Один из «фантастической» династии
Один из «фантастической» династии
Внутри этих часов - двухметровые пружины. Как это возможно?
Внутри этих часов - двухметровые пружины. Как это возможно?
Антидепрессивные советы
Антидепрессивные советы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 10 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#в мире#факты#история#авто аварии#Автовсячина#позитив#Россия#конфликт
#животные#автомобили#машина#интересное#аварии#дети#кино#подборка#фильм#улыбнуло
#Юмор#автомир#интересно#люди#ДТП#забавно#милота#Реакция#кот#собака
Антидепрессивные советы Антидепрессивные советы «Этой девочке надо лечить голову»: несовершеннолетняя жительница Первоуральска устроила «группен секс» с тремя подростками «Этой девочке надо лечить голову»: несовершеннолетняя жительница Первоуральска устроила «группен... Почему корейцы заводят камни вместо животных и как это связано со статистикой Почему корейцы заводят камни вместо животных и как это связано со статистикой Женщина пыталась отравить беременную коллегу, чтобы она не уходила в декрет Женщина пыталась отравить беременную коллегу, чтобы она не уходила в декрет Что стало с девочкой, родившей в пятилетнем возрасте Что стало с девочкой, родившей в пятилетнем возрасте В России владельцев кошек почти в два раза больше, чем владельцев собак В России владельцев кошек почти в два раза больше, чем владельцев собак

На что жалуетесь?

Вернуться