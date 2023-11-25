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Найдена самая удобная навигация по магазину для мужиков

Найдена самая удобная навигация по магазину для мужиков

Автор:
25 ноября 2023 07:01
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Юмор   магазины   мужчины   навигация   покупки   
1031
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Вот что значит забота о покупателях! Это мы одобряем!

Вот отправила тебя твоя благоверная в магазин со словами: "купи какой-нибудь йогурт, что-нибудь к чаю и конфеток". И бродишь ты, как неприкаянный, среди бесконечных полок супермаркета в поисках чего-нибудь.


Выход из такой непростой ситуации придумали сотрудники одного магазина. Все гениальное - просто. Хотел что-нибудь к чаю, вот тебе целая куча чего-нибудь, бери и не жалуйся.

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Метки: Видео   Юмор   магазины   мужчины   навигация   покупки   
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9k
Дмитрий 21 минуту назад
Магазин "Что-нибудь".
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14k
Antique computer 10 минут назад
"Вот отправила тебя твоя благоверная в магазин со словами: "купи какой-нибудь йогурт, что-нибудь к чаю и конфеток". И бродишь ты, как неприкаянный, среди бесконечных полок супермаркета в поисках чего-нибудь."

Ну и олень.. надо или брать список конкеретных покупок, или сидеть дома. Потому что иначе будешь виноват в том, что не купил то, что она хотела.

Ну и не надо из мужей делать дураков, автор. Я, например, когда иду в магазин, точно знаю, с чем оттуда выйду.
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480
no. Полчаса назад
нифига. там этих йогуртов вон десятка два, а вдруг "какой-нибудь" сегодня не с персиком, а с маракуей?
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1
ya Полчаса назад
Типо совсем для даунов, кто в пойдет в магаз чего-то к чаю покупать, на это аптека есть
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82
Топор плывёт 52 минуты назад
Если для мужиков, то должно быть " Что-нибудь бухнуть" и "чем-нибуть закусить".
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