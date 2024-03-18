С пропеллером, но быстрые

Реактивные самолеты более быстроходны, чем винтовые. Это факт. Но не надо недооценивать турбовинтовые машины. Глянем на небольшой рейтинг по скорости винтовых машин.
Крейсерская скорость: 589 км/ч
Бизнес-самолет из Италии – продукт модернизации предыдущей модели P.180 Avanti. Его особенность — толкающие винты. Летает он почти так же быстро, как бизнес-джеты, при этом расходуя меньше топлива. Правда, его открытые лопасти шумят заметно больше, чем крыльчатки турбовентиляторных двигателей.
Крейсерская скорость: 598 км/ч
Швейцарский учебно-тренировочный самолет можно назвать достойным наследником «Яков» и «Аэрокобр» эпохи Второй мировой войны. Он развивает скорость до 685 км/ч, что делает его одним из самых быстрых одновинтовых самолетов и позволяет использовать для тренировки пилотов-истребителей в условиях, максимально приближенных к реальным полетам на боевых самолетах, в том числе для проведения учебного воздушного боя. Его системы авионики имитируют многие принципы военных летательных аппаратов. PC-21 с удовольствием применяют и в гражданской авиации в качестве легкого и быстрого самолета для доставки пассажиров или грузов.
Крейсерская скорость: 643 км/ч
Военно-транспортный самолет Lockheed Martin C-130 Hercules летает аж с 1954 года. В девяностых годах компания провела глубокую модернизацию, удлинила фюзеляж и поставила новые двигатели с шестилопастными винтами – так родился C-130J Super Hercules. Скорость – не главное его достоинство, в первую очередь этот транспортник зарекомендовал себя надежностью и неприхотливостью – причина, по которой его с удовольствием покупают не только военные.
Крейсерская скорость: 780 км/ч
Европейский военно-транспортный самолет гораздо моложе американского «Геркулеса», он начал полеты в 2003 году. Airbus создал его под запрос семи европейских стран. Члены альянса были недовольны тем, что приходится отдавать евро за Super Hercules и попросили авиаконцерн создать свою, европейскую машину.
Крейсерская скорость: 710 км/ч
По крейсерской скорости стратегическая «тушка» несколько уступает европейскому транспортнику, но по максималке он превосходит все другие ныне летающие винтовые машины – 925 км/ч., а A400M уступает ему по этой характеристике на 100 км/ч.
Первый полет этой необычной машины состоялся еще в 1952 году. Необычность заключается в силовой установке: четыре двигателя НК-12 работают на двойные соосные винты, что можно увидеть крайне редко.
В июле 1959 г. в Советский Союз прилетел президент Ричард Никсон. Ответную поездку Никиты Хрущева планировали провести в сентябре 1959 года. Чтобы не ударить в грязь лицом, советского лидера рассчитывали отправить на новом авиалайнере Ту-114.
Однако поскольку в то время Ту-114 все еще был на стадии разработки, потом испытаний, то решили на всякий случай "времянку"– на скорую руку переоборудовать под дипломатический самолет бомбардировщик Ту-95М.
С самолета демонтировали вооружение, а внутри фюзеляжа разместили пять жилых отсеков:
- правительственный салон на 3 места,
- салон для работников аппарата на 20 мест,
- кухню,
- туалет,
- отдельную каюту для охраны.
В бортах прорезали иллюминаторы.
«Дипломатический бомбардировщик» получил обозначение Ту-116. Он был готов и прошел все испытания в 1958 году – на год раньше, чем Ту-114. Однако Хрущев наотрез отказался лететь на нем в Америку. Причиной стал трап-рампа в задней части фюзеляжа. Хрущёв со свойственной ему простотой сказал: «Я должен приветствовать их стоя высоко, во весь рост, от двери, а не вылезать из задницы самолёта». Другой руководитель был только рад продемонстрировать мощь своего государства, но тут взыграли амбиции недалёкого "председателя колхоза".
К счастью, Ту-114 сдали вовремя.
А два построенных экземпляра Ту-116 передали в ВВС, где они возили высший комсостав, различные комиссии и инженерно-технические команды вплоть до начала 1990-х. Один из них сохранился до наших дней и сейчас находится в музее истории гражданской авиации в Ульяновске.
Источник:
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