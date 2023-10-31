Агрессивный подъездный боец

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Пьяный мужчина решил выместить свою злобу на дверях лифта. Камера наблюдения, установленная в подъезде дома, запечатлела действия агрессивного мужчины.
Дверей одного лифта ему было мало, так что периодически он переключал своё внимание на другую кабину лифта.
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