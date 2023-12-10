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В сети появилась новая оптическая иллюзия: яма или стог сена?

В сети появилась новая оптическая иллюзия: яма или стог сена?

Автор:
10 декабря 2023 20:54
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: дыра   коментарии   оптическая иллюзия   соцсети   стог   стог сена   
1107
2

Пришла новая беда откуда не ждали - от создателей синего и белого платья.

В сети расходится фотография стога сена, который лежит на лугу, отбрасывая тень, пишет DailyMail.

Впрочем, многие пользователи сети увидели в картинке вовсе не стог, а яму в виде прямоугольника.

Жаркие споры в сети вспыхнули мгновенно. Оптическая иллюзия заставила множество наблюдателей сомневаться в том, что они видят, причем многие настаивают, что сначала замечают дыру, в то время как другие утверждают, что увидели стог сена.

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Метки: дыра   коментарии   оптическая иллюзия   соцсети   стог   стог сена   
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5  комментариев
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128k
parallax 50 минут назад
Загадка для дурака. С какого перепуга стенки у ямы будут в соломе?
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1k
Vas_26 2 минуты назад
Стог ямы
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20k
Александр 23 минуты назад
Это не яма и не стог сена, это тюк сена.
Стог это гора сена сужающаяся к вершине
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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