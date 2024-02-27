Индийцы почти разрушили мост плевками

Жалко мост

Мост через реку Хугли в Калькутте покрылся ржавчиной в основании сваи и теперь находится в аварийном состоянии. А ведь он был построен на совесть еще при британском правлении в 1943 году.

Для моста это еще не критический возраст, если бы постоянные плевки прохожих и проезжающих. Все потому что у индусов не простая слюна, добрая их половина жует паан.