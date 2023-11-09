Первоистоки имперского знамени уходят во времена Петра I: сочетание этих трех цветов он использовал для своего судового штандарта, который указывал на то, что на корабле император присутствует лично. Выглядел он так: на золотом полотнище по центру был размещен двуглавый орел, держащий в лапах и клюве карты четырех морей, освоенных императором, изображенные на белом фоне.

Но официальными гербовыми эти цвета стали в период царствования императрицы Екатерины II. В марте 1726 года она издала указ об установлении российского герба в виде двуглавого орла с распростертыми крыльями на золотом фоне.

В 1731 году императрица Анна I Иоановна утвердила белый бант-кокарду на черном фоне с золотыми галунами для армейских и флотских офицеров, а пехоте и драгунам дополнительно надо было носить шарфы, сшитые из черного и золотистого шелка с белыми кисточками.

А в 1736 году к коронации Елизаветы было сшито первое Государственное знамя: на полотнище из плотного золотистого шелка, по обеим сторонам вышит черный двуглавый орел в коронах, вокруг него — белые щитки овальной формы со знаками всех императорских земель. Аналогичными были утверждены кокарды для военных императорской армии и флота.

Император Петр III в период своего царствования ввел в официоз кокарды в черном и желтом цвете, а Павел I поменял их на черный бант с оранжевыми полосками (прообраз Георгиевской ленты).

Император Александр I решил внести свои изменения — и к черному и желтому добавил серебристый цвет не только в отличительные знаки военных, но и в знамя. Впервые такой триколор был вывешен на общественных зданиях в стране в 1815 году на честь победы над войсками Наполеона.

Император Николай I в 1834 году решил узаконить на официальном уровне эти символы и утвердил «Положение о Гражданских мундирах». Согласно ему трехцветные кокарды стали обязательным атрибутом униформы офицеров армии и флота, а также, должны были нашиваться на головные уборы государственных чиновников в их парадных мундирах.