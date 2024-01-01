Ирина родилась в Минске. По образованию архитектор, по профессии художник-иллюстратор. Любит детей, зверей и свою работу. Работы художницы получаются все, как на подбор, очень яркими, забавными, милыми и тёплыми.

Что-то уже было, думаю можно ещё разок глянуть.

Всех фишкян поздравляю с Новым Годом!

Здоровья, Счастья и Удачи!

Интересного вам просмотра!

