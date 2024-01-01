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Коты минской художницы Ирины Зенюк. 2023 год

Коты минской художницы Ирины Зенюк. 2023 год

Автор:
01 января 2024 21:10
Метки: живопись   рисунки   смешно   
182
54

Ирина родилась в Минске. По образованию архитектор, по профессии художник-иллюстратор. Любит детей, зверей и свою работу. Работы художницы получаются все, как на подбор, очень яркими, забавными, милыми и тёплыми.

Что-то уже было, думаю можно ещё разок глянуть.

Всех фишкян поздравляю с Новым Годом!

Здоровья, Счастья и Удачи!

Интересного вам просмотра!

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Метки: живопись   рисунки   смешно   
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5  комментариев
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34k
Юр21 Час назад
И за котов, и за художницу!
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28k
Павел 9 минут назад
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25k
Павел Плеханов 50 минут назад
Очень выразительные и позитивные коты :)
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43k
Per aspĕra ad astra Час назад
От Сибиряков поздравление Ирине и Юганску!!!
С Новым Годом!!!
А Кошачков все любят. И собачёночков. И слоняшек. И ...
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43k
Per aspĕra ad astra Час назад
Поздравление от Сибиряков- Белорусам!!!
С Новым Годом, Ирина!!!
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Юганск

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