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Иосиф Кобзон о Жванецком

Иосиф Кобзон о Жванецком

Автор:
31 марта 2024 12:27
Метки: Жванецкий   ко мне в Москву   кобзон   
524
2

Из книги «Как перед Богом».


Начну с того, что знаю я Михаила Михайлыча с его, будем так говорить, ранних лет, когда он появился в антураже у Аркадия Исааковича Райкина, и потом, когда они (Виктор Ильченко, Роман Карцев и Михаил Жванецкий), так сказать, отпочковались от Райкина и стали работать втроем. Они работали и терпели большие жизненные и творческие трудности, задыхаясь в вакууме Одессы и Ленинграда, Кончилось тем, что они приехали ко мне в Москву и попросили, чтоб я помог им встретиться с нужным человеком… Они договорились с Рудиным дать им «Сад-Эрмитаж», чтобы выступать там со своей программой. Но дело встало из-за Шкодина Михаила Сергеевича, в то время первого заместителя руководителя Комитета по культуре Москвы. Он был против. И вот они попросили: «Как бы нам попасть к Шкодину, чтобы он не возражал против нашей работы в Москве?!» А у меня с Михал Сергеичем Шкодиным были нормальные отношения. И я привел их к нему. Состоялся откровенный разговор, который закончился тем, что Шкодин разрешил им работать в «Эрмитаже».

Потом появилась просьба помочь решить их квартирные вопросы, по переезду в Москву, по получению квартир. И в этом я им тоже помог. Таким образом, я принял самое прямое участие в их судьбе, хотя их юмор и сатира, как говорится, не мой жанр. Они не были мои близкие, но я видел, что это очень талантливые люди, и поэтому считал необходимым поддержать их. И все вышло нормально.

Общались мы с Мишей эпизодически, когда еще была жива его мама, и он находился у нее в Одессе. Он часто любил там отдыхать и писать, когда уже стал достаточно обеспеченным автором. Если в такой момент я приезжал на гастроли в Одессу, мы как-то пересекались. Относились мы друг к другу хорошо. Но особой дружбы не было.

Теперь, когда многие плюются от того, что Жванецкий делает в наши дни, мне не стыдно, что я когда-то ему помог. Потому что сейчас это совершенно другой Жванецкий. И я это дал понять ему достаточно откровенно. Особенно после того, как он стал высказываться в разных интервью и в передачах Андрея Максимова насчет Кобзона. Как только разговор каким-то образом заходил обо мне, Жванецкий тут же начинал отпускать свои глубокомысленные замечания в том смысле, что… чего же вы хотите, если Кобзон комсомольско-молодежный певец и… всегда с начальством?!

Когда мы встретились на юбилее одного хорошего общего друга в Киеве, тут он получил от меня сполна. Я сказал все, что о нем думаю. Я сказал: «Понимаешь, в чем дело? Если бы не „мой комсомол“, ты бы вообще неизвестно где был бы… Если бы не „комсомольский певец“, о котором ты говоришь с таким упоением, вызывая ажиотаж и ехидные улыбки, кто бы тебя знал, кроме соседей по коммунальной квартире в Одессе? Так бы ты там и жил, пока сам себе не надоел… Ты что себе позволяешь? Какое ты имеешь право? Собственно говоря, и в Москве-то тебя прописали только потому, что просил за тебя именно тот самый „комсомольский певец“, над которым ты теперь так посмеиваешься. Как же тебе не стыдно? Почему ты такой неблагодарный? Почему ты удивительно хамский человек по отношению к людям, которые делают тебе добро?» Вот где-то в таком духе я ему все высказал и добавил: «Теперь я буду на всех углах говорить, что ты — ‹…›, что ты — человек, который не заслуживает совершенно никакого внимания, потому что все, что ты говоришь — все это ерунда, что у тебя нет ни позиции, ни приверженности, ни к чему: ни к народу, ни к стране, ни к коллегам по работе… Как „комсомольский певец“ я буду это утверждать! Тебя это устроит?…»


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Метки: Жванецкий   ко мне в Москву   кобзон   
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8  комментариев
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2k
Руслана Тарасова 2 часа назад
При всей противоречивости личности Кобзона, он был и остался патриотом своей страны, России. А Жванецкий? Маленький завистливый и неблагодарный еврейчик. Именно слово "еврейчик" очень точно характеризуют сущность и творчество этого человека. Ещё два- три года и о "еврейчике" Жванецком никто и не вспомнит.
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171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Полчаса назад
надо было Мишане с левого крюка втащить..говорят И. Кобзон был не плохим боксером.
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2k
scorpi83 Час назад
все что надо знать о евреях
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4k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
Жванецкий типичный мерзкий еврей. Всю жизнь не работал а только поливал грязью страну и население . Всем вечно недовольный но ни в чем не нуждающийся.
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32k
Юрьевич 2 часа назад
А блат вообще ни к чему хорошему, как правило, не приводит. Люди, которые просят других сделать им что-то в обход других и в обход законов, по блату, как правило, не отличаются высокой порядочностью... Поэтому итог очевиден. Как только они получают независимость, сразу начинают гадить своим "благодетелям" перед которыми когда-то унижались до слезливых просьб.
Порядочный человек не будет просить другого нарушить для него правила...
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39k
АнтонПолднев 2 часа назад
Написано так, будто быдло-подросток шестнадцати лет, что-то пытается рассказать своим друзьям на детской площадке. Читать невозможно
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39k
albedo 2 часа назад
Жванецкий просто подонок.
Еврейчик из Одессы, ненавидящий Россию, особенно русских, но ошивавшийся в Москве.
А Кобзон ЧЕЛОВЕК огромного мужества.
По Норд Осту помню - не побоялся пойти к бандитам, как и Хакамада!!
Ссылка youtu.be
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9k
Гвоздь 2 часа назад
очень актуальный пост
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Иван Кемеров
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