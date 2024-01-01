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Ирина родилась в Минске. По образованию архитектор, по профессии художник-иллюстратор. Любит детей, зверей и свою работу. Работы художницы получаются все, как на подбор, очень яркими, забавными, милыми и тёплыми.
Что-то уже было, думаю можно ещё разок глянуть.
Всех фишкян поздравляю с Новым Годом!
Здоровья, Счастья и Удачи!
Интересного вам просмотра!
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54.
Поздравление от Ирины.
С Новым годом, друзья! Мира, радости, тепла и мурчащих котиков вам в дом! Спасибо, что были с нами и заглядывали в нашу Котофеевку!
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С Новым Годом!!!
А Кошачков все любят. И собачёночков. И слоняшек. И ...
С Новым Годом, Ирина!!!