Зачем крокодилы мурлыкают как котики? Ведь у них даже нет голосовых связок!

Так парни заявляют о себе. Чем громче звук, чем больше волн и вибраций, тем, соответственно, больше в размерах потенциальный претендент на лапу и сердце. Девушки-крокодилы ориентируются именно на эти вибрации. Именно поэтому крупный крокодил всегда имеет намного больше шансов оставить потомство.