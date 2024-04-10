"Беременна в ...13?" Более 10 тысяч россиянок младше 18 лет стали мамами в 2021 году

По данным Росстата, в 2021 году в России более 10 тысяч девушек младше 18 лет стали молодыми мамами. Чаще всего несовершеннолетние рожают в Тыве и Забайкальском крае.
Каждый год в России беременеют около 14 тысяч несовершеннолетних девочек. Таких случаев за последние десятилетия стало заметно меньше, но по сравнению с другими странами уровень рождаемости среди девушек младше 18 лет все еще высокий.
На тревожную тенденцию, например, жалуются власти Новосибирской области: "В регионе регулярно рожают школьницы".
Сразу несколько девочек в 2023 году стали мамами в 14 лет, а в 2022-м в области зафиксировали рекорд - роды в 13 лет.
Одна из героинь репортажа программы "Место встречи" на НТВ родила в 14, а забеременнела в 13.
Папаша, явно нежеланного ребёнка, находится в местах не столь отдалённых. Ему 44 или 45 лет, - сообщает бабушка новорожденного.
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По данным Росстата, более 10 тысяч девушек, младше 18 лет, родили в 2021 году 11 тысяч детей.
Самая высокая рождаемость среди несовершеннолетних — в Тыве (13 рождений на 1000 девочек 15–17 лет), Забайкальском крае (12,5), Еврейской автономной области (12).
Реже всего подростки рожают детей в Москве (1 случай на 1000 девочек 15–17 лет), Санкт-Петербурге (2 случая) и Ингушетии (2 случая).
Некоторые депутаты, например Виталий Милонов, считают, что ранняя беременность — это ЧП и вообще, такие провокативные шоу как "Беременна в 16", нужно запрещать.
А вот в думском комитете по защите семьи (депутат Вероника Власова) призвали несовершеннолетних отказаться от абортов в пользу родов.
Хотя, это, как минимум, странно.
Ведь у будущих матерей 15–19 лет выше риск таких опасных состояний, как эклампсия , послеродовой эндометрит и системные инфекции . Материнство в раннем возрасте также повышает риск депрессии и тревожного расстройства.
Ранний материнский дебют сказывается и на социально-экономическом положении женщин. У женщин, родивших до 18 лет, значительно меньше шансов получить высшее образование и найти хорошо оплачиваемую работу.
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