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Мой дом - моя крепость: россиянам могут разрешить любую самооборону при защите жилья

Мой дом - моя крепость: россиянам могут разрешить любую самооборону при защите жилья

Автор:
14 марта 2024 18:05
Сообщество : Жить в России
Метки: Превышение пределов самообороны   закон   инициатива   лдпр   самооборона   уголовное дело   
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До сих пор превысивший пределы самообороны попадает под уголовную статью. А как аккуратно и в рамочках защищать себя и семью, когда в твой дом вломился преступник, никто не знает.

Депутаты Госдумы от ЛДПР отправили законопроект на отзыв в правительство и Верховный суд. В случае защиты, как считают авторы документа, граждане могут превышать допустимую самооборону и использовать для этого любые способы. Также можно защищать и свое имущество. Авторы инициативы уверены, что в данном случае неважно, о каком имуществе идёт речь - о том, что находится в доме/квартире или, к примеру, в номере отеля.


Как сообщает "Парламентская газета", ссылаясь на статистику МВД, в 2023 году каждая седьмая кража, каждый двадцать седьмой грабеж и почти каждое седьмое разбойное нападение были связаны с незаконным проникновением в жилье или помещение. Только за прошлый год в полиции зарегистрировано 20, 5 тысяч квартирных краж. При этом грабители, похитители и насильники зачастую врываются в жильё, когда там находятся люди. Часто такие проникновения заканчиваются плачевно для владельцев имущества.


Однако если будут приняты поправки к законодательству, у россиян будет больше шансов защитить себя и своё имущество, при этом не опасаясь уголовного преследования. Такая практика со временем позволит снизить процент преступности в этом секторе, ведь многие воришки и грабители идут на дело, в том числе потому, что не ожидают ожесточенного отпора. Владельцы же имущества также предпочитают расстаться с деньгами и ценностями, лишь бы остаться в живых и не стать обвиняемыми в превышении самообороны.


"Парламентская газета" приводит печальную статистику:

В 2021 году за убийство, совершенное при превышении необходимой обороны, осудили 428 человек

В 2022-м по той же статье — 214 человек.

Оправдательных приговоров по этой статье УК в 2021 году - один, в 2022 году- два.


В 2021 году за причинение тяжкого или среднего вреда здоровью при превышении необходимой обороны осуждено 418 человек, в 2022-м — 426 человек.

Оправдательных приговоров по этой статье в 2021 году не было вообще, в 2022 году - семь.


Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поясняет: "Мы считаем, что формула «Мой дом — моя крепость» должна быть закреплена в уголовном праве. Недопустимо, чтобы человек, который оборонялся от злоумышленника, применяя оружие или иные средства, чтобы защитить свою семью, вдруг сам оказывался на скамье подсудимых".

Источник:

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Метки: Превышение пределов самообороны   закон   инициатива   лдпр   самооборона   уголовное дело   
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20  комментариев
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22k
Shtoppi 2 часа назад
«А как аккуратно и в рамочках защищать себя и семью, когда в твой дом вломился преступник, никто не знает.»
---------
точнее сказать не "не знает", а "даже не задумывался". та же тема когда на граждан на улицах нападают вооруженные преступники и люди ничего не могут им противопоставить, даже если могут, потому что преступники законописцы прикрыли уличных преступников от расплаты на месте, своими тупыми бреднями о превышении пределов допустимой самообороны.
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3k
lekha-fil 3 минуты назад
Не пройдёт.
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8k
tamin 55 минут назад
Жаль что это перед выборами. А так-идея отличная.
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14k
gavrosh 58 минут назад
По мне так: вор, грабитель забравщийся в мой дом, уже не имеет ни каких прав! Ещё бы законникам это втолковать.
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4k
Василий Афиногенов 59 минут назад
выборы у них осенью,популизм
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141
FlakoBoy Час назад
Могу биться об заклад, что инициатива не пройдет. Наверняка найдут какую - нибудь причину, чтобы не лишать ментов этой работы. Иначе, если они только на шапочный разбор приезжать будут, то возникнет вопрос о целесообразности содержания такого количества единиц в штате.
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8k
Allmaster Час назад
А где граница то? Что можно превышать и сколько?
Ко мне вломились. Я уже в состоянии аффекта.
У меня на бите нет динамометра, чтоб я силу им измерял когда по башке буду бить.
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853
Тордион Час назад
При таком законе нужно осторожнее принимать приглашение в гости.
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6k
Rubiroid_47 2 часа назад
А могут и не разрешить.
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9k
Pravednik84 2 часа назад
Было уже...
Как обычно - несколько человек сознались в захоронках, а потом сгинули.
Будем честны? Текущая формация закона куда как эффективнее?
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