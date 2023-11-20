15 кадров, доказывающих, что понедельник добрым не бывает

Наша жизнь состоит из чёрных и белых полос, и у каждого бывают дни получше, а иногда и похуже. Но всем известно, что понедельник - день тяжёлый по многим причинам. Ведь именно в начале недели, нам бывает особенно сложно взять себя в руки, и засучив рукава взяться за работу. В понедельник, нас чаще всего подстерегает множество неудач, больших и не очень. Взгляните!