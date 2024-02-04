Катание девушек на «Дьявольском колесе»

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Суть конкурса очень проста. Девушки забираются на слегка покатое горизонтальное колесо. Оно начинает набирать обороты и задача участниц удержаться на диске как можно дольше. Побеждает оставшаяся «царем горы».
Главная задача — удержать равновесие и остаться на диске.
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