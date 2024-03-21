Зачем крокодилы мурлыкают как котики? Ведь у них даже нет голосовых связок!

Всегда приятно погладить мурчащего котика! Ну и что, что у конкретно этого в пасти 70 с лишним острых зубов и сила сжатия челюстей под 150 атмосфер? Мурчит — значит котик!
Да, крокодилы умеют мурчать. При том, что у них нет голосовых связок. Но тонкости физиологии уходят на второй план, когда голову затмевает любовь!
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Этот ритуал ухаживания называется «водным танцем». Самцы, высунув голову на поверхность, наполняют легкие воздухом и, выпуская его, вибрируют всем телом, издавая глубокий и гулкий рёв.
Так парни заявляют о себе. Чем громче звук, чем больше волн и вибраций, тем, соответственно, больше в размерах потенциальный претендент на лапу и сердце. Девушки-крокодилы ориентируются именно на эти вибрации. Именно поэтому крупный крокодил всегда имеет намного больше шансов оставить потомство.
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