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Почему не стоит уплывать от акулы

Почему не стоит уплывать от акулы

Автор:
06 декабря 2023 07:35
Сообщество : Лагуна акул
Метки: Видео   акула   в мире   животные   факт   хищник   
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Профессиональный дайвер рассказала, почему бегство от акул является далеко не самым лучшим решением.

Столкнувшись с акулой в открытом океане, большинство людей в ужасе пытаются уплыть, чтобы избежать нападения страшного хищника. Однако профессиональная дайверша на своем примере показала, почему так делать ни в коем случае нельзя.

Организатор погружений Кейли Николь Грант сняла видео, на котором взрослая тигровая акула весом около полутонны заинтересовалась ее ластами. Животное преследовало дайвершу, пока та уплывала, но перестало это делать, когда девушка остановилась и мягко оттолкнула хищника, посмотрев на него. «Если вы запаникуете и поплывете прочь от акул, они, скорее всего, продолжат преследовать вас из-за своего хищного инстинкта», — отмечает Грант.

Советы дайверши подтверждают морские биологи из Shark Lab. «Всегда смотрите на нее. Если вы будете смотреть на акулу, она сможет понять, что вы за ней наблюдаете, и в большинстве случаев уплывет», — советуют эксперты. Кроме того, акула может решить подплыть к вам сзади, чтобы еще раз внимательно рассмотреть. Это не значит, что она преследует вас — для акулы это скорее способ получше рассмотреть то, что может причинить ей вред.

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Метки: Видео   акула   в мире   животные   факт   хищник   
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20  комментариев
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13k
Андрей А 2 часа назад
Почему не стоит уплывать от акулы ? -Умрешь уставшим!
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1k
Vasiliy 8 минут назад
Панические резкие движения для акулы как приглашение к столу, это крик для всех акул поблизости: "Я жертва, скушайте меня пожалуйста"
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3k
Оксид Бетона 22 минуты назад
Если акула кусает вас за жопу - обосритесь! И пёрните ещё. И наестся и надышится...
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11k
Бендер Родригес Полчаса назад
Встречаются две акулы, молодая и старая:
М:- слушай, ты такая мудрая, взрослая, научи меня людей есть?
С:- да там всë просто, видишь человека, подплываешь к нему, делаешь три круга вокруг него, а потом ешь.
М:- да! Всë просто! А можно без кругов?
С:- можно, только с говном тогда будет.
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62k
Андрей Полчаса назад
А от собак прям надо убегать, от медведей, от волков и так далее. От любого хищника убегать - херовая затея.
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1k
Димыч 37 минут назад
Совет из серии: "Чтобы понять, ядовитая перед вами змея или НЕядовитая, посмотрите на её глаза. Отличие в зрачках..." И т.д.
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3k
Walther 55 минут назад
Жалко, что не все акулы читают Фишки и смотрят National geographic.
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13k
кот базилий 56 минут назад
Это как -не стоит убегать от пули
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478
Александр Поляков 57 минут назад
Если на Вас сзади плывёт акула это значит она просто хочет посмотреть не можете ли вы причинить ей вред...
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1k
Леший Час назад
от медведя тоже не надо убегать
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6k
magic32 Час назад
"...но перестало это делать, когда девушка остановилась и мягко оттолкнула хищника, посмотрев на него" - просто повезло что акула не голодная была
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23k
Слепой Пью Час назад
Кирпичами, кирпичами ей в морду!
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10k
hairov 2 часа назад
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66k
doker 2 часа назад
- А то бегают туда-сюда - аппетит портють.
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