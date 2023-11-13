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Мастер из Каменца вырезал из дерева скульптуру Кузьмича

Мастер из Каменца вырезал из дерева скульптуру Кузьмича

Автор:
13 ноября 2023 11:12
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Дерево   Кузьмич   мастер   сделай сам   скульптура   фото   
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Деревянную скульптуру Кузьмича из фильма «Особенности национальной охоты» сделал в своей мастерской народный мастер Беларуси, резчик по дереву Анатолий Турков.

Вырезанный из дуба Кузьмич узнается мгновенно: те же усы, тот же прищур, та же хитринка в глазах, не говоря уже о его знаменитых плаще и шапке-ушанке. Скульптуру мастер изготовил по частному заказу – человек планирует установить ее у себя на даче.

Изначально речь шла о медведе, но дубовая колодка, которую заказчик привез в мастерскую, показалась Анатолию Савельевичу тонковатой. Уж очень худой вышел бы медведь.


Тогда-то и возникла идея с Кузьмичем. «Мне эта идея показалась много интереснее, чем медведь, – признается мастер. – Я люблю продумывать черты будущего персонажа исоздавать узнаваемые лица». Кузьмич получился – как с экрана. В качестве трофеев мастер дал ему в одну руку ружье, в другую – рыбу (отсылка к «Особенностям национальной рыбалки»). Работа над скульптурой заняла две недели: каждый день от зари до зари. Но и результат получился – просто класс.

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Метки: Дерево   Кузьмич   мастер   сделай сам   скульптура   фото   
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9  комментариев
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16k
Kostick 2 часа назад
хотел кузьмича, а получилось ильича))
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6k
Wadim Час назад
В менты пошёл)
Ссылка www.youtube.com
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34k
Fat Lynx 2 часа назад
Чот Кузмич какой-то зажатый получился
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14k
Antique computer 2 часа назад
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14k
Antique computer 2 часа назад
Получилось что-то среднее между дедом-морозом и Лениным.
Некоторое сходство с Кузьмичом есть.
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28k
Lehoia 2 часа назад
Вырезав голову, надо было остановиться. Тело получилось убогое и непропорциональное.
Из категории "Я художник - я так вижу".
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