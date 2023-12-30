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Интересные снимки известных людей

Интересные снимки известных людей

Автор:
30 декабря 2023 21:45
Метки: СССР   кино   фото   
687
45

Подборка фотографий актеров, актрис и всем известных людей!

Интересного просмотра!

Всех с наступающим Новым годом!

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Метки: СССР   кино   фото   
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3  комментария
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11k
kaboza 3 часа назад
Спасибо, глаза отдохнули, после всей ..еты с этими полуголыми престарелыми тварями...Ну и Ник Ник как всегда на высоте)
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132k
parallax 3 часа назад
И почти всех уже нет.
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11
Ivan Ivanov parallax Час назад
Время безжалостно... Остаётся добрая память о прекрасных людях и Великих артистах.
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