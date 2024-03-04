"Цветочки для дамы заказывать будете?": история 8 марта

Также Международный Женский День тесно связан с событиями Русской Революции 1917 года. 8 марта (по старому стилю) женщины Петрограда вышли на улицы с требованиями равенства и лучших условий труда.



Идея установления международного дня женщин также активно продвигалась на Конференции женщин-социалисток в 1910 году в Германии. Предложение учредить такой день встретило поддержку - и в 1911 году впервые было отмечено в нескольких странах. В Германии первый Международный Женский День прошёл 19 марта 1914 года.