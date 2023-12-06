Почему не стоит уплывать от акулы

Профессиональный дайвер рассказала, почему бегство от акул является далеко не самым лучшим решением.
Столкнувшись с акулой в открытом океане, большинство людей в ужасе пытаются уплыть, чтобы избежать нападения страшного хищника. Однако профессиональная дайверша на своем примере показала, почему так делать ни в коем случае нельзя.
Организатор погружений Кейли Николь Грант сняла видео, на котором взрослая тигровая акула весом около полутонны заинтересовалась ее ластами. Животное преследовало дайвершу, пока та уплывала, но перестало это делать, когда девушка остановилась и мягко оттолкнула хищника, посмотрев на него. «Если вы запаникуете и поплывете прочь от акул, они, скорее всего, продолжат преследовать вас из-за своего хищного инстинкта», — отмечает Грант.
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Советы дайверши подтверждают морские биологи из Shark Lab. «Всегда смотрите на нее. Если вы будете смотреть на акулу, она сможет понять, что вы за ней наблюдаете, и в большинстве случаев уплывет», — советуют эксперты. Кроме того, акула может решить подплыть к вам сзади, чтобы еще раз внимательно рассмотреть. Это не значит, что она преследует вас — для акулы это скорее способ получше рассмотреть то, что может причинить ей вред.
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М:- слушай, ты такая мудрая, взрослая, научи меня людей есть?
С:- да там всë просто, видишь человека, подплываешь к нему, делаешь три круга вокруг него, а потом ешь.
М:- да! Всë просто! А можно без кругов?
С:- можно, только с говном тогда будет.
;-)
Кирпичи будут, главное - ПАНИКОВАТЬ!