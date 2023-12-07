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25 мастеров камуфляжа с идеальной маскировкой

25 мастеров камуфляжа с идеальной маскировкой

Автор:
07 декабря 2023 16:11
Сообщество : Юмор
Метки: защитная окраска   камуфляж   картинки   мастер маскировки   мастера маскировки   найди кота   найдите   прятки   
1292
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Камуфляж, также известный как криптическая окраска, — это защитный механизм или тактика, используемая для того, чтобы замаскировать свою внешность и слиться с окружающей средой. Эту тактику используют не только осьминоги и гекконы: список тех, кто умеет как бы растворяться в воздухе, гораздо шире и разнообразнее.

Чтобы разобраться в этом, давайте заглянем на сабреддит под названием «Найди снайпера». Это онлайн-сообщество приветствует фотографии всех и вся, кто достаточно хитер, чтобы скрываться на виду. Придётся постараться, чтобы найти всех!


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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: защитная окраска   камуфляж   картинки   мастер маскировки   мастера маскировки   найди кота   найдите   прятки   
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11k
Гомерчик Час назад
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956
София 8 секунд назад
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10k
wild cat 9 минут назад
как владелец чёрного кота могу с уверенностью заявить, что:

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