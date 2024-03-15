Как закрывали двери 2000 лет назад в древнеримских лавках и едальнях

Как-как, на замок, - скажете вы. И будете правы. Действительно, на замок. А знаете, как выглядели те самые двери, которые запирали на замок? Сейчас я вам расскажу и даже покажу.
Эти заведения нуждались в широких дверных проемах, чтобы не задерживать публику и чтобы само содержание помещения работало рекламой.
Чтобы закрыть широкий дверной проем, римляне использовали дверь-гармошку.
Вот такие дверные проемы дошли до нас в наиболее хорошо сохранившемся древнеримском городе - Помпеях.
Но как же закрывать такие огромные "дыры" в стенах так, чтобы не проникли воры? Дверями, конечно.
И для этих дверей древние помпейцы даже устанавливали специальные пороги.
Обратите внимание: по длине всего каменного порога проходит щель. В эту щель вставляли выступ снизу деревянных полотен для того, чтобы они быстро раздвигались и сдвигались.
Но откуда мы знаем, как выглядели эти двери? Ведь органические материалы почти не сохраняются в течение времени - ни дерево, ни текстиль. Есть, правда, особые условия для их сохранения, но о них расскажем в следующих публикациях.
Оказалось, что хоть и не сохраняются, но оставляют отпечатки - в грунте или, как в Помпеях, в окаменевшем пепле. И достаточно налить гипс на эти негативные отпечатки, как можно получить гипсовую модель древнего предмета.
Вот так выглядит отпечаток деревянной, давно истлевшей двери в окаменевших продуктах извержения вулкана Везувий.
А вот так выглядит гипсовая реконструкция такой двери по отпечатку в пепле. Но раз у нас есть такие прекрасные отпечатки и слепки с них, значит, есть и возможность сделать реальную деревянную реконструкцию.
И ее сделали. В археологическом парке Карнунта (древнеримского военного лагеря в Верхней Паннонии) в Австрии построили реконструкцию целой торговой улочки.
На этой улочке мы можем заглянуть в обычную древнеримскую лавку.
И встретить в ней уже такие знакомые нам двери-гармошки. Вот так археология открывает для нас быт прошедших эпох.
В следующих публикациях остановимся на сохранившихся вопреки всему органических предметах быта, которым от 500 до 5000 лет.
Источник:
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Вот, к примеру, термополии (фудкорт). В выемках стояли кувшины с горячей едой (типа современных мармитов), которые подогревались снизу изнутри. Еще видны фрески с "меню".
Подошел "мне курицу в лаваше и овощей побольше", заплатил и пошел искать лупанарий. (Кстати, в Помпеях и это нашли. С ценником, рекламой и афишами).
ПО АНГЛИЦКИ, не ПО римски .. ФАСТ = быстро , ФУД = еда .. "фастфуд"
для тех кто небыл в хохляндии еще раз - столовая = їдальня .. читайте переводчик яндекса .. и в голове будет порядок