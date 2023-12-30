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Подборка фотографий актеров, актрис и всем известных людей!
Интересного просмотра!
Всех с наступающим Новым годом!
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21.
Роман Филиппов и Ирина Муравьёва на новогоднем представлении в Кремлёвском Дворце съездов, 30 декабря 1978 год.
26.
Если у тебя есть человек, которому можно рассказать сны, ты не имеешь права считать себя одиноким...Фаина Раневская
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