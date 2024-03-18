С пропеллером, но быстрые

Крейсерская скорость: 710 км/ч

По крейсерской скорости стратегическая «тушка» несколько уступает европейскому транспортнику, но по максималке он превосходит все другие ныне летающие винтовые машины – 925 км/ч., а A400M уступает ему по этой характеристике на 100 км/ч.

Первый полет этой необычной машины состоялся еще в 1952 году. Необычность заключается в силовой установке: четыре двигателя НК-12 работают на двойные соосные винты, что можно увидеть крайне редко.