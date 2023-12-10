В сети появилась новая оптическая иллюзия: яма или стог сена?

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Пришла новая беда откуда не ждали - от создателей синего и белого платья.
В сети расходится фотография стога сена, который лежит на лугу, отбрасывая тень, пишет DailyMail.
Впрочем, многие пользователи сети увидели в картинке вовсе не стог, а яму в виде прямоугольника.
Жаркие споры в сети вспыхнули мгновенно. Оптическая иллюзия заставила множество наблюдателей сомневаться в том, что они видят, причем многие настаивают, что сначала замечают дыру, в то время как другие утверждают, что увидели стог сена.
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Стог это гора сена сужающаяся к вершине