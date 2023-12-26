Кёрлинг по-курски

25 декабря 2023 года в центре Курска ничего не предвещало беды: ни гололёд, ни выпавший сверху снежок, ни узкая извилистая дорога с крутым спуском...
25.12.2023
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Друзья, берегите себя и окружающих! Всех с наступающим Новым годом! Всем добра!
ПС. Отдельное спасибо всем тем, кто ни при каких обстоятельствах не перестает быть людьми и помогает попавшим в беду, независимо ни от чего.
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Перекрыть!
Вместо почистить и посыпать.