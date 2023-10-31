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Агрессивный подъездный боец

Агрессивный подъездный боец

Автор:
31 октября 2023 09:04
Метки: Видео   драка   камера   лифт   подъезд   пьяный   
875
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Пьяный мужчина решил выместить свою злобу на дверях лифта. Камера наблюдения, установленная в подъезде дома, запечатлела действия агрессивного мужчины.

Дверей одного лифта ему было мало, так что периодически он переключал своё внимание на другую кабину лифта.

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Метки: Видео   драка   камера   лифт   подъезд   пьяный   
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496
ruslan d 36 минут назад
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10k
Борис Карабанов 23 минуты назад
Ну, ничего страшного. Бывает - выпил лишнего. Это же наш, родной, "адидасный". Это же не какая-нибудь там "обезъяна из аула, которая не умеет себя вести в человеческом обществе".
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