25 мастеров камуфляжа с идеальной маскировкой

Камуфляж, также известный как криптическая окраска, — это защитный механизм или тактика, используемая для того, чтобы замаскировать свою внешность и слиться с окружающей средой. Эту тактику используют не только осьминоги и гекконы: список тех, кто умеет как бы растворяться в воздухе, гораздо шире и разнообразнее.