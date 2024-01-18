Компания Fujitsu извинилась за программное обеспечение, отправившее за решётку невиновных сотрудников британской почты

Ошибочка вышла. Бывает.
Cкандал о самом крупном
распиле IT-провале в Британии длится уже больше 20 лет. В 1999 году для почтовых отделений страны японская компания Fujitsu разработала за миллиард фунтов систему Horizon. Почтовая система учёта оказалась, мягко говоря, с дефектами. Из-за сбоев она выдавала ошибки в бухгалтерии и сообщала о крупных недостачах. Из-за этого пострадали как минимум 900 сотрудников почты. Подавляющее большинство отделалось увольнением и штрафами, несколько человек отправили в тюрьму и один человек из-за скандала покончил жизнь самоубийством (есть сведения, что счёты с жизнью свели четверо сотрудников почты, но только один случай достоверен и задокументирован).
И вот на днях на слушаниях в британском парламенте глава европейского подразделения Fujitsu Пол Паттерсон решил принести официальные извинения и сообщил, что у компании есть "моральное обязательство" внести свой вклад в компенсации пострадавшим.
"Fujitsu хотела бы извиниться за нашу роль в этой ужасной судебной ошибке. Мы оказались участниками происходящего с самого начала, в наших системах были ошибки, и мы поспособствовали преследованию многих работников почты. Мы искренне сожалеем об этом", — заявил Пол Паттерсон.
Сотрудники почты с самого начала кричали о том, что проблема кроется в программном обеспечении Horizon, но их никто не слушал. На проблему начали обращать внимание лишь в 2009 году после публикации журнала Computer Weekly, рассказавшему о сбоях в почтовой системе. В том же году один из пострадавших создал организацию "Справедливость для сотрудников почты", в которую вошли более 500 человек. Только в 2017 году благодаря коллективному иску в Верховный суд, который признал их правоту, власти Британии начали отменять обвинительные приговоры и выплачивать компенсации. На сегодняшний день сумма выплат составила около 73 млн долларов.
Что самое смешное, разработчики ПО ещё на ранней стадии знали о его недостатках и сбоях в системе. На вопрос о том, почему компания ничего не предприняла для устранения дефектов, Паттерсон ответил, что не знает — ведь поведение Fujitsu в те годы "не соответствовало современным ценностям компании".
"Я считаю, что мы этичная компания. Сегодняшняя Fujitsu сильно отличается от компании начала 2000-х годов, и мы должны чётко продемонстрировать это нашим клиентам, правительству и всему обществу здесь, в Великобритании", — заявил Паттерсон.
Источник:
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Но вод наша почта как то потеряла мою посылку.
Звоню, говорят пишите заявление и мы в течении 30 дней вам обязательно ответим и решим.
Проходит 40 дней - тишина.
Звоню, говорят, пишите заявление, и мы совершенно точно, вам ответим. Не можем не ответить.
И опять 2 месяца тишина.
Опять просят написать заявление....
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А потом али вернул деньги.
От почты не ответа не извинений.
кто бы перед нами извинился за Почту РФ.
Меня больше интересует поведение внутренней службы безопасности этой Британской почты; или поведение прокуратуры... Вот там бы порыться.
наипал он всех, и не один раз. и не только почтальонов, заметьте.
И, кстати, даже не попытался принести извинения.
пс. смотрю, СберМудни зашевелились