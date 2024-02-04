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Катание девушек на «Дьявольском колесе»

Катание девушек на «Дьявольском колесе»

Автор:
04 февраля 2024 10:52
Метки: Видео   Дьявольское колесо   аттракцион   девушки   забавно   октоберфест   
860
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Суть конкурса очень проста. Девушки забираются на слегка покатое горизонтальное колесо. Оно начинает набирать обороты и задача участниц удержаться на диске как можно дольше. Побеждает оставшаяся «царем горы».

Главная задача — удержать равновесие и остаться на диске.

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Метки: Видео   Дьявольское колесо   аттракцион   девушки   забавно   октоберфест   
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5  комментариев
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11k
Борис Карабанов Полчаса назад
Вот, друг подсказывает, что с голой попой держаться будет гораздо проще.
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38k
Александр Минуту назад
Я такие видосы смотрю и думаю всегда. Немцы же нормальные - и славяне они на рожи то. А что творят их власти с их народом уже 100 лет?
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9k
Владимир 23 минуты назад
В детстве в Петергофе в 70-х годах катался на таком. Не знаю, сохранился сейчас или нет.
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3k
LekS 38 минут назад
Кто первая в центр усядется, та и победит. В чем интерес? На задранные юбки смотреть?
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94k
Херанука Паибалу 40 минут назад
в первом видео победили ЛЕОПАРДЫ
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