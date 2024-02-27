Индийцы почти разрушили мост плевками

Доплевались! Но мы бы с вами не смогли разрушить мост, даже если бы плевали в два раза усерднее. Только индусы так могут. И вот почему.
Жалко мост
Мост через реку Хугли в Калькутте покрылся ржавчиной в основании сваи и теперь находится в аварийном состоянии. А ведь он был построен на совесть еще при британском правлении в 1943 году.
Для моста это еще не критический возраст, если бы постоянные плевки прохожих и проезжающих. Все потому что у индусов не простая слюна, добрая их половина жует паан.
Паан по сути это листья бетеля, от которого зубы и десна становятся жутко-красными, плюс еще смешанный с его орехами.
Бетельная слюна особо едкая, она смогла разъесть стальную опору моста на 3мм. Добавьте к этом ежедневный птичий помет на поврежденные участки, и вышло, что материал опор истончился вдвое!
Как пытаются спасти мост
Наняты дополнительные служащие в городское хозяйство. Их единственная работа – каждый день утром и вечером проходить по мосту и счищать все это «хозяйство». Потому что заставить людей, нажевавшихся бетелем, не сплевывать, пока не получается.
Это происходит у них на автомате, а бетель жует практически половина населения страны. Невозможно переучить миллиард, пришлось нанять двух людей исправлять их ущерб. Но поскольку дни жаркие, все наплеванное с утра до вечера все равно успевает нанести свой вред.
Каждый день через мост проходит более 150 тысяч пешеходов и проезжает 10 тысяч автомобилей, потому позволить себе ремонт в таком плотном трафике означает учинить настоящий транспортный коллапс. Город этого просто не потянет.
Подумывают закрыть совсем уж раскрошившиеся места листами из пластика или просто защитными рекламными баннерами. Их не жалко, но и прослужат они под бетелевой атакой недолго.
С другой стороны, рано или поздно мост закроют, как аварийный. Опоры уже истончены вдвое, местные власти просто смотрят на проблему сквозь пальцы.
Ну, или дойдет до очередной катастрофы с обрушением. В Индии они происходят довольно часто, особенно в провинциях, где развешены подвесные мосты. Люди превышают допустимый трафик.
Когда лопнули тросы моста на реке Матчху, в воду упало около 500 человек (погибло 141). В то время как строился он с пропускной способностью 200.
Население растет, а вся инфраструктура совершенно не успевает за таким темпом перестраиваться. Вспомните только толчку на поездах!
Даже не могу придумать, какая русская народная привычка могла бы вызвать какое-то обрушение или коллапс у нас, не так мы однородны. Вот у индусов есть такая объединяющая черта – бетель.
Источник:
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