Посетители кинотеатра отметили появление любимого актера необычным способом

Зрители одного из кинотеатров в Индии начали запускать пиротехнические изделия прямо в зале. Причина - появление на экране известного болливудского актера Салмана Кхана.
Ничего необычного, просто индийцы в кинотеатре радуются появлению популярного актёра. Подобные пожароопасные инциденты в индийских кинотеатрах наблюдаются уже не первый раз.
Актер Салман Кхан прокомментировал инцидент:
«Я слышал о фейерверках в кинотеатрах во время фильма. Это опасно. Давайте наслаждаться фильмом, не подвергая риску себя и других.
Будьте осторожны».
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