Мой дом - моя крепость: россиянам могут разрешить любую самооборону при защите жилья

До сих пор превысивший пределы самообороны попадает под уголовную статью. А как аккуратно и в рамочках защищать себя и семью, когда в твой дом вломился преступник, никто не знает.
Депутаты Госдумы от ЛДПР отправили законопроект на отзыв в правительство и Верховный суд. В случае защиты, как считают авторы документа, граждане могут превышать допустимую самооборону и использовать для этого любые способы. Также можно защищать и свое имущество. Авторы инициативы уверены, что в данном случае неважно, о каком имуществе идёт речь - о том, что находится в доме/квартире или, к примеру, в номере отеля.
Как сообщает "Парламентская газета", ссылаясь на статистику МВД, в 2023 году каждая седьмая кража, каждый двадцать седьмой грабеж и почти каждое седьмое разбойное нападение были связаны с незаконным проникновением в жилье или помещение. Только за прошлый год в полиции зарегистрировано 20, 5 тысяч квартирных краж. При этом грабители, похитители и насильники зачастую врываются в жильё, когда там находятся люди. Часто такие проникновения заканчиваются плачевно для владельцев имущества.
Однако если будут приняты поправки к законодательству, у россиян будет больше шансов защитить себя и своё имущество, при этом не опасаясь уголовного преследования. Такая практика со временем позволит снизить процент преступности в этом секторе, ведь многие воришки и грабители идут на дело, в том числе потому, что не ожидают ожесточенного отпора. Владельцы же имущества также предпочитают расстаться с деньгами и ценностями, лишь бы остаться в живых и не стать обвиняемыми в превышении самообороны.
"Парламентская газета" приводит печальную статистику:
В 2021 году за убийство, совершенное при превышении необходимой обороны, осудили 428 человек
В 2022-м по той же статье — 214 человек.
Оправдательных приговоров по этой статье УК в 2021 году - один, в 2022 году- два.
В 2021 году за причинение тяжкого или среднего вреда здоровью при превышении необходимой обороны осуждено 418 человек, в 2022-м — 426 человек.
Оправдательных приговоров по этой статье в 2021 году не было вообще, в 2022 году - семь.
Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поясняет: "Мы считаем, что формула «Мой дом — моя крепость» должна быть закреплена в уголовном праве. Недопустимо, чтобы человек, который оборонялся от злоумышленника, применяя оружие или иные средства, чтобы защитить свою семью, вдруг сам оказывался на скамье подсудимых".
Источник:
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точнее сказать не "не знает", а "даже не задумывался". та же тема когда на граждан на улицах нападают вооруженные преступники и люди ничего не могут им противопоставить, даже если могут, потому что преступники законописцы прикрыли уличных преступников от расплаты на месте, своими тупыми бреднями о превышении пределов допустимой самообороны.
думаешь если к законнику в дом кто вломится и он его там завалит, то все будут по закону делать, как для граждан писано? я вот думаю там скажут, для картинки в телевизоре и пр. сми, про проверку, чтобы народ не шумел, и на том и закончат, дело даже не заведут.
Ко мне вломились. Я уже в состоянии аффекта.
У меня на бите нет динамометра, чтоб я силу им измерял когда по башке буду бить.
За два дома от меня компания во дворе употребляла, возникла ссора переросшая в драку, один из собутыльников отгрёб от остальных, обиженный метнулся домой за ружьём... Продолжать? И это только по городу где я живу. А вот реальных грабежей жилья с пострадавшими хозяевами я чёт не помню. Надо со школы людям объяснять что такое самооборона и как это происходит, а то у нас что то стесняются про это населению говорить, вот про то как задницу трахаться - это пожалуйста!
Мама там с сестрой кто там? Я говорю ошиблись.
А в дверь опять стук, и наглый такой.
Я понимаю чувак шел куда то и моя последняя дверь на этаже в подьезде. Сейчас понимаю ))
Я вроде в глазок смотрю, он стоит.
Блин, не унимается и уже давай барабанить.
Я дверь открываю и вперед. Иди говорю, ты ошибся.
Нет, прямо лезет.
Я не сдержался и за глотку его и с лестницы. Мои Боги что он пьяный в дрянь. Трезвый бы убился бы нахрен. Он ворочается там внизу, а я уже сознаю как мне повезло...
Он после такого телепорта видно чуть отрезвел, и что то там побубнил и вниз почапал. А туту да дверью истерика, мама вся в шоке... Я сам на адреналине аж руки трясутся....
Это как вот в час ночи тоже кто то в дверь забарабанил. В такое время, это считай сразу аффект. В час ночи к тебе с цветами или пузырем кто то вряд ли...
А проблемы уж точно.
Видео старенькое , но тут на пальцах показывают логику нашей правоохранительной системы !
Как обычно - несколько человек сознались в захоронках, а потом сгинули.
Будем честны? Текущая формация закона куда как эффективнее?