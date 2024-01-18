Компания Fujitsu извинилась за программное обеспечение, отправившее за решётку невиновных сотрудников британской почты

Cкандал о самом крупном распиле IT-провале в Британии длится уже больше 20 лет. В 1999 году для почтовых отделений страны японская компания Fujitsu разработала за миллиард фунтов систему Horizon. Почтовая система учёта оказалась, мягко говоря, с дефектами. Из-за сбоев она выдавала ошибки в бухгалтерии и сообщала о крупных недостачах. Из-за этого пострадали как минимум 900 сотрудников почты. Подавляющее большинство отделалось увольнением и штрафами, несколько человек отправили в тюрьму и один человек из-за скандала покончил жизнь самоубийством (есть сведения, что счёты с жизнью свели четверо сотрудников почты, но только один случай достоверен и задокументирован).





И вот на днях на слушаниях в британском парламенте глава европейского подразделения Fujitsu Пол Паттерсон решил принести официальные извинения и сообщил, что у компании есть "моральное обязательство" внести свой вклад в компенсации пострадавшим.



