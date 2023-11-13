Мастер из Каменца вырезал из дерева скульптуру Кузьмича

Деревянную скульптуру Кузьмича из фильма «Особенности национальной охоты» сделал в своей мастерской народный мастер Беларуси, резчик по дереву Анатолий Турков.
Вырезанный из дуба Кузьмич узнается мгновенно: те же усы, тот же прищур, та же хитринка в глазах, не говоря уже о его знаменитых плаще и шапке-ушанке. Скульптуру мастер изготовил по частному заказу – человек планирует установить ее у себя на даче.
Изначально речь шла о медведе, но дубовая колодка, которую заказчик привез в мастерскую, показалась Анатолию Савельевичу тонковатой. Уж очень худой вышел бы медведь.
Тогда-то и возникла идея с Кузьмичем. «Мне эта идея показалась много интереснее, чем медведь, – признается мастер. – Я люблю продумывать черты будущего персонажа исоздавать узнаваемые лица». Кузьмич получился – как с экрана. В качестве трофеев мастер дал ему в одну руку ружье, в другую – рыбу (отсылка к «Особенностям национальной рыбалки»). Работа над скульптурой заняла две недели: каждый день от зари до зари. Но и результат получился – просто класс.
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Некоторое сходство с Кузьмичом есть.
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