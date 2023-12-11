Мемы из соцсетей. Свежак за 11 декабря

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Мемоделы нас сегодня продолжают радовать яичной тематикой, мемами про алкоголизм и, конечно, приближающийся Новый год. Куда уж без него...
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Особенно на счет кроссовок.
Просто кто то не смотрел Простоквашино.
И не знает что наличие средств , не гарантирует наличие всего остального.