Как закрывали двери 2000 лет назад в древнеримских лавках и едальнях

FISHKINET
Растет как трава, но это рассада Растет как трава, но это рассада В Дагестане произошёл взрыв из-за брошенного в канализацию окурка В Дагестане произошёл взрыв из-за брошенного в канализацию окурка 17 человек, которым улыбнулась удача в самый подходящий момент 17 человек, которым улыбнулась удача в самый подходящий момент Хитрый парковщик обманывал всех более 20 лет и заработал миллионы долларов Хитрый парковщик обманывал всех более 20 лет и заработал миллионы... Просто гифки, всякие и&nbsp;разные Просто гифки, всякие и разные Честный отзыв от ребёнка Честный отзыв от ребёнка Умер народный артист РСФСР Александр Ширвиндт Умер народный артист РСФСР Александр Ширвиндт В Москве избирательница залила урну с бюллетенями зелёнкой и заработала уголовную статью В Москве избирательница залила урну с бюллетенями зелёнкой и... "Мы не забыли Норд-Ост": москвичи возмущены пассажирками в никабах "Мы не забыли Норд-Ост": москвичи возмущены пассажирками в никабах Красноярка продемонстрировала пение под аккомпанемент трубы… водопроводной трубы Красноярка продемонстрировала пение под аккомпанемент трубы…... Девушка, проживающая в Германии, решила подтянуть свой немецкий Девушка, проживающая в Германии, решила подтянуть свой немецкий Этот мир никогда не перестанет удивлять: занятные вещицы, которыми поделились пользователи сети Этот мир никогда не перестанет удивлять: занятные вещицы, которыми... В Дагестане мужчина расстрелял водителя, насмерть сбившего его 15-летнего сына В Дагестане мужчина расстрелял водителя, насмерть сбившего его... "Вашей маме невестка не нужна?": девушка показала "агрессивный" флирт с мужчинами "Вашей маме невестка не нужна?": девушка показала "агрессивный"... 30 ретро-снимков, которые хранят истории прошлого 30 ретро-снимков, которые хранят истории прошлого Интересные винтажные зажигалки Интересные винтажные зажигалки Сонный медведь встречает весну Сонный медведь встречает весну 30 любопытных фотосравнений «до и после» 30 любопытных фотосравнений «до и после» Автодор проигнорировал президента России и отказался снижать стоимость проезда по М-12 Автодор проигнорировал президента России и отказался снижать...
Как закрывали двери 2000 лет назад в древнеримских лавках и едальнях

Как закрывали двери 2000 лет назад в древнеримских лавках и едальнях

Автор:
15 марта 2024 22:43
Метки: двери   древний рим   закрытие   
919
8

Как-как, на замок, - скажете вы. И будете правы. Действительно, на замок. А знаете, как выглядели те самые двери, которые запирали на замок? Сейчас я вам расскажу и даже покажу.

Эти заведения нуждались в широких дверных проемах, чтобы не задерживать публику и чтобы само содержание помещения работало рекламой.

Чтобы закрыть широкий дверной проем, римляне использовали дверь-гармошку.

×
×

Вот такие дверные проемы дошли до нас в наиболее хорошо сохранившемся древнеримском городе - Помпеях.

Но как же закрывать такие огромные "дыры" в стенах так, чтобы не проникли воры? Дверями, конечно.

И для этих дверей древние помпейцы даже устанавливали специальные пороги.

Обратите внимание: по длине всего каменного порога проходит щель. В эту щель вставляли выступ снизу деревянных полотен для того, чтобы они быстро раздвигались и сдвигались.

Но откуда мы знаем, как выглядели эти двери? Ведь органические материалы почти не сохраняются в течение времени - ни дерево, ни текстиль. Есть, правда, особые условия для их сохранения, но о них расскажем в следующих публикациях.

Оказалось, что хоть и не сохраняются, но оставляют отпечатки - в грунте или, как в Помпеях, в окаменевшем пепле. И достаточно налить гипс на эти негативные отпечатки, как можно получить гипсовую модель древнего предмета.

Вот так выглядит отпечаток деревянной, давно истлевшей двери в окаменевших продуктах извержения вулкана Везувий.

А вот так выглядит гипсовая реконструкция такой двери по отпечатку в пепле. Но раз у нас есть такие прекрасные отпечатки и слепки с них, значит, есть и возможность сделать реальную деревянную реконструкцию.

И ее сделали. В археологическом парке Карнунта (древнеримского военного лагеря в Верхней Паннонии) в Австрии построили реконструкцию целой торговой улочки.

На этой улочке мы можем заглянуть в обычную древнеримскую лавку.

И встретить в ней уже такие знакомые нам двери-гармошки. Вот так археология открывает для нас быт прошедших эпох.

В следующих публикациях остановимся на сохранившихся вопреки всему органических предметах быта, которым от 500 до 5000 лет.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: двери   древний рим   закрытие   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
satra 9 часов назад
Помпеи, как историческая "консерва" - это вообще уникальное явление.

Вот, к примеру, термополии (фудкорт). В выемках стояли кувшины с горячей едой (типа современных мармитов), которые подогревались снизу изнутри. Еще видны фрески с "меню".
Подошел "мне курицу в лаваше и овощей побольше", заплатил и пошел искать лупанарий. (Кстати, в Помпеях и это нашли. С ценником, рекламой и афишами).

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
Graboid 9 часов назад
<<едальнях>> это по хохловски, по русски = столовых ..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Krap

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

4842



Другие посты автора
Популярное
Школьница поругалась с родителями из-за вейпа и отправилась жить в детский дом
Школьница поругалась с родителями из-за вейпа и отправилась жить в детский дом
Такер Карлсон в очередной раз высказался о Москве
Такер Карлсон в очередной раз высказался о Москве
Набирающие популярность
«Секс-плот» — эксперимент антрополога, который хотел доказать жестокость людей, но не смог
«Секс-плот» — эксперимент антрополога, который хотел доказать жестокость людей, но не смог
Офицер, ставший фантастом — Роберт Энсон Хайнлайн⁠⁠
Офицер, ставший фантастом — Роберт Энсон Хайнлайн⁠⁠
Растет как трава, но это рассада
Растет как трава, но это рассада
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 15 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#факты#Прикол#история#Автовсячина#США#позитив#полиция#Ynews
#животные#автомир#Юмор#ДТП#аварии#забавно#Москва#собака#Индия#Россия
#машина#в мире#люди#интересно#авто аварии#природа#интересное#кот#кино#дети
Растет как трава, но это рассада Растет как трава, но это рассада Добро пожаловать отсюда: когда весело становится уже с порога Добро пожаловать отсюда: когда весело становится уже с порога 30 входных дверей, которые выглядят как декорации к фильму Уэса Андерсона 30 входных дверей, которые выглядят как декорации к фильму Уэса Андерсона Враг точно не пройдёт: защита своего жилища на все сто Враг точно не пройдёт: защита своего жилища на все сто Когда казалось бы, что удивить уже нечем... а тут — бац и... двери! Когда казалось бы, что удивить уже нечем... а тут — бац и... двери! Строительные маразмы: 15 сумасшедших дверей, которых не должно было существовать Строительные маразмы: 15 сумасшедших дверей, которых не должно было существовать

На что жалуетесь?

Вернуться