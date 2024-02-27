FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 9202 поста • 859 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
Индийцы почти разрушили мост плевками

Индийцы почти разрушили мост плевками

Автор:
27 февраля 2024 09:02
Сообщество : ФотоМир
Метки: Индийцы   в мире   люди   мост   плевки   слюни   фото   
1567
7

Доплевались! Но мы бы с вами не смогли разрушить мост, даже если бы плевали в два раза усерднее. Только индусы так могут. И вот почему.

Жалко мост

Мост через реку Хугли в Калькутте покрылся ржавчиной в основании сваи и теперь находится в аварийном состоянии. А ведь он был построен на совесть еще при британском правлении в 1943 году.

Для моста это еще не критический возраст, если бы постоянные плевки прохожих и проезжающих. Все потому что у индусов не простая слюна, добрая их половина жует паан.

×
×

Паан по сути это листья бетеля, от которого зубы и десна становятся жутко-красными, плюс еще смешанный с его орехами.

Бетельная слюна особо едкая, она смогла разъесть стальную опору моста на 3мм. Добавьте к этом ежедневный птичий помет на поврежденные участки, и вышло, что материал опор истончился вдвое!

Как пытаются спасти мост

Наняты дополнительные служащие в городское хозяйство. Их единственная работа – каждый день утром и вечером проходить по мосту и счищать все это «хозяйство». Потому что заставить людей, нажевавшихся бетелем, не сплевывать, пока не получается.

Это происходит у них на автомате, а бетель жует практически половина населения страны. Невозможно переучить миллиард, пришлось нанять двух людей исправлять их ущерб. Но поскольку дни жаркие, все наплеванное с утра до вечера все равно успевает нанести свой вред.

Каждый день через мост проходит более 150 тысяч пешеходов и проезжает 10 тысяч автомобилей, потому позволить себе ремонт в таком плотном трафике означает учинить настоящий транспортный коллапс. Город этого просто не потянет.

Подумывают закрыть совсем уж раскрошившиеся места листами из пластика или просто защитными рекламными баннерами. Их не жалко, но и прослужат они под бетелевой атакой недолго.

С другой стороны, рано или поздно мост закроют, как аварийный. Опоры уже истончены вдвое, местные власти просто смотрят на проблему сквозь пальцы.

Ну, или дойдет до очередной катастрофы с обрушением. В Индии они происходят довольно часто, особенно в провинциях, где развешены подвесные мосты. Люди превышают допустимый трафик.

Когда лопнули тросы моста на реке Матчху, в воду упало около 500 человек (погибло 141). В то время как строился он с пропускной способностью 200.

Население растет, а вся инфраструктура совершенно не успевает за таким темпом перестраиваться. Вспомните только толчку на поездах!

Даже не могу придумать, какая русская народная привычка могла бы вызвать какое-то обрушение или коллапс у нас, не так мы однородны. Вот у индусов есть такая объединяющая черта – бетель.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Индийцы   в мире   люди   мост   плевки   слюни   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
sergonly Полчаса назад
В прямом смысле наплевательское отношение к технике безопасности
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
889
adssaf afasffdsga 6 минут назад
Плевательницы поставить?.. Тоже британские, правда. Заменять их дешевле многократно, чем коллапс и многомиллионный ремонт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
KotSkripaley 20 минут назад
Нос у собаки на "Площади революции", скоро отвалится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Marlboro 21 минуту назад
Ждем следующую историю: в лифте постоянно справляли нужду. Соленый раствор повредил движущий механизм лифта и лифт находится в аварийном состоянии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1341960



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Они весь Краснодар держат, никто им ничего не сделает»: участники шумной свадьбы начали палить из АК-47 и напугали местных жителей
«Они весь Краснодар держат, никто им ничего не сделает»: участники шумной свадьбы...
"Это какой-то разврат!": кондитера из Дагестана попытались затравить за нестандартные торты
"Это какой-то разврат!": кондитера из Дагестана попытались затравить за нестандартные...
Набирающие популярность в сообществах
Праздники в Сибири
Праздники в Сибири
История появления платных парковок в Москве
История появления платных парковок в Москве
В этих милых созданиях прекрасно все, но только до определенного времени
В этих милых созданиях прекрасно все, но только до определенного времени
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 20 февраля

Лучшие демотиваторы
Мужской оберег от меркантильных женщин

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#позитив#автомир#Китай#Россия#подборка#природа#фильм#ДТП
#животные#Прикол#факты#машина#забавно#дети#Реакция#история#полиция#авто аварии
#Юмор#интересно#автомобили#кино#люди#милота#собака#интересное#аварии#Автовсячина
В этих милых созданиях прекрасно все, но только до определенного времени В этих милых созданиях прекрасно все, но только до определенного времени Красивое кастовое неравенство Красивое кастовое неравенство Экстремальный минимализм японцев Экстремальный минимализм японцев Африканское племя, где мужчина должен пережить ад перед свадьбой Африканское племя, где мужчина должен пережить ад перед свадьбой Женщин с лишним весом в этих странах мужчины готовы носить на руках Женщин с лишним весом в этих странах мужчины готовы носить на руках Глиннил Хилгыр Иззигыл - так филиппинский дедушка заставил назвать внука Глиннил Хилгыр Иззигыл - так филиппинский дедушка заставил назвать внука

На что жалуетесь?

Вернуться