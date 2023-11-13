Мастер из Каменца вырезал из дерева скульптуру Кузьмича

Тогда-то и возникла идея с Кузьмичем. «Мне эта идея показалась много интереснее, чем медведь, – признается мастер. – Я люблю продумывать черты будущего персонажа исоздавать узнаваемые лица». Кузьмич получился – как с экрана. В качестве трофеев мастер дал ему в одну руку ружье, в другую – рыбу (отсылка к «Особенностям национальной рыбалки»). Работа над скульптурой заняла две недели: каждый день от зари до зари. Но и результат получился – просто класс.