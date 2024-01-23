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Просто гифки, всякие и&nbsp;разные

Просто гифки, всякие и разные

Автор:
23 января 2024 22:02
Метки: гифки   может даже смешные   просто гифки   
514
16
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Просто гифки, разнообразные...

Интересного вам просмотра!

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Метки: гифки   может даже смешные   просто гифки   
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4  комментария
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37k
АнтонПолднев Час назад
Отец больше 40 лет пробыл в море. Рассказывал, что на некоторых судах заводили собак и кошек. Скучно же. Переходы длинные, до 9 месяцев бывало. Ходил на контейнеровозе, судно огромное, а экипаж не очень большой. Человек 15-17 по моему. И было у них на борту две кошки и собакен. И вот с дури они собакена начали к пивку приучать. Хлебушек обмакнут и кидают. А потом не знали, как от зависимости избавиться. Они только пиво открывают, а он под дверь и скулит. Старпом приметил, и палил их постоянно

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34k
Юр21 Час назад
Хороша-а-а...
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234
sasha Юр21 40 минут назад
Огонь !
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Юганск

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