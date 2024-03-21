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Зачем крокодилы мурлыкают как котики? Ведь у них даже нет голосовых связок!

Зачем крокодилы мурлыкают как котики? Ведь у них даже нет голосовых связок!

Автор:
21 марта 2024 09:10
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   звук   крокодил   мурлыкают   природа   фото   
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Всегда приятно погладить мурчащего котика! Ну и что, что у конкретно этого в пасти 70 с лишним острых зубов и сила сжатия челюстей под 150 атмосфер? Мурчит — значит котик!


Да, крокодилы умеют мурчать. При том, что у них нет голосовых связок. Но тонкости физиологии уходят на второй план, когда голову затмевает любовь!



Этот ритуал ухаживания называется «водным танцем». Самцы, высунув голову на поверхность, наполняют легкие воздухом и, выпуская его, вибрируют всем телом, издавая глубокий и гулкий рёв.

Так парни заявляют о себе. Чем громче звук, чем больше волн и вибраций, тем, соответственно, больше в размерах потенциальный претендент на лапу и сердце. Девушки-крокодилы ориентируются именно на эти вибрации. Именно поэтому крупный крокодил всегда имеет намного больше шансов оставить потомство.

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Метки: Видео   животные   звук   крокодил   мурлыкают   природа   фото   
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2  комментария
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1k
MrAnderson Полчаса назад
=)даааа мурлыкает
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12k
DumDum 14 минут назад
Комментарий к фото
Было трудно...
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Deiz
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1573 поста (1267 в горячем)

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