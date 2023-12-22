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Мемы из соцсетей. Свежак за 22 декабря

Мемы из соцсетей. Свежак за 22 декабря

Автор:
22 декабря 2023 16:46
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
3153
20
Помните, что 22 декабря 1920 года состоялось утверждение плана ГОЭЛРО? Если бы не ГОЭЛРО, то так и сидели бы с лучинами. Я уже не говорю про интернет и мемчики.
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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8  комментариев
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344
Нежмисто Живисто 2 часа назад
13.Коллега всему офису рассказывает как его новая подруга окуенно сосёт и предпочитает анал и потом весь офис сидит с серьёзными лицами на свадьбе болтливого коллеги, стараясь не вспоминать все подробности.
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19k
Михаил Гривин 9 минут назад
Я творог в детстве любил. Сейчас вот спортом занимаюсь - и снова полюбил. Много белка и никакой химии.
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347
iskra 45 минут назад
Ребята явно живут в городе,где нет металлургии. В Челябинске,бывает, черный снег идет. Можно вместо снежинки поймать пепел,и даже кусок кокса . И да, это не тот,белый кокс..
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1M
NAZARETH (модер) 59 минут назад
Комментарий к фото
Да с чего бы? Моя супруга уже больше 30-лет печет творожники, сырники, шаньги... и другое, я и названий не знаю
Но я себя стариком не чувствую...
И вообще бесит, когда мол.чел. считает себя стариком в 30 лет
И кто сочиняет эту муйню?
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8k
Echo 2 часа назад
Девочка открыла для себя игры с котом и валерианой

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36k
АнтонПолднев 2 часа назад
Опять пи$дострания 30-летних...
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