25 мастеров камуфляжа с идеальной маскировкой

Камуфляж, также известный как криптическая окраска, — это защитный механизм или тактика, используемая для того, чтобы замаскировать свою внешность и слиться с окружающей средой. Эту тактику используют не только осьминоги и гекконы: список тех, кто умеет как бы растворяться в воздухе, гораздо шире и разнообразнее.
Чтобы разобраться в этом, давайте заглянем на сабреддит под названием «Найди снайпера». Это онлайн-сообщество приветствует фотографии всех и вся, кто достаточно хитер, чтобы скрываться на виду. Придётся постараться, чтобы найти всех!
1. Снежный барс в естественной среде обитания в долине Спити, Индия. Безупречная маскировка
9. «Попытался сфотографировать беркута, но не смог разглядеть его в камеру. Заметил его позже. А вы его видите?»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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