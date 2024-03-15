Как закрывали двери 2000 лет назад в древнеримских лавках и едальнях

Обратите внимание: по длине всего каменного порога проходит щель. В эту щель вставляли выступ снизу деревянных полотен для того, чтобы они быстро раздвигались и сдвигались.

Но откуда мы знаем, как выглядели эти двери? Ведь органические материалы почти не сохраняются в течение времени - ни дерево, ни текстиль. Есть, правда, особые условия для их сохранения, но о них расскажем в следующих публикациях.

Оказалось, что хоть и не сохраняются, но оставляют отпечатки - в грунте или, как в Помпеях, в окаменевшем пепле. И достаточно налить гипс на эти негативные отпечатки, как можно получить гипсовую модель древнего предмета.