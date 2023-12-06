Почему не стоит уплывать от акулы

Советы дайверши подтверждают морские биологи из Shark Lab. «Всегда смотрите на нее. Если вы будете смотреть на акулу, она сможет понять, что вы за ней наблюдаете, и в большинстве случаев уплывет», — советуют эксперты. Кроме того, акула может решить подплыть к вам сзади, чтобы еще раз внимательно рассмотреть. Это не значит, что она преследует вас — для акулы это скорее способ получше рассмотреть то, что может причинить ей вред.