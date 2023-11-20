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15 кадров, доказывающих, что понедельник добрым не бывает

15 кадров, доказывающих, что понедельник добрым не бывает

Автор:
20 ноября 2023 23:18
Сообщество : Жизнь
Метки: Подстерегает   добрым   доказательства   не бывает   понедельник   сложно   
882
16

Наша жизнь состоит из чёрных и белых полос, и у каждого бывают дни получше, а иногда и похуже. Но всем известно, что понедельник - день тяжёлый по многим причинам. Ведь именно в начале недели, нам бывает особенно сложно взять себя в руки, и засучив рукава взяться за работу. В понедельник, нас чаще всего подстерегает множество неудач, больших и не очень. Взгляните!

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Метки: Подстерегает   добрым   доказательства   не бывает   понедельник   сложно   
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2  комментария
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2k
Rom 43 минуты назад
Хня полная. Особенно понравилось, как КОТЫ уронили гранитную барную стойку, а не просто она была коряво приклеена, или вообще не приклеена.
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3k
STRiX 3 минуты назад
Комментарий к фото
Них.у.е.в.о. так наступил...
Какой дол.б.а.е.б. пишет эти комментарии?
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