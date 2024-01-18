FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7465 постов • 3084 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
Компания Fujitsu извинилась за программное обеспечение, отправившее за решётку невиновных сотрудников британской почты

Компания Fujitsu извинилась за программное обеспечение, отправившее за решётку невиновных сотрудников британской почты

Автор:
18 января 2024 18:33
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Fujitsu   IT-система   Королевская почта Великобритании   бухгалтерия   извинение   ошибки   програмное обеспечение   
2520
3

Ошибочка вышла. Бывает.

Cкандал о самом крупном распиле IT-провале в Британии длится уже больше 20 лет. В 1999 году для почтовых отделений страны японская компания Fujitsu разработала за миллиард фунтов систему Horizon. Почтовая система учёта оказалась, мягко говоря, с дефектами. Из-за сбоев она выдавала ошибки в бухгалтерии и сообщала о крупных недостачах. Из-за этого пострадали как минимум 900 сотрудников почты. Подавляющее большинство отделалось увольнением и штрафами, несколько человек отправили в тюрьму и один человек из-за скандала покончил жизнь самоубийством (есть сведения, что счёты с жизнью свели четверо сотрудников почты, но только один случай достоверен и задокументирован).


И вот на днях на слушаниях в британском парламенте глава европейского подразделения Fujitsu Пол Паттерсон решил принести официальные извинения и сообщил, что у компании есть "моральное обязательство" внести свой вклад в компенсации пострадавшим.


"Fujitsu хотела бы извиниться за нашу роль в этой ужасной судебной ошибке. Мы оказались участниками происходящего с самого начала, в наших системах были ошибки, и мы поспособствовали преследованию многих работников почты. Мы искренне сожалеем об этом", — заявил Пол Паттерсон.

Сотрудники почты с самого начала кричали о том, что проблема кроется в программном обеспечении Horizon, но их никто не слушал. На проблему начали обращать внимание лишь в 2009 году после публикации журнала Computer Weekly, рассказавшему о сбоях в почтовой системе. В том же году один из пострадавших создал организацию "Справедливость для сотрудников почты", в которую вошли более 500 человек. Только в 2017 году благодаря коллективному иску в Верховный суд, который признал их правоту, власти Британии начали отменять обвинительные приговоры и выплачивать компенсации. На сегодняшний день сумма выплат составила около 73 млн долларов.

Что самое смешное, разработчики ПО ещё на ранней стадии знали о его недостатках и сбоях в системе. На вопрос о том, почему компания ничего не предприняла для устранения дефектов, Паттерсон ответил, что не знает — ведь поведение Fujitsu в те годы "не соответствовало современным ценностям компании".

"Я считаю, что мы этичная компания. Сегодняшняя Fujitsu сильно отличается от компании начала 2000-х годов, и мы должны чётко продемонстрировать это нашим клиентам, правительству и всему обществу здесь, в Великобритании", — заявил Паттерсон.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Fujitsu   IT-система   Королевская почта Великобритании   бухгалтерия   извинение   ошибки   програмное обеспечение   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
Кыся 2 часа назад
Как легко. А посидеть главный Фуйджитс тех времён не желает? И компенсации выплатить. Так-то статья есть, доведение до самоубийства. И по ней можно неплохо отхватить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Ежик 5 минут назад
В погоне за прибылью вывели сырой продукт. Бывает. Странно то, что зная о серъёзных ошибках, никто их не фиксил их уже на проде после. Поэтому есть сомнения, что изначально об ошибках знали. Или же специально умолчали, что тоже как-то странно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Григорий Бабкин 39 минут назад
Счёты с жизнью не совершают, а сводят. Дебилы, б*лядь!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
иванов дмитрий 54 минуты назад
Не знаю про английскую почту.
Но вод наша почта как то потеряла мою посылку.
Звоню, говорят пишите заявление и мы в течении 30 дней вам обязательно ответим и решим.
Проходит 40 дней - тишина.
Звоню, говорят, пишите заявление, и мы совершенно точно, вам ответим. Не можем не ответить.
И опять 2 месяца тишина.
Опять просят написать заявление....
.
А потом али вернул деньги.
От почты не ответа не извинений.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14
Артём иванов дмитрий 41 минуту назад
Так уж повелось, что все шутки про "Почту России" - это пересказ американских шуток про "US Post".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
550
Гугенот Час назад
А как же самая лучшая судебная система в мире? А как же презумпция невиновности? Недостача? В мою смену? Типа, 10 косарей пропало? Ну так ищите, а как найдёте, дайте знать. Или работники Королевской Почты сами должны доказывать, что не верблюды?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
turyst Час назад
Это они англосаксам за войну мстят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
noName Час назад
"На вопрос о том, почему компания ничего не предприняла для устранения дефектов, Паттерсон ответил, что не знает"-знает!Потому что софт, возможно,надо было бы переписать с нуля, заплатить неустойки и возможно даже потерять контракт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
hhwost Час назад
ну хоть извинились.
кто бы перед нами извинился за Почту РФ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Pravednik84 2 часа назад
Пофиг на разработчика...
Меня больше интересует поведение внутренней службы безопасности этой Британской почты; или поведение прокуратуры... Вот там бы порыться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
ron 2 часа назад
Б.ле, один в один как наш СберБуй )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
217
sttfcao ron Час назад
Капитализм, батенька
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
217
sttfcao КремлеКот Час назад
неее, кто тиам сел - это изнее дело.
наипал он всех, и не один раз. и не только почтальонов, заметьте.
И, кстати, даже не попытался принести извинения.
пс. смотрю, СберМудни зашевелились
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

194762



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Правила русского языка, в которых многие совершают ошибки
Правила русского языка, в которых многие совершают ошибки
«Извиняюсь перед всем русским народом»: в Белгороде задержали главаря банды гопников, кошмаривших местных жителей
«Извиняюсь перед всем русским народом»: в Белгороде задержали главаря банды гопников,...
Набирающие популярность в сообществах
"Древние подкрадули". Московские реставраторы восстановили обувь XVIII–XIX веков⁠⁠
"Древние подкрадули". Московские реставраторы восстановили обувь XVIII–XIX веков⁠⁠
Единственное слово в русском языке, которое не имеет корня
Единственное слово в русском языке, которое не имеет корня
Китай запустил корабль «Тяньчжоу-7» с рекордным грузом для орбитальной станции
Китай запустил корабль «Тяньчжоу-7» с рекордным грузом для орбитальной станции
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Тот самый момент

Лучшие демотиваторы
Это пепел бывшего электрика

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#в мире#интересное#люди#Китай#Автовсячина#позитив#забавно#задержание
#животные#автомир#факты#интересно#аварии#фильм#история#полиция#Ynews#истории
#машина#Прикол#Юмор#кино#ДТП#авто аварии#собака#инцидент#кот#шоу бизнес
Парни угорают над известными блогерами, а те отвечают им взаимностью Парни угорают над известными блогерами, а те отвечают им взаимностью 10 звёзд, которые сделали тату с ошибками 10 звёзд, которые сделали тату с ошибками 20 криворуких работников, которые напортачили по полной 20 криворуких работников, которые напортачили по полной Постыдные ошибки, при виде которых хочется грызть учебник по русскому Постыдные ошибки, при виде которых хочется грызть учебник по русскому Бухгалтерия — пятый всадник апокалипсиса Бухгалтерия — пятый всадник апокалипсиса Нелепые ошибки, от которых учителя русского языка падают в обморок Нелепые ошибки, от которых учителя русского языка падают в обморок

На что жалуетесь?

Вернуться