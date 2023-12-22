Мемы из соцсетей. Свежак за 22 декабря

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Помните, что 22 декабря 1920 года состоялось утверждение плана ГОЭЛРО? Если бы не ГОЭЛРО, то так и сидели бы с лучинами. Я уже не говорю про интернет и мемчики.
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Ссылки по теме:
- Мемы из соцсетей. Свежак за 18 декабря
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- Мемы из соцсетей. Свежак за 20 декабря
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- Мемы из соцсетей. Свежак за 21 декабря
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Но я себя стариком не чувствую...
И вообще бесит, когда мол.чел. считает себя стариком в 30 лет
И кто сочиняет эту муйню?