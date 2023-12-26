Кёрлинг по-курски

Есть в Курске одна улочка, по которой можно хорошенько срезать путь. Нет, на ней нет жизненно-важных объектов - это просто короткий путь. И каждую зиму здесь происходит одно и то же, независимо ни от каких-либо попыток заставить водителей позаботиться о своем здоровье и сохранности своих железных коней