Довольно часто на различных мероприятиях патриотической направленности наряду с общепринятым сегодня российским стягом-триколором в руках участников встречается непонятный черно-желто-белый флаг с гербовым императорским символом — двуглавым орлом.
Мало кто знает, что когда-то он выступал в качестве официального флага великой Российском империи. Его история интересна, но малоизучена, а историки до сих пор спорят, какой из вариантов императорского стяга правильный.
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Первое упоминание флага
В апреле 1857 году тогдашним правителем Российкой империи Александром II была начата геральдическая реформа. Он своим указом официально утвердил Государственный герб и государственную печать. А в июне 1858 года — образец знамени, который получил статус имперского.
Он выступал в качестве официального государственного символа до июня 1896 года, когда последний царь Николай II своим указом объявил национальным флагом России бело-сине-красный триколор. Одновременно, предыдущий вариант не был отменен и его еще некоторое время использовали неофициально.
Символика и описание
Полотнище сшито из 3-х горизонтальных полос одинаковой ширины. Официальная колористическая гамма была зафиксированана в императорском указе.
- Черная полоса сверху символизирует Государственного двуглавого орла.
- Посередине желтая — золотое поле как фон для орла. В таком исполнении были кокарды и стяги во времена императрицы Анны.
- Белая (серебристая) полоса — символ св. Георгия на кокардах Петра I и Екатерины I.
В народе России такое цветовое решение называли чернь/золото/серебро.
Так как официального названия фрагу не было присвоено, равноценными считаются несколько названий:
- имперский флаг;
- гербовый;
- стяг романовских цветов;
- государственный;
- национальный флаг России с гербом;
- флаг Российской империи.
Многие историки по-другому трактуют цветовую гамму:
- черный — российский гербовый цвет;
- желтый ассоциируют с Византией, правоприемником которой считала себя Российская империя, ее символом был оранжевый двуглавый орел;
- белый — символ чистоты русского духа.
История флага
Первоистоки имперского знамени уходят во времена Петра I: сочетание этих трех цветов он использовал для своего судового штандарта, который указывал на то, что на корабле император присутствует лично. Выглядел он так: на золотом полотнище по центру был размещен двуглавый орел, держащий в лапах и клюве карты четырех морей, освоенных императором, изображенные на белом фоне.
Но официальными гербовыми эти цвета стали в период царствования императрицы Екатерины II. В марте 1726 года она издала указ об установлении российского герба в виде двуглавого орла с распростертыми крыльями на золотом фоне.
В 1731 году императрица Анна I Иоановна утвердила белый бант-кокарду на черном фоне с золотыми галунами для армейских и флотских офицеров, а пехоте и драгунам дополнительно надо было носить шарфы, сшитые из черного и золотистого шелка с белыми кисточками.
А в 1736 году к коронации Елизаветы было сшито первое Государственное знамя: на полотнище из плотного золотистого шелка, по обеим сторонам вышит черный двуглавый орел в коронах, вокруг него — белые щитки овальной формы со знаками всех императорских земель. Аналогичными были утверждены кокарды для военных императорской армии и флота.
Император Петр III в период своего царствования ввел в официоз кокарды в черном и желтом цвете, а Павел I поменял их на черный бант с оранжевыми полосками (прообраз Георгиевской ленты).
Император Александр I решил внести свои изменения — и к черному и желтому добавил серебристый цвет не только в отличительные знаки военных, но и в знамя. Впервые такой триколор был вывешен на общественных зданиях в стране в 1815 году на честь победы над войсками Наполеона.
Император Николай I в 1834 году решил узаконить на официальном уровне эти символы и утвердил «Положение о Гражданских мундирах». Согласно ему трехцветные кокарды стали обязательным атрибутом униформы офицеров армии и флота, а также, должны были нашиваться на головные уборы государственных чиновников в их парадных мундирах.
Что примечательно, до 1858 года полосы на флаге чередовались иначе — черная была снизу, а белая сверху. Тогда и трактование было иное:
- верхняя светлая полоса символизировала чистоту церкви и православия;
- средняя — доблесть и славу императора;
- черная нижняя считалась олицетворением русского народа, который на себе держит и церковь, и государя.
Вместе они образовали девиз государства Российского: «Православие, Самодержавие, Народность».
По какой причине Александр II решил вдруг перевернуть флаг — нет вразумительных пояснений. Ведь знамена переворачивают в часы траура, это знак беды. И действительно, после этого шага императора вся история Российской империи пошла наперекосяк.
Тем не менее, четверть века такой вариант государственного стяга был общепринятым. И только после трагической гибели Александра II, его наследник Александр III прислушался к мнению геральдистов и пошел на решительный шаг — он возвел в ранг государственного бело-сине-красный флаг, который до того считался знаменем торгового флота и простолюдинов.
Но так как предыдущий вариант император не отменил, то некоторое время в Российской империи была два государственных символа. Но бело-желто-черный использовали только на церемониях с участием самого императора.
В конце 19 века в обществе велись ярые споры о том, какой вариант правильный. Николай II, еще до своей коронации в 1896 году, подписал указ, что единственным государственным символом считается знакомый всем триколор. Но почему-то этот указ был обнародован только через 2 года.
Практически все царствование последнего российского императора бело-желто-черный флаг использовался довольно широко, но он стал, по сути, штандартом императорской семьи. К 300-летию династии Романовых было организовано движение, требующее вернуть имперский флаг, а также были предложены варианты белого с синим и красным триколора с желтым квадратом слева, на котором изображался двуглавый орел. Но Первая мировая война отменила эти планы.
Флаг после революции
Две революции 1917 года и приход к власти большевиков положили конец использованию и имперского фрага, и триколора — официальным знаменем новой социалистической державы стал красный стяг.
Во времена сложных послереволюционных времен и гражданской войны имперские символы использовали белые войска, а также, иммигрировавшие россияне.
С началом Второй мировой войны этот вопрос ушел с повестки дня, но был возрожден в конце 80-х годов 20 века. В 1990 году РФ задумалась над сменой государственных символов — была создана комиссия, которая решила запретить красный стяг и вернуть стране дореволюционный герб и триколор.
А имперское знамя выбрали для себя ряд правых, националистических и монархических организаций. А также, почему-о, футбольные болельщики и родноверы. Правда, последние вместо орла на полотнище изображают коловрат или языческого бога Перуна (какая между ними связь — непонятно).
Использование флага в наши дни
И сейчас регулярно возникают требования вернуть бело-желто-черному знамени статус государственного. Главный довод в том, что во время Великой Отечественной войны коллаборанты, которые перешли на сторону гитлеровской Германии, использовали триколор, а имперский стяг неосквернен.
Но левые партии категорически против, так как считают, что старый стяг — калька с прусского и не имеет отношения к России.
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