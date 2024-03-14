Мой дом - моя крепость: россиянам могут разрешить любую самооборону при защите жилья

Однако если будут приняты поправки к законодательству, у россиян будет больше шансов защитить себя и своё имущество, при этом не опасаясь уголовного преследования. Такая практика со временем позволит снизить процент преступности в этом секторе, ведь многие воришки и грабители идут на дело, в том числе потому, что не ожидают ожесточенного отпора. Владельцы же имущества также предпочитают расстаться с деньгами и ценностями, лишь бы остаться в живых и не стать обвиняемыми в превышении самообороны.

"Парламентская газета" приводит печальную статистику:

В 2021 году за убийство, совершенное при превышении необходимой обороны, осудили 428 человек

В 2022-м по той же статье — 214 человек.

Оправдательных приговоров по этой статье УК в 2021 году - один, в 2022 году- два.

В 2021 году за причинение тяжкого или среднего вреда здоровью при превышении необходимой обороны осуждено 418 человек, в 2022-м — 426 человек.

Оправдательных приговоров по этой статье в 2021 году не было вообще, в 2022 году - семь.

Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поясняет: "Мы считаем, что формула «Мой дом — моя крепость» должна быть закреплена в уголовном праве. Недопустимо, чтобы человек, который оборонялся от злоумышленника, применяя оружие или иные средства, чтобы защитить свою семью, вдруг сам оказывался на скамье подсудимых".