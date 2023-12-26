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Кёрлинг по-курски

Кёрлинг по-курски

Автор:
26 декабря 2023 02:10
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   аварии   гололёд   заносы   зимние аварии   курск   массовое ДТП   пьяная дорога   
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25 декабря 2023 года в центре Курска ничего не предвещало беды: ни гололёд, ни выпавший сверху снежок, ни узкая извилистая дорога с крутым спуском...

Друзья, берегите себя и окружающих! Всех с наступающим Новым годом! Всем добра!

ПС. Отдельное спасибо всем тем, кто ни при каких обстоятельствах не перестает быть людьми и помогает попавшим в беду, независимо ни от чего.

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Метки: ДТП   аварии   гололёд   заносы   зимние аварии   курск   массовое ДТП   пьяная дорога   
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12  комментариев
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28k
Сталкер 8 часов назад
Забавное видео. Из жизни безмозглых. ))
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6k
hhwost 54 минуты назад
"день жестянщика"
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12k
Андрей Ма-С 57 минут назад
сука две беды России в одном месте в наикрутейшей концентрации)))
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7k
V2.Smirnov Час назад
Прикольно. Вдоль обочины стоит куча машин на аварийке. И только у одного. У ОДНОГО! хватило мозгов туда не соваться.
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7k
_zmeeed 2 часа назад
Запретить!
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Вместо почистить и посыпать.
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850
Шурман 3 часа назад
Веселые люди в России живут , машину в хлам и им весело :))
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145
ya.leo01 4 часа назад
Ух ты, зима! Ух ты горка! Ох б..я, лёд...
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19k
сергей костюнин 6 часов назад
От блевотного смеха чуть не вырвало ((
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Евгений Москалёв

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