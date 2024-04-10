"Беременна в ...13?" Более 10 тысяч россиянок младше 18 лет стали мамами в 2021 году

Каждый год в России беременеют около 14 тысяч несовершеннолетних девочек. Таких случаев за последние десятилетия стало заметно меньше, но по сравнению с другими странами уровень рождаемости среди девушек младше 18 лет все еще высокий.

На тревожную тенденцию, например, жалуются власти Новосибирской области: "В регионе регулярно рожают школьницы".

Сразу несколько девочек в 2023 году стали мамами в 14 лет, а в 2022-м в области зафиксировали рекорд - роды в 13 лет.

Одна из героинь репортажа программы "Место встречи" на НТВ родила в 14, а забеременнела в 13.

Папаша, явно нежеланного ребёнка, находится в местах не столь отдалённых. Ему 44 или 45 лет, - сообщает бабушка новорожденного.