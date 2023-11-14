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Посетители кинотеатра отметили появление любимого актера необычным способом

Посетители кинотеатра отметили появление любимого актера необычным способом

Автор:
14 ноября 2023 09:58
Сообщество : Кино
Метки: Болливуд   Индия   Реакция   кинотеатр   пиротехника   фейерверк   
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Зрители одного из кинотеатров в Индии начали запускать пиротехнические изделия прямо в зале. Причина - появление на экране известного болливудского актера Салмана Кхана.

Ничего необычного, просто индийцы в кинотеатре радуются появлению популярного актёра. Подобные пожароопасные инциденты в индийских кинотеатрах наблюдаются уже не первый раз.

Актер Салман Кхан прокомментировал инцидент:

«Я слышал о фейерверках в кинотеатрах во время фильма. Это опасно. Давайте наслаждаться фильмом, не подвергая риску себя и других.
Будьте осторожны».

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Метки: Болливуд   Индия   Реакция   кинотеатр   пиротехника   фейерверк   
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616
ruslan d 41 минуту назад
Лауреаты премии ...
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10k
BarOb 13 минут назад
Похоже на побочный эффект от поедания пены из притока Ганга
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Viktor Полчаса назад
Надо им про "Хромую лошадь" со 156-ю погибшими рассказать!
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Alex Chebrikov

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