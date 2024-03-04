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"Цветочки для дамы заказывать будете?": история 8 марта

"Цветочки для дамы заказывать будете?": история 8 марта

Автор:
04 марта 2024 07:24
Сообщество : Факты
Метки: 8 марта   интересно   история 8 марта   история праздника   международный женский день   права женщин   
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Совсем скоро цены на цветы вырастут, а мужчины будут скупать духи в магазинах. Не за горами 8 марта. Давайте ещё раз вспомним, как же появился этот день.

История появления Международного Женского Дня, который отмечается 8 марта, уходит корнями в исторические события.

В начале 20 века американские женщины начали выступать за свои права, требуя равенства и право голоса. В 1908 году, 15 000 женщин маршировали по Нью-Йорку, требуя лучших условий работы и сокращения рабочего дня. Именно эти события вдохновили женщин в различных странах на борьбу за свои права. Первая Национальная Женская Конференция, проведенная в 1909 году, стала отправной точкой.

Также Международный Женский День тесно связан с событиями Русской Революции 1917 года. 8 марта (по старому стилю) женщины Петрограда вышли на улицы с требованиями равенства и лучших условий труда.


Идея установления международного дня женщин также активно продвигалась на Конференции женщин-социалисток в 1910 году в Германии. Предложение учредить такой день встретило поддержку - и в 1911 году впервые было отмечено в нескольких странах. В Германии первый Международный Женский День прошёл 19 марта 1914 года.



С течением времени Международный Женский День стал символом борьбы за права женщин, равноправие и социальную справедливость. Он объединяет женщин по всему миру в их стремлении к достижению полноправия и уважения. Праздник стал днем, когда поклоняются достижениям женщин в различных сферах: от политики и науки до искусства и образования. Это также день, когда обращают внимание на проблемы гендерного неравенства и насилия в отношении женщин.

В различных странах 8 марта отмечается с помощью подарков и цветов, а также проведением общественных мероприятий. В нескольких странах праздник стал официальным выходным. Международный Женский День олицетворяет долгий путь борьбы женщин за свои права.


А вы отмечаете 8 марта?

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Метки: 8 марта   интересно   история 8 марта   история праздника   международный женский день   права женщин   
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5  комментариев
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6k
livaneth 37 минут назад
Если вкратце - две еврейки, Клара Цеткин и Роза Люксембург, заставили заставили всю Германию праздновать Пурим.
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873
Тордион Полчаса назад
Зачем мне отмечать? Я ж не баба.
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96k
Доктор Джонс Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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18k
Сергей 38 минут назад
Ссылка youtu.be
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